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Рамзан Кадыров попросил министра культуры Владимира Мединского запретить прокат в Чечне фильма Алексея Учителя "Матильда". Письмо главы Чечни, датированное 16 июня, публикует "Комсомольская правда".

"Десятки тысяч людей разных конфессий просят не допустить публичный прокат фильма в Российской Федерации в связи с тем, что расценивают его как преднамеренное издевательство над чувствами верующих людей, оскорбление из религиозных чувств и унижение человеческого достоинства, а также осквернение святынь и многовековой истории народов России", - пишет Кадыров. Он посвятил отдельный пассаж истории кавказской "Дикой дивизии", которая "до конца своего существования оставалась верна царю и царской армии".

По мнению Кадырова, фильм противоречит доктрине информационной безопасности и направлен на "подрыв исторических основ и патриотических традиций, связанных с защитой Отечества". Глава Чечни ссылается на обращения верующих, которые поступили депутату Госдумы Наталье Поклонской.

В Минкульте подтвердили получение письма и пообещали учесть просьбу Кадырова. "Да, такое письмо мы получали. Но это право республики. Если они против проката этого фильма, естественно, их просьба будет учтена", - сказала РБК пресс-секретарь Мединского Ирина Казначеева.

Как сообщала "Фонтанка", во вторник российский зампрокурора Симферополя Александр Шкитов разослал по кинотеатрам Крыма предостережение по поводу показа рекламных трейлеров "Матильды". В предостережении говорилось, что их показом "грубо оскорбляются религиозные чувства верующих, публично оскверняются святыни православной веры, образы Царственных страстотерпцев - святого Государя Николая II и святой Государыни Александры Федоровны", что якобы нарушает законы о рекламе и экстремизме. При этом отмечалось, что сейчас реклама "Матильды" в Крыму не демонстрируется, а проверка по этому поводу проводилась по обращению Поклонской.

В ответ адвокат Учителя Константин Добрынин попросил генпрокурора Юрия Чайку проверить обстоятельства появления предостережения. Добрынин предположил, что при подписании документа Шкитов мог действовать из коррупционных соображений.

После этого оккупационная прокуратура Крыма начала проверку действий работников прокуратуры Симферополя, сообщается на сайте ведомства. Там пришли к выводу, что прокурорские работники столицы полуострова "грубо нарушили порядок рассмотрения обращений и принятия соответствующих решений".

4 августа Учитель пожаловался Чайке на заведомо ложные доносы из-за "Матильды". В заявлении режиссера отмечалось, что из-за спровоцированной Поклонской компании по сбору подписей якобы оскорбленных верующих в Генпрокуратуру были направлены "анонимные, фальсифицированные, содержащие заведомо ложные сведения" и "заранее срежиссированные обращения" противников картины. Учитель попросил генпрокурора проверить такие обращения на предмет признаков ложного доноса и, если подозрения подтвердятся, "привлечь каждого из авторов таких заявлений к уголовной ответственности за совершенное правонарушение".

С прошлой осени Поклонская подала на Учителя целый ряд доносов. Фильм, вызвавший ее претензии, посвящен роману Николая II с балериной Матильдой Кшесинской. Поклонская заявляет, что "Россия представлена в фильме как страна виселиц, пьянства и блуда", а кроме того, картина оскорбляет "лиц, официально канонизированных", в том числе Николая II. В этой связи единороска, в частности, требовала проверить законность расходования бюджетных средств, выделенных на съемку "Матильды".