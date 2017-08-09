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новость Минкульт: Мы не имеем права запрещать показ фильмов в отдельных регионах

09.08.2017
Владимир Аристархов. Фото: mkrf.ru
Владимир Аристархов. Фото: mkrf.ru
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Если фильм получает в Минкульте прокатное удостоверение, то оно имеет силу по всей России и ведомство не имеет права прекращать его действие на территории отдельных регионов. Как передает ТАСС, об этом заявил первый замминистра культуры Владимир Аристархов.

Таким образом чиновник прокомментировал опубликованное накануне письмо главы Чечни Рамзана Кадырова министру культуры Владимиру Мединскому с просьбой запретить на территории региона демонстрацию фильма Алексея Учителя "Матильда". "Если такое удостоверение будет выдано, то вопрос показа или запрета картины на территории Чеченской Республики должен решать сам Рамзан Ахматович с местными прокатчиками", - заметил заместитель Мединского.

Накануне пресс-секретарь главы Минкульта Ирина Казначеева заверяла: "Если они (Чечня. - Ред.) против проката этого фильма, естественно, их просьба будет учтена".

Письмо Кадырова датировано еще 16 июня. Глава Чечни заявлял, будто фильм Учителя противоречит доктрине информационной безопасности и направлен на "подрыв исторических основ и патриотических традиций, связанных с защитой Отечества".

Также во вторник стало известно, что российский зампрокурора Симферополя Александр Шкитов разослал в кинотеатры города предостережение с требованием не демонстрировать трейлеры "Матильды". Адвокат Учителя Константин Добрынин обратился к генпрокурору Юрию Чайке. После этого прокуратура аннексированного Крыма проверила действия своих подчиненных и заявила, что они "грубо нарушили порядок рассмотрения обращений и принятия соответствующих решений".

Между тем в среду "Комсомольская правда" поместила письмо Мединскому, подписанное первым вице-премьером Дагестана Анатолием Карибовым с просьбой запретить демонстрацию "Матильды" и в этом регионе.

Фильм Учителя посвящен роману Николая II с балериной Матильдой Кшесинской. Кампанию против него начала прошлой осенью депутат Госдумы от "Единой России", бывшая прокурор аннексированного Крыма Наталья Поклонская. Она подала на режиссера целый ряд доносов, в которых заявляла, что "Россия представлена в фильме как страна виселиц, пьянства и блуда", а кроме того, картина оскорбляет "лиц, официально канонизированных", в том числе Николая II. В этой связи единороска, в частности, требовала проверить законность расходования бюджетных средств, выделенных на съемку "Матильды".

4 августа стало известно, что Учитель направил Чайке жалобу на заведомо ложные доносы.

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09.08.2017
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