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Также: Кино, Свобода слова, Правительство, Культура, СМИ, Россия, Общество, Политика | Персоны: Владимир Мединский, Наталья Поклонская

новость Хлебом единым

Мединский посоветовал СМИ писать об "урожаях зерновых", а не о фильме "Матильда"
12.08.2017
Владимир Мединский. Фото: medinskiy.ru
Владимир Мединский. Фото: medinskiy.ru
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Министр культуры Владимир Мединский посоветовал ТАСС писать об "урожае зерновых и новых стройках", а не о фильме Алексея Учителя "Матильда", сообщает FlashNord. Так чиновник прореагировал на вопрос корреспондента агентства о картине, против показа которой активно выступает депутат Наталья Поклонская.

"Агентству ТАСС нужно писать об урожаях зерновых, о районных ДК, о новых стройках, о замечательных фильмах, которые снимаются нашими талантливыми режиссерами, о том, что мы в этом году побьем рекорд кассовых сборов с 1991 года. А вы все про "Матильду" пишите! Скоро Петр Ильич Чайковский начнет нервничать по этому поводу, понимаете. А Поклонская еще к "Иоланте" предъявит претензии, там положительный образ Матильды, другой Матильды. Не о том вы пишете!", - заявил министр.

Мединский имел в виду оперу Чайковского, где один из персонажей, герцог Роберт, поет знаменитую арию "Кто может сравниться с Матильдой моей".

"Матильда" получила прокатное удостоверение, комиссия министерства фильм тщательно отсмотрела, никаких нарушений действующего законодательства в нем не обнаружила. Ну сколько можно переливать из пустого в порожнее? Пишите о сборе зерновых!", - добавил Мединский, покидая брифинг.

Фильм Учителя посвящен роману Николая II с балериной Матильдой Кшесинской. Кампанию против него начала прошлой осенью бывший прокурор аннексированного Крыма Поклонская. Она подала на режиссера целый ряд доносов, в которых заявляла, что "Россия представлена в фильме как страна виселиц, пьянства и блуда", а кроме того, картина оскорбляет "лиц, официально канонизированных", в том числе Николая II. В этой связи Поклонская требовала проверить законность расходования бюджетных средств, выделенных на съемку "Матильды".

Против картины высказался также глава Чечни Рамзан Кадыров. Сначала он попросил Мединского запретить прокат "Матильды" в республике. Однако затем Кадыров заявил, что показ не будут запрещать, так как "в Чечне и так не станут тратить время на просмотр безнравственного, бездуховного и аморального по отношению к своей Родине фильма".

В пятницу глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров заявил, что появление фильма "Матильда" заставляет общество задуматься о необходимости ввести цензуру. "Мне кажется, фильмы, подобные тому, о котором мы говорим, должны проходить хорошую цензуру, - сказал он. - Не надо этого бояться. От этого демократия не спадает, а, наоборот, возвеличивается". Глава Ингушетии призвал снимать больше фильмов, формирующих традиционные ценности и патриотические взгляды.

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12.08.2017
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Илья Мильштейн

Дикая коллизия

Илья Мильштейн, 09.08.2017

Сбивчивый тон кадыровского письма тоже не должен никого вводить в заблуждение. Ну да, из текста можно заключить, что одним из главных деяний царя Николая, оклеветанного режиссером Учителем, было создание кавказской "Дикой дивизии", но удивляться не нужно.

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