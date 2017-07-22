Реклама

Депутат Госдумы Наталья Поклонская направила в Минкульт, Генпрокуратуру и МВД запрос о принятии мер "по недопущению оскорблений религиозных чувств верующих и осквернения православных святынь сюжетной линией фильма "Матильда". Под документом подписались 37 членов нижней палаты, сообщает Поклонская.

"В приложение к данному запросу направила 100 тысяч обращений и подписей граждан об оскорблении их чувств, - пишет депутат. Приложение с трудом уместили в 13 коробках". Поклонская также приложила к документу информацию Счетной палаты о выделении создателям фильма государственного финансирования в сумме 280 миллионов рублей.

Накануне режиссер фильма Алексей Учитель заявил, что не будет вносить никаких изменений в "Матильду" и в трейлер картины. "Картина практически готова. Она будет в этом виде, - заявил режиссер. - Никаких правок ни в трейлер, ни в фильм вносить не буду".

На вопрос о том, планирует ли режиссер показать свой фильм всем членам Общественного совета при Минкультуры, Учитель ответил: "Если в Общественном совете нас попросят показать фильм, когда начнется прокат, - покажем с удовольствием. Но такого показа с целью "мы не пропустим", естественно, не будет".

С прошлой осени Поклонская подала на Учителя целый ряд доносов. Претензии единороски вызвал фильм режиссера "Матильда", посвященный роману Николая II с балериной Матильдой Кшесинской. Поклонская заявляет, что "Россия представлена в фильме как страна виселиц, пьянства и блуда", а кроме того, картина оскорбляет "лиц, официально канонизированных", в том числе Николая II. В этой связи единороска, в частности, требовала проверить законность расходования бюджетных средств, выделенных на съемку "Матильды".

21 июня Поклонская заявила, что прихожан РПЦ, которые посмотрели фильм Учителя на закрытых показах, организованных его создателями,на шесть месяцев отлучили от причастия в церкви. Сам режиссер назвал утверждения Поклонской о проведении закрытых показов фильма "полным враньем".

В РПЦ фильм не одобряют, но к попыткам запретить его показ относятся отрицательно. 18 мая председатель синодального отдела по взаимодействию с обществом и СМИ РПЦ Владимир Легойда заявил, что к "стремлению что-то запретить в искусстве" относится плохо. "Реакция на заявления Поклонской неоднозначная. Я не знаю ее лично. Видимо, она очень искренний человек, со своими представлениями о том, как должен вести себя верующий в той или иной ситуации. Важно, чтобы люди не воспринимали слова Натальи Поклонской или кого-то еще как позицию всей Церкви", - подчеркнул он.

29 июня Легойда назвал "ошибкой" сбор подписей в храмах за запрет фильма "Матильда". "Я могу понять, что многим не нравится в самой режиссерской идее фильма "Матильда". Сам неоднократно говорил не только о праве художника, но и о свободе зрителя и зрительской реакции (правда, хорошо бы для начала фильм посмотреть). При этом централизованный сбор подписей по приходам в епархии за запрет фильма считаю ошибкой", - заявил Легойда.