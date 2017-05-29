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новость Буйное вмешательство

Черногория обвиняет Россию во вмешательстве в политику страны
29.05.2017
Серджан Дарманович. Фото: gov.me
Серджан Дарманович. Фото: gov.me
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Россия открыто вмешивается в политику Черногории и пытается противодействовать вступлению страны в НАТО. Об этом заявил министр иностранных дел Черногории Серджан Дарманович, сообщает телерадиокомпания RTCG.

"Россия открыто вмешивается в нашу внутреннюю политику, на что мы, конечно, смотрим неодобрительно, - отметил министр. - Мы считаем, что сами можем решать свои основные задачи. Мы удивлены тем, насколько сильно Россия вмешивалась, и, конечно, мы защищаемся".

Дарманович обвинил российскую разведку в открытой поддержке оппозиции Черногории, которая выступала против вступления страны в НАТО и готовила переворот.

"Наше членство в НАТО не направлено против кого-либо, в том числе против России. Но, конечно, мы не можем принять, чтобы кто-то решал, где мы будем", - подчеркнул министр.

Между Черногорией и Россией есть экономические связи, но Москва "не главный партнер" страны, отметил Дарманович. ПО его словам, в Черногорию приезжает много туристов из России, однако российские инвестиции в страну "неэффективны".

28 апреля парламент Черногории ратифицировал соглашение о вступлении страны в НАТО. Черногория станет полноправным членом альянса, когда документ одобрят все страны НАТО. К настоящему времени его не подписала только Испания.

Россия пыталась сорвать этот процесс. В октябре в Черногории была предотвращена попытка государственного переворота, планировалось убийство премьера Мило Джукановича.

Черногорская прокуратура обвиняет российские власти в причастности к преступлению. Она выдала ордера на арест двух россиян - Эдуарда Шишмакова (псевдоним Широков) и Владимира Попова.

24 мая в Черногории начался суд по делу о попытке пророссийского переворота в стране. В обвинительном заключении говорится, что объявленные в розыск Шишмаков и Попов с начала прошлого года до 18 октября руководили созданной на территории Черногории, Сербии и России преступной организацией. Попова называют агентом ГРУ. Обвинения предъявлены также гражданам Сербии и Черногории, в том числе лидерам пророссийской партии "Демократический фронт" Андрии Мандичу и Милану Кнежевичу.

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29.05.2017
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