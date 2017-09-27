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новость Православие переписки

В Москве появились билборды с цитатами из переписки Николая II с женой
27.09.2017
Билборд с цитатами из переписки Николая II. Фото: blagovest-info.ru
Билборд с цитатами из переписки Николая II. Фото: blagovest-info.ru
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На улицах Москвы установлено около 300 билбордов с цитатами из переписки последнего императора Николая II с женой. О этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на синодальный отдел по взаимодействию Церкви с обществом и СМИ.

Билборды стали стали частью проекта "Николай II и Александра Федоровна. Слова о любви". "Данный проект направлен на утверждение семейных ценностей в российском обществе, а также донесение до людей правдивой информации о жизни царской семьи", - сказал представитель синодального отдела.

"На протяжении более чем ста лет личная жизнь семьи последних Романовых остается мишенью для мифов и спекуляций. Между тем реальная история их супружеской жизни, основанной на вере, любви и взаимоуважении, может служить образцом семейных отношений для наших современников", - отмечают в синодальном отделе.

При этом в РПЦ отметили, что проект никак не связан с выходом фильма "Матильда".

Режиссер "Матильды" Алексей Учитель в интервью "Эху Москвы" заявил, что приветствует установку в Москве билбордов с цитатами из переписки царской семьи. "Я считаю безо всякой иронии, что это очень хорошее дело и очень поддерживает нашу картину, потому что это полностью соответствует содержанию нашего фильма, спасибо за эти билборды", - сказал Учитель.

Режиссер отметил, что последняя треть фильма "Матильда" посвящена как раз истории взаимной любви Николая II и Александры Федоровны. "Заканчивается наш фильм надписью, что они счастливо прожили 24 года и у них родилось четыре дочери и сын", — подчеркнул Учитель.

В РПЦ не одобряют фильм "Матильда", но выступают против его запрета. 12 сентября глава синодального отдела по взаимоотношениям с обществом и СМИ Владимир Легойда заявил, что акты насилия, связанные с фильмом не могут исходить от верующих. "Не только православному христианину, но и любому верующему человеку не придет в голову выражать свое несогласие с чем-либо способом, опасным для жизни и здоровья ни в чем не повинных людей, - отметил Легойда. - Мы осуждали, осуждаем и будем осуждать действия псевдорелигиозных радикалов, какой бы религией они ни прикрывались, потому что подобные действия одинаково чужды мировоззрению любого верующего человека", - подчеркнул представитель РПЦ.

При этом Легойда призвал не уравнивать с подобными эпизодами протесты, которые происходят в правовом поле. "Позиция православной общественности, людей, которые молятся в связи с выходом фильма "Матильда" или направляют обращения в адрес тех, от кого зависит решение о прокате, и акты демонстративного насилия - явления из разных нравственных галактик", - сказал он.

14 сентября глава отдела внешних связей РПЦ митрополит Волоколамский Иларион заявил, что ситуация вокруг фильма "Матильда" похожа на споры по поводу французского журнала Charlie Hebdo. "Тогда нас всех пытались поставить перед дилеммой: вы с "Шарл" или вы с террористами, которые расстреляли сотрудников редакции? Сейчас нас пытаются поставить перед выбором: либо ты поддерживаешь"Матильду", либо ты с теми, кто призывает сжигать кинотеатры, - отметил иерарх. - Я, например, выступаю безоговорочно и категорически против любых призывов к насилию, любых угроз в адрес кого бы то ни было, будь то режиссер, актеры, прокатчики и т.д. Я также выступаю против запрета показа фильма, против возрождения цензуры по советскому образцу. Но в то же время никак не могу и не хочу становиться на сторону тех, кто этот фильм защищает".

По мнению Илариона, в фильме образы императора Николая II и Александры Федоровны искажены. "Годовщина революции - повод к молитве и поминовению безвинно пострадавших, а не к тому, чтобы продолжать оплевывать их память", - отметил митрополит.

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