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новость СМИ: Агент ГРУ Попов, объявленный в розыск Черногорией, ранее готовил беспорядки в Молдавии

27.02.2017
Владимир Попов. Источник: pobjeda.net
Владимир Попов. Источник: pobjeda.net
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Агент российского ГРУ Владимир Попов, объявленный Черногорией в розыск по обвинению в подготовке переворота в стране и покушения на премьер-министра Мило Джукановича, в 2014 году занимался провокацией волнений в Молдавии. Расследование кишиневской Deschide.Md было опубликовано еще 7 февраля, однако в России информация стала известна лишь теперь, после того как "Медиазона" ознакомилась со статьей на основе расследования молдавской газеты, которую 27 февраля поместила черногорская Pobjeda.

Дестабилизировать ситуацию в Молдавии предполагалось в связи с подписанием ею 27 июня 2014-го соглашения об ассоциации с Евросоюзом. Как сообщала Deschide.Md, рассматривались разные варианты действий. В их числе были такие, как организация акций гражданского неповиновения в Гагаузии - тюркской автономии на юге страны - и подкуп членов молдавского парламента с целью сорвать ратификацию соглашения. Утверждается также, что был разработан детальный план дестабилизации, предполагавший вооруженный мятеж с последующим провозглашением "Молдавской федерации", которая бы объединяла четыре субъекта: Кишинев, Бельцы, Комрат (столица Гагаузии) и Тирасполь (главный город Приднестровья).

По данным издания, ГРУ в сотрудничестве с башканом (губернатором) Гагаузии Михаилом Формузалом и начальником управления молодежи и спорта автономии Анатолием Карой организовала в регионе подготовку незаконных формирований для диверсий, подобных происходившим весной того же года на востоке Украины. Обучение боевиков велось на базе близ Аксая, Ростовская область (возможно, речь идет о базе 22-й бригады спецназа ГРУ, которая дислоцируется в поселке Степной Аксайского района).

Deschide.Md сообщает также, что к организации диверсионных групп причастен нынешний депутат молдавского парламента от Партии социалистов Федор Гагауз.

Что касается Попова, то он находился в Молдавии с 30 мая по 5 июня 2014 года. За это время агент побывал в Кишиневе, Тирасполе и Комрате.

Тогда же, 5 июня, в Бельцах состоялась тайная встреча политиков - противников евроинтеграции. В ней приняли участие Формузал, лидер партии "Патриоты Молдовы" Михаил Гарбуз, епископ Бельцский и Фалештский Маркелл (Михэеску), а также лидер ряда молдовенистских организаций Вячеслав Пержу (молдовенизм - идеология, утверждающая существование особого молдавского этноса, отличного от румынского).

Однако Молдавия уже в начале июня сорвала планы ГРУ. Кроме того, ряд боевиков, проходивших подготовку на базе под Аксаем, были объявлены в розыск. 26 июня 2014-го, накануне подписания соглашения об ассоциации с ЕС, Служба разведки и безопасности - разведка страны - задержала двоих диверсантов: Василия Мавроди и Дмитрия Кузнецова. Два дня спустя на границе с Украиной был задержан еще один боевик - Вячеслав Урум.

В начале августа того же года суд в Комрате приговорил Мавроди и Урума к пяти годам условно. Оба признали вину. В апреле 2015-го, как передавало Gagauzinfo.Md, такой же приговор был вынесен еще одному диверсанту. Кто именно был осужден, издание выяснить не сумело. Отмечалось, что это мог быть или Кузнецов, задержанный вместе с Мавроди, или еще один боевик - Вячеслав Бойков.

Вместе с 36-летним Поповым Черногория объявила в розыск еще одного агента ГРУ - 46-летнего Эдуарда Шишмакова (первоначально фигурировал в публикациях СМИ под псевдонимом Широков). В середине февраля спецпрокурор страны Миливое Катнич прямо обвинил в причастности к подготовке переворота Москву.

Комментарии 3 комментария | Оставить комментарий Обсудить
27.02.2017

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