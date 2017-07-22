О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Дело 12 июня | Дело 26 марта | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Украина
Читайте нас:
Доступные в России зеркала Граней: https://grani-ru-org.appspot.com/Culture/Cinema/m.262739.html | http://mirror715.graniru.info/Culture/Cinema/m.262739.html
Также: Кино, Госдума, Религия, Культура, Право, Общество, Россия, Политика, Парламент | Персоны: Наталья Поклонская

новость С Думой о государе

Поклонская собрала сто тысяч подписей против фильма "Матильда"
22.07.2017
Наталья Поклонская на акции "Бессмертный полк". Фото: likorg.ru
Наталья Поклонская на акции "Бессмертный полк". Фото: likorg.ru
Реклама

Депутат Госдумы Наталья Поклонская направила в Минкульт, Генпрокуратуру и МВД запрос о принятии мер "по недопущению оскорблений религиозных чувств верующих и осквернения православных святынь сюжетной линией фильма "Матильда". Под документом подписались 37 членов нижней палаты, сообщает Поклонская.

"В приложение к данному запросу направила 100 тысяч обращений и подписей граждан об оскорблении их чувств, - пишет депутат. Приложение с трудом уместили в 13 коробках". Поклонская также приложила к документу информацию Счетной палаты о выделении создателям фильма государственного финансирования в сумме 280 миллионов рублей.

Накануне режиссер фильма Алексей Учитель заявил, что не будет вносить никаких изменений в "Матильду" и в трейлер картины. "Картина практически готова. Она будет в этом виде, - заявил режиссер. - Никаких правок ни в трейлер, ни в фильм вносить не буду".

На вопрос о том, планирует ли режиссер показать свой фильм всем членам Общественного совета при Минкультуры, Учитель ответил: "Если в Общественном совете нас попросят показать фильм, когда начнется прокат, - покажем с удовольствием. Но такого показа с целью "мы не пропустим", естественно, не будет".

С прошлой осени Поклонская подала на Учителя целый ряд доносов. Претензии единороски вызвал фильм режиссера "Матильда", посвященный роману Николая II с балериной Матильдой Кшесинской. Поклонская заявляет, что "Россия представлена в фильме как страна виселиц, пьянства и блуда", а кроме того, картина оскорбляет "лиц, официально канонизированных", в том числе Николая II. В этой связи единороска, в частности, требовала проверить законность расходования бюджетных средств, выделенных на съемку "Матильды".

21 июня Поклонская заявила, что прихожан РПЦ, которые посмотрели фильм Учителя на закрытых показах, организованных его создателями,на шесть месяцев отлучили от причастия в церкви. Сам режиссер назвал утверждения Поклонской о проведении закрытых показов фильма "полным враньем".

В РПЦ фильм не одобряют, но к попыткам запретить его показ относятся отрицательно. 18 мая председатель синодального отдела по взаимодействию с обществом и СМИ РПЦ Владимир Легойда заявил, что к "стремлению что-то запретить в искусстве" относится плохо. "Реакция на заявления Поклонской неоднозначная. Я не знаю ее лично. Видимо, она очень искренний человек, со своими представлениями о том, как должен вести себя верующий в той или иной ситуации. Важно, чтобы люди не воспринимали слова Натальи Поклонской или кого-то еще как позицию всей Церкви", - подчеркнул он.

29 июня Легойда назвал "ошибкой" сбор подписей в храмах за запрет фильма "Матильда". "Я могу понять, что многим не нравится в самой режиссерской идее фильма "Матильда". Сам неоднократно говорил не только о праве художника, но и о свободе зрителя и зрительской реакции (правда, хорошо бы для начала фильм посмотреть). При этом централизованный сбор подписей по приходам в епархии за запрет фильма считаю ошибкой", - заявил Легойда.

Комментарии 15 комментариев | Оставить комментарий Обсудить
22.07.2017
статья Статьи по теме
Илья Мильштейн

Страх и смех

Илья Мильштейн, 19.04.2017

Выступать они должны под одним куполом - и Поклонская с экспертами, и Кадыров с богословами. Одно без другого немыслимо, да и не бывает так, чтобы на местах требовали уважать эксклюзивные чувства верующих, а в центре не требовали. И вот цирковые новости из Грозного и из Москвы. В Чечне нет геев, а царя обнесли любовницей.
Илья Мильштейн

Романов с балериной

Илья Мильштейн, 03.02.2017

Суть спора в том, что, по мнению режиссера, у царя все должно быть прекрасно: и ум, и менеджмент, и та, которую он любил в годы молодые, пусть она и не стала царицей. Бывшая прокурорша сочла оскорбительными многие сюжетные ходы фильма. Ну, не мог святой спать с балериной и вообще предаваться страстям, не дозволенным страстотерпцу.
новость Новости по теме
21.07.2017 Режиссер Учитель отказался вносить коррективы в фильм "Матильда" →
29.06.2017 В РПЦ назвали ошибкой сбор подписей за запрет "Матильды" →
21.06.2017 Поклонская заявила об отлучении от причастия посмотревших фильм "Матильда" →
30.05.2017 Адвокат режиссера Учителя пожаловался Володину на Поклонскую →
26.05.2017 Режиссер Учитель призвал Госдуму оградить его от нападок Поклонской →
25.05.2017 Киностудию Учителя "Рок" проверяют на налоговые преступления по доносу Поклонской →
25.04.2017 Медведев осудил агрессию в отношении деятелей искусства →
20.04.2017 Прокуратура нашла признаки преступления в угрозах прокатчикам фильма "Матильда" →
17.04.2017 Поклонская направила в Генпрокуратуру результаты экспертизы фильма "Матильда" →
10.02.2017 Поклонская потребовала проверить на экстремизм противников показа "Матильды" →
08.02.2017 Режиссер Учитель пожаловался на Поклонскую в Генпрокуратуру →
07.02.2017 Российские кинематографисты выступили в поддержку фильма "Матильда" →
30.01.2017 Поклонская вновь попросила Генпрокуратуру проверить финансирование фильма "Матильда" →
02.11.2016 Поклонская попросила Чайку проверить фильм Учителя "Матильда" →
Фото и Видео
22284
Play own
Прощание с Алексеем Девотченко
30432
Play own
ОМОН калечит демонстранта
30434
Play own
Диалоги об абортах
30433
Play own
Дело Туровского: избит и оштрафован
Реклама
Выбор читателей
статья Бегом из России
Виталий Портников
новость Новые обвинения Сешенсу
Джефф Сешнс. Фото: powerlineblog.com
статья Навальный, Стрелков и Путин
Илья Мильштейн. Courtesy photo
в блоге Благородный Михалков
383
новость Зимовец: 2,5 года. ВИДЕО
Станислав Зимовец на оглашении приговора. Кадр Грани-ТВ
РЕКЛАМА
новость Кудрявцева лишили гражданства
Демьян Кудрявцев. Фото: mediaguide.ru
новость Интернету закрутили гайки
Пикет у Госдумы против интернет-цензуры. Фото: Грани.Ру
новость Siemens уходит из России
Завод "Сименс - технологии газовых турбин" под Петербургом. Источник: abnews.ru
новость Спайсер ушел в отставку
Белый Дом. Фото с сайта WhiteHouse.Gov
в блоге Корысти ради
383
новость Дочь Немцова обжаловала приговор
Жанна Немцова с отцом. 2014 год. Фото из ФБ Бориса Немцова
в блоге Доброе слово вождя
383
новость День рождения с Путиным
Владимир Путин дарит Людмиле Алексеевой гравюру с крымским пейзажем. Фото пресс-службы Кремля
статья Кремль и рождение Малороссии
Илья Мильштейн. Courtesy photo
новость Пичугина повторно не помиловали
Алексей Пичугин. Фото: old.khodorkovsky.ru
новость Глава ЦРУ о русской угрозе
Майк Помпео. Фото: cia.gov
новость Увольнение из-за скандала с Siemens
Роман Филиппов. Фото: power-m.ru
новость Плата за посещение Крыма
Пустующий пляж "Ай-Даниль" в Гурзуфе, 04.06.2014. Скриншот видео с онлайн-камеры
новость Россия - главный цензор Google
Логотип Google
новость За осквернение родины
Картинка с "облитым зеленкой" памятником