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В Чечне не будут запрещать показ фильма режиссера Алексея Учителя "Матильда", заявил глава республики Рамзан Кадыров. "Нам негласно посылают сигналы: вы, мол, можете у себя запретить. Именно этого и ждут от нас! Но никакого запрета не будет!" - написал Кадыров в своем инстаграме. Ранее Кадыров просил министра культуры Владимира Мединского запретить прокат "Матильды" в регионе.

4 "В Чечне и так не станут тратить время на просмотр безнравственного, бездуховного и аморального по отношению к своей Родине фильма", - добавил Кадыров.

По мнению главы республики, Минкульт выдал фильму прокатное удостоверение, поскольку на съемку картины были потрачены бюджетные деньги. "Не пойдет же Минкультуры против себя", - отметил он.

Тем не менее Кадыров считает, что произведения искусства, которые "противоречат интересам государства", не должны получать бюджетное финансирование, поскольку есть темы, которые "ради высших интересов нельзя трогать". Однако сейчас, отмечает чеченский лидер, "стало модным поощрять в искусстве безнравственность". Он приводит в пример акцию группы "Война" "Хуй в плену у ФСБ", за которую активисты в 2011 году получили премию "Инновация", одним из учредителей которой является Минкульт.

Также Кадыров обвинил создателей "Матильды" в том, что они "не оставляют не очерненной ни одну страницу" российской истории.

Во вторник "Комсомольская правда" опубликовала запретить прокат "Матильды" в Чечне. Глава Чечни обвинил Учителя в "издевательстве над чувствами верующих" и "подрыве основ".

В ответ в Минкульте заявили, что ведомство не имеет права прекращать действие прокатного удостоверения фильма в отдельных регионах. Там предложили Кадырову самостоятельно решать этот вопрос с местными кинопрокатчиками.

Фильм Учителя посвящен роману Николая II с балериной Матильдой Кшесинской. Кампанию против него начала прошлой осенью депутат Госдумы от "Единой России", бывший прокурор аннексированного Крыма Наталья Поклонская. Она подала на режиссера целый ряд доносов, в которых заявляла, что "Россия представлена в фильме как страна виселиц, пьянства и блуда", а кроме того, картина оскорбляет "лиц, официально канонизированных", в том числе Николая II. В этой связи Поклонская требовала проверить законность расходования бюджетных средств, выделенных на съемку "Матильды".

4 августа стало известно, что Учитель направил генпрокурору Юрию Чайке жалобу на заведомо ложные доносы.