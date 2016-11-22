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новость Минюст Черногории просит Россию допросить Широкова и Попова

22.11.2016
Минюст Черногории. Фото: vijesti.me
Минюст Черногории. Фото: vijesti.me
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Минюст Черногории направил в Москву обращение о допросе россиян Эдуарда Широкова и Владимира Попова, которых считает организаторами несостоявшегося путча в стране, в ходе которого среди прочего предусматривалось покушение на премьер-министра Мило Джукановича. Об этом сообщает "Медиазона" со ссылкой на публикацию в местном издании Pobjeda.

Запрос был направлен в пятницу. В ведомстве ожидают, что допрос будут проводить российские следователи в присутствии черногорских коллег.

В публикации также сообщается, что лидер шовинистской организации "Сербские волки" Александр Синджелич ездил в Москву на встречу с Широковым, и тот поручил ему найти человека с оружием для убийства Джукановича. Утверждалось также, что Широков и Попов выдали Синджеличу 200 тысяч евро на сбор группы боевиков во главе с бывшим командующим Жандармерией Сербии Братиславом Дикичем для совершения путча.

Род занятий Широкова и Попова в публикации Pobjed'ы, как и в ранее появлявшихся сообщениях других СМИ, не уточняется. Их упоминание сопровождается определением "националисты". Между тем Pinkm в своей заметке, основанной на статье Pobjed'ы, опубликовала иллюстрацию, на которой рядом с именами Широкова и Попова помещены эмблема российской военной разведки и надпись "ГРУ". Однако в тексте публикации такое заключение ничем не объясняется.

Между тем, продолжает "Медиазона", Высокий суд Подгорицы во вторник сообщил, что некий А. С., задержанный ранее по делу о путче, после допроса получил статус свидетеля. Как утверждалось, он дает следствию подробные показания. По информации Cafe del Montenegro, под инициалами А. С. скрывается Синджелич.

Pobjeda ранее передавала, что лидер "Сербских волков" пошел на сотрудничество со следствием, после того как ему продемонстрировали записи переговоров с россиянами. Между тем сербские СМИ сообщали о возможности изменения процессуального статуса Синджелича с обвиняемого на свидетеля.

О подозрениях в адрес Широкова и Попова прокуратура Черногории объявила 18 ноября, когда, по данным Pobjed'ы, и был направлен запрос в Москву.

11-го числа The Guardian сообщила, что во время неожиданного октябрьского визита в Белград секретарь Совбеза России Николай Патрушев принес извинения за россиян, готовивших переворот в Черногории. Он заверял, что заговорщики действовали без санкции Кремля. Отмечалось, что задержанных россиян депортировали из Сербии только после вмешательства Патрушева.

Однако в пресс-службе Совбеза эту информацию опровергли.

Комментарии 2 комментария | Оставить комментарий Обсудить
22.11.2016

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