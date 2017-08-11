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новость Не смотря ни на что

Евкуров призвал ввести цензуру для подобных "Матильде" фильмов
11.08.2017
Юнус-Бек Евкуров. Фото: ingushetia.ru
Юнус-Бек Евкуров. Фото: ingushetia.ru
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Появление фильма Алексея Учителя "Матильда" заставляет общество задуматься о необходимости ввести цензуру. Об этом заявил глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров в интервью радио "Комсомольская правда".

"Мне кажется, фильмы, подобные тому, о котором мы говорим, должны проходить хорошую цензуру. По крайней мере, "Матильда" заставляет нас об этом думать. Не надо этого бояться. От этого демократия не спадает, а, наоборот, возвеличивается", - заявил Евкуров.

Глава Ингушетии призвал снимать больше фильмов, формирующих традиционные ценности и патриотические взгляды . "Сейчас, как никогда, нам нужны фильмы - даже не военного, а гражданского патриотизма. И в их основе должны быть любовь к Родине, любовь к истории. Для молодежи и о молодежи нужны фильмы. Поднять опять же темы уважения к старшим, заботы о младших. Поднять пласт межнациональных отношений. Вот это нужно сейчас! А не "Матильда", - считает Евкуров.

Усомниться в допустимости показа фильма власти Ингушетии заставило наличие в нем "кощунственного отношения" к российскому императору Николаю II, отметил глава республики. Кроме того, по его мнению, показ фильмов с откровенными сценами не вписывается в ингушский менталитет.

До этого в ингушском кинопрокатчике кинотеатре "Дружба" заявили, что откажутся от показа фильма "Матильда" из-за наличия в нем сцен, "противоречащих религиозным канонам и традициям местных жителей, оскорбляющих чувства верующих, к какой бы конфессии они ни относились". Между тем в министерстве культуры республики агентству сообщили, что решение о показе фильма в Ингушетии будет вынесено с учетом мнения членов общественного совета при региональном ведомстве.

Во вторник "Комсомольская правда" опубликовала письмо главы Чечни Рамзана Кадырова министру культурыМединскому с просьбой запретить прокат "Матильды" в Чечне. Глава Чечни обвинил Учителя в "издевательстве над чувствами верующих" и "подрыве основ".

В ответ в Минкульте заявили, что ведомство не имеет права прекращать действие прокатного удостоверения фильма в отдельных регионах. Там предложили Кадырову самостоятельно решать этот вопрос с местными кинопрокатчиками.

В пятницу Кадыров заявил, что в республике не будут запрещать показ "Матильды". "В Чечне и так не станут тратить время на просмотр безнравственного, бездуховного и аморального по отношению к своей Родине фильма", - написал он.

По мнению главы Чечни, Минкульт выдал фильму прокатное удостоверение, поскольку на съемку картины были потрачены бюджетные деньги. "Не пойдет же Минкультуры против себя", - отметил он. Тем не менее Кадыров считает, что произведения искусства, которые "противоречат интересам государства", не должны получать бюджетное финансирование, поскольку есть темы, которые "ради высших интересов нельзя трогать".

Фильм Учителя посвящен роману Николая II с балериной Матильдой Кшесинской. Кампанию против него начала прошлой осенью депутат Госдумы от "Единой России", бывший прокурор аннексированного Крыма Наталья Поклонская. Она подала на режиссера целый ряд доносов, в которых заявляла, что "Россия представлена в фильме как страна виселиц, пьянства и блуда", а кроме того, картина оскорбляет "лиц, официально канонизированных", в том числе Николая II. В этой связи Поклонская требовала проверить законность расходования бюджетных средств, выделенных на съемку "Матильды".

Комментарии 1 комментарий | Оставить комментарий Обсудить
11.08.2017
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Илья Мильштейн

Дикая коллизия

Илья Мильштейн, 09.08.2017

Сбивчивый тон кадыровского письма тоже не должен никого вводить в заблуждение. Ну да, из текста можно заключить, что одним из главных деяний царя Николая, оклеветанного режиссером Учителем, было создание кавказской "Дикой дивизии", но удивляться не нужно.

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