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новость Черногорский список

Россия запретила въезд ведущим черногорским политикам
31.05.2017
Душко Маркович. Фото: gov.me
Душко Маркович. Фото: gov.me
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Россия запретила въезд действующему премьеру Черногории Душко Марковичу, спикеру парламента Ивану Брайовичу, экс-премьеру и лидеру Демократической партии социалистов Мило Джукановичу и еще целому ряду черногорских политиков. Об этом сообщает издание Pobjeda со ссылкой на источники в Министерстве иностранных дел Черногории.

Эти политики оказались в санкционном списке России, введенном в ответ на одностороннее присоединение Черногории к антироссийским санкциям. По словам источника издания, что в черном списке находится также 46 депутатов Скупщины, голосовавших за вступление в НАТО, близкие к власти бизнесмены и главы крупных черногорских компаний. "Список содержит минимум 70 человек", - отметил источник. Официального подтверждения этой информации пока нет.

Россия в отличие от ЕС и США не публикует списки иностранцев, которым запрещен въезд на ее территорию. В Москве это объясняют "защитой личных данных".

В воскресенье в московском аэропорту Домодедово был задержан депутат Скупщины Черногории от правящей Демократической партии социалистов Миодраг (Мишко) Вукович. Он прибыл в Москву, чтобы оттуда вылететь в Минск на съезд парламентариев стран Центральноевропейской инициативы. Пограничники сообщили политику, что он ему запрещен въезд.

У Вуковича отобрали паспорт и препроводили в транзитную зону аэропорта. Пользоваться телефоном силовики иностранцу не разрешили. Также депутата не допускали в туалет и умывальник, заявляя, что эти помещения находятся в другой части аэропорта. Политику стало плохо, однако помощь ему оказана не была. Лишь около полуночи другой черногорский депутат, летевший в Минск, сумел передать коллеге лекарства.

Ночью депутата освободили и разрешили проследовать дальше в Минск. Однако он решил прервать поездку. Платить за обратный билет политик отказался, и его депортировали на родину за счет России.

В понедельник посол послом России в Подгорице Сергей Грицай был вызван в черногорский МИД, где ему вручили ноту протеста.

В воскресенье министр иностранных дел страны Срджан Дарманович заявил, что Россия открыто вмешивается во внутреннюю политику Черногории и пытается сорвать ее вступление в НАТО. Он обвинил российскую разведку в явной поддержке черногорской оппозиции, которая выступала против членства страны в Североатлантическом альянсе и готовила переворот.

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31.05.2017
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