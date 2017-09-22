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Также: Мильштейн, Президент, Выборы, СМИ, Колонки, Россия, Общество, Политика | Персоны: Илья Мильштейн, Ксения Собчак, Владимир Путин, Алексей Навальный, Геннадий Зюганов, Сергей Миронов, Владимир Жириновский, Борис Якеменко

статья Маленькое, но ответственное обручение

Илья Мильштейн, 22.09.2017
Илья Мильштейн. Courtesy photo
Илья Мильштейн. Courtesy photo
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статья Статья

Оппозиция подана

При такой оппозиции Путин может не бояться за продолжение своего черного дела. Отличный найден полуфабрикат для кремлевских поваров-политтехнологов, готовящих приемлемую оппозицию для высочайшего потребления. Еще немного, и Сурков с Володиным, отталкивая друг друга локтями, побегут докладывать шефу: "Владимир Владимирович, оппозиция подана. Извольте повзаимодействовать".

Александр Подрабинек
23.09.2013
статья Статья

Веря воскресенья чуду

Вообще говорить о законности применительно к нашим выборам - это такой позитив, что прямо дух захватывает. По-доброму завидуешь Элле Памфиловой, которая работает там, где работает, и не теряет веры в справедливость. Да и черной завистью тоже завидуешь, поскольку сам так верить не умеешь.

Илья Мильштейн
16.08.2017
статья Статья

За него и держись

Новости из жизни обреченного на победу и подаются так медленно. При строгом разделении труда. Президент с ленинской лукавинкой в глазах высказывается в том смысле, что все решает избиратель. Кириенко работает с пулом, подкармливая его новостями про "референдум" и "самовыдвижение". Песков ничего не знает, хотя надеется.

Илья Мильштейн
07.07.2017

Ксению Собчак опять обручили с Кремлем. Ксения Собчак опять уклонилась от прямого ответа на вопрос, будет она конкурировать с дядей Володей или не будет. То есть интрига сохраняется, хотя сам по себе данный вопрос мало кого в России волнует. Намерена Ксения Анатольевна баллотироваться в президенты или не станет выдвигаться.

Любопытство возбуждает нестандартное спецмероприятие, в рамках которого некие анонимные источники, связанные с администрацией Путина, чуть не насильно вовлекают Собчак в свои предвыборные игры. Соблазняя вовлеченную безбожной лестью: дескать, и умная она, и яркая, и интересная, и как было бы славно, если бы она согласилась поучаствовать в гонке. Достоин упоминания и тот факт, что вполне пристойная пресса поначалу вообще не считает нужным обращаться к потерпевшей за разъяснениями. Как говорится, в погоне за сенсацией. Что вызывает понятный гнев у жертвы манипуляций. И чувство недоумения у той политизированной части публики, которая отслеживает предвыборные сюжеты.

Например, у автора этих строк возникают разные мысли чисто психологического свойства. Применительно к Собчак в частности и к явлению под названием "Путин" в целом. Мыслями не терпится поделиться.

Во-первых, заметно, что Ксения Анатольевна очень хочет идти на выборы, чем и следует объяснять ее резкие отповеди неразборчивым журналистам и уклончивые ответы. С одной стороны, обидно, что какие-то анонимные источники треплют всуе славное имя и бессовестно троллят знаменитую телеведущую. С другой стороны, строка про участие в президентских выборах - это важная строка в биографии амбициозной дамы. Отсюда и метания, и злость, и лихорадочные, но безуспешные, если верить BBC, поиски руководителя предвыборного штаба, и встречное желание поизмываться над сплетниками, не подтверждая, но и не отрицая правдивость сплетен.

В конечном счете имитация одобренной наверху конкурентной борьбы с обреченным на победу национальным лидером - штука дорогостоящая. У Прохорова, которого для этих целей использовали в прошлый раз, дабы повысить явку, денег хватало. У Собчак с финансами дела обстоят похуже, а для того чтобы помочь ей средствами из казны или дозволить кому-нибудь из равноудаленных олигархов поучаствовать в ее кампании, нужна отмашка от самого Путина. И тут загадка: нравится ему идея закольцевать свою карьеру триумфом в поединке с дочерью бывшего начальника или не нравится. Едва ли кто-либо из подчиненных осмелится подойти к нему с таким вопросом.

Во-вторых, Владимир Владимирович идти на выборы, вероятно, не очень хочет. Осознает, что надо и что стремно рисковать второй раз, усаживая на трон кого-нибудь беззаветно преданного, хоть бы даже и Медведева. Но за 18 лет практически беспрерывного мелькания в мировых новостях, после всех аннексий и контрибуций в виде санкций он подустал, и не исключено, что потому и отмалчивается насчет своих завтрашних планов, что ничего еще не решил. Оттого и ведет себя подобно Ксении Собчак, что, как все знают, не уступает чужому давлению. А давят на него, насколько можно понять, ежедневно и ежечасно.

Кроме того, Путин любит удивлять. Совершать поступки, которых от него никто не ожидает. Сегодня вроде бы всем ясно, что он идет на четвертый (ежели не путаю) срок, и это ввергает в соблазн того, без которого нет России. Взять и снова переиграть их всех: западных лидеров и восточных, так называемых друзей из ближнего круга и тайных недругов из кругов дальних, непримиримую оппозицию и системную, а заодно и народ. Выйти к ним ко всем, ведя под руку слегка заробевшего, но уже и строго поглядывающего на притихшую публику Андрея Семенова, и сообщить: вот он, мой избранник, молодой, проверенный, генерал-губернатор подземных войск ФСО, спасший меня от медведя и стаи волков. А я устал, я ухожу, и пусть из честного поединка с Жириновским, Зюгановым, Мироновым, Богдановым, Борисом, понимаете ли, Якеменко, Ксенией Собчак и тенью Анатолия Собчака он выйдет победителем.

Тому, кстати, способствуют и обстоятельства - решению Путина, которое должно всех изумить. Вот эти его встречи со школотой в Сочи и с молодежью в Ярославле, в ходе которой юноша, обдумывавший грядущее житье в Силиконовой долине, от планов своих отказался и захотел остаться дома. Вот этот вчерашний визит гаранта в московский офис "Яндекса", увенчавшийся беседой с электронной девушкой Алисой и очередным сеансом массовой вербовки в закрытой аудитории. После которого людей спешно эвакуируют, дабы закрепить пройденное: дескать, пока Путин был с вами, даже телефонные террористы не позволяли себе наглых выходок.

Политологи в массе своей убеждены, что таким образом президент отбирает последние голоса у Навального, а он и не думает ни о каком Навальном. Он, быть может, думает о том, какая это была бы классная финальная разводка. Напоследок, когда народ и партия будут уже, изнывая, считать минуты до того мига, когда он наконец объявит о согласии избираться и быть избранным, круто развернуться и уйти неразгаданным. Так и оставив россиян и иностранцев с носом и с вопросом Who is Mr. Putin? Типа мир ловил его, но не поймал.

Тому способствует и нагнетание бреда сравнительно незадолго до того, как Путин все-таки скажет, баллотируется он или нет. История с "Матильдой" и поджогами. История с телефонными террористами, неизвестно откуда взявшимися и для чего сеющими панику по всей стране. История с Ксенией Собчак. История творится буквально на глазах, и это чувство живой причастности к ней должно сильно нас воодушевлять. А если не воодушевляет и ввергает в тоску, то оттого наверное, что разучились удивляться и не испытаем потрясения в любом случае. Пойдет Собчак в президенты или не пойдет, уйдет Путин или не уйдет. Он о том догадывается, огорчается и потому уходить, пожалуй, не станет.

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Илья Мильштейн, 22.09.2017
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Девушка и жизнь

Илья Мильштейн , 03.07.2012

Девочка из номенклатурной семьи вдруг испытывает прилив отвращения к власти, воплощенной в образе царя дяди Володи. И ее мама, сановная дама из тех, кто вроде плевать хотел на так называемую справедливость, боясь за дочь, ругая дочь и гордясь дочерью, испытывает схожие чувства к бывшему сослуживцу покойного мужа.
Валерия Новодворская. Фото Дм. Борко/Грани.Ру

Наступили и награбили

Валерия Новодворская, 15.06.2012

Главный наш убыток - это квартирная кража у Ксении Собчак. Денежки "ЮКОСа" чекисты проели и пошли шуровать по квартирам оппозиции. Не исповедует ли Следственный комитет идею, что надо "грабить награбленное"? А за оскорбление Ксения имела право наплевать им в бесстыжие чекистские глаза.
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