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новость Ордера вместо медалей

Черногория выдала ордера на арест подозреваемых в подготовке переворота россиян
28.12.2016
Логотип Интерпола
Логотип Интерпола
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Спецпрокуратура Черногории выдала международные ордера на арест двух россиян и трех сербов, которых подозревают в причастности к попытке государственного переворота с целью свержения правительства страны. Об этом заявила пресс-служба ведомства, сообщает ТАСС.

"Управление Специальной прокуратуры информирует общественность о том, что в связи с уголовными преступлениями - созданием преступной организации и терроризмом - выданы ордера на арест в отношении двух российских и трех сербских граждан", - говорится в сообщении. По данным ведомства, вся информация о разыскиваемых размещена в базе данных Интерпола.

7 декабря издание Dnevne novine со ссылкой на источники в госорганах сообщило, что черногорские власти объявили в международный розыск по линии Интерпола россиян Эдуарда Широкова и Владимира Попова. Их подозревают в попытке организации вооруженного переворота в стране и покушения на премьер-министра Мило Джукановича.

Вместе с россиянами были объявлены в розыск трое граждан Сербии, Предраг Богичевич, Милош Йованович и Неманя Ристич. Последний известен как лидер ультрапатриотического сербского движения "Заветницы", отбывший срок за убийство. В 2012 году Ристич вышел на свободу и активно включился в политическую деятельность.

11 ноября The Guardian сообщила, что во время неожиданного октябрьского визита в Белград секретарь Совбеза России Николай Патрушев принес извинения за россиян, готовивших переворот в Черногории. Он заверял, что заговорщики действовали без санкции Кремля. Отмечалось, что задержанных россиян депортировали из Сербии только после вмешательства Патрушева.

Однако в пресс-службе Совбеза эту информацию опровергли.

18 ноября прокуратура Черногории объявила о подозрениях в адрес Широкова и Попова.

22 ноября издание Pobjeda сообщило, что Минюст Черногории направил в Москву просьбу о допросе Широкова и Попова российскими следователями в присутствии черногорских коллег. Издание также сообщало, что лидер шовинистской организации "Сербские волки" Александр Синджелич ездил в Москву на встречу с Широковым, и тот поручил ему найти человека с оружием для убийства Джукановича. Утверждалось также, что Широков и Попов выдали Синджеличу 200 тысяч евро на сбор группы боевиков во главе с бывшим командующим Жандармерией Сербии Братиславом Дикичем для совершения путча.

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28.12.2016

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