Реклама

Российские власти причастны к попытке переворота в Черногории в октябре 2016 года. Об этом, как пишет издание Vijesti, заявил спецпрокурор Черногории Миливое Катнич. По его словам, такие выводы основаны на показаниях фигурантов дела и данных их разговоров.

Как уточняет РИА "Новости", интервью прокурора о попытке госпереворта в день парламентских выборов 16 октября пока не выложено в открытый доступ, но его расшифровку приводит портал черногорского национального телеканала RTCG. По словам Катнича, во главе группы, планировавшей переворот и убийство тогдашнего премьера Мило Джукановича, стоял гражданин России Эдуард Широков, чья настоящая фамилия Шишмаков.

"Он не Широков, а Эдуард Шишмаков, который в 2014 году был заместителем военного атташе в Польше, но выдворен из-за шпионажа в Россию как персона нон грата. Этот паспорт был ему выдан российскими органами, и он является членом российских служб безопасности", - сказал Катнич.

По утверждению прокурора, один из главных заговорщиков Александр Синджелич, проходящий по делу как сотрудничающий со следствием свидетель, посещал Москву по приглашению Широкова для проверки на возможность участия в операции.

"За этими событиями стоят националистические структуры в России, но сейчас мы знаем, что в них были включены и российские государственные органы. От российских государственных органов зависит проверка на предмет того, как все это произошло, и я ожидаю, что это будет сделано", - сказал Катнич.

По его словам, о возможности совершения террористических актов в Черногории черногорские госорганы впервые уведомил обвиняемый Мирко Велемирович за четыре-пять дней до выборов. "На одной из записей, которую мы получили от сербской БИА (разведывательной службы. - Ред.), Неманья Ристич четко сообщает Синджеличу, чтобы тот не беспокоился, хотя они и полагают, что Велимирович их предал", - сказал Катнич. Прокурор уточнил, что, по словам Ристича, "причина в том, что в Черногории уже находятся специальные силы Федеральной службы безопасности России, и что они решат проблемы".

По его словам, эти материалы представлены в качестве доказательств. По словам Катнича, участниками операции были граждане Сербии и других стран региона. Кроме того, среди них были "иностранные элементы", личность которых установить трудно.

По словам прокурора, обвинительное заключение в связи с попыткой государственного переворота будет готово до 15 апреля. В деле были замешаны 23 человека, но, после снятия на минувшей неделе депутатского иммунитета с лидеров Депутатского фронта Андрии Мандича и Милана Кнежевича, количество участников возросло до 25 лиц.

Накануне The Telegraph сообщила, что у спецслужб США и Великобритании есть доказательства причастности российского руководства к подготовке переворота в Черногории. Они включают перехваченные телефонные разговоры и переписку по электронной почте.

Как заметил один из собеседников газеты, переворот готовился таким образом, чтобы при необходимости Кремль мог заявить, будто россияне, причастные к нему, действовали по собственной инициативе. Однако, продолжил источник, имеющиеся доказательства демонстрируют, что операция не могла быть проведена без одобрения российских властей.

18 ноября 2016 года прокуратура Черногории впервые упомянула в связи с делом о подготовке переворота имена россиян Эдуарда Широкова и Владимира Попова, предполагаемых сотрудников ГРУ. Несколькими днями позже стало известно, что Минюст страны направил в Москву просьбу о допросе обоих подозреваемых российскими следователями в присутствии черногорских коллег.

Сообщалось также, что лидер шовинистской организации "Сербские волки" Александр Синджелич ездил в Москву на встречу с Широковым, и тот поручил ему найти человека с оружием для убийства премьер-министра Черногории Мило Джукановича. Кроме того, утверждалось, что Широков и Попов выдали Синджеличу 200 тысяч евро на сбор группы боевиков во главе с бывшим командующим Жандармерией Сербии Братиславом Дикичем для совершения путча.

В начале декабря стало известно, что Широков и Попов объявлены в международный розыск. На сайте Интерпола помещены красные карточки обоих россиян. Как следует из них, Широкову 45 лет, он уроженец Читы; Попову 36 лет, а местом его рождения названа "Kurganstaja" - вероятно, имеется в виду Курганская область. Черногорское издание Analitika писала, что Попов - уроженец самого Кургана. Оба россиянина, говорится в карточках, разыскиваются за создание преступной организации, покушение на терроризм и подстрекательство к действиям против конституционного строя и безопасности Черногории.

В конце декабря появилась информация, что спецпрокуратура страны выдала международные ордера на арест Широкова и Попова.

В середине января нынешнего года стало известно, что в адрес Широкова выдвинуто новое подозрение - в подстрекательстве к убийству Джукановича. Попов, как следовало из публикаций СМИ, в этом не подозревается.

11 ноября 2016-го The Guardian передавала, что во время неожиданного октябрьского визита в Белград секретарь Совбеза России Николай Патрушев принес извинения за россиян, готовивших переворот в Черногории. Он заверял, что заговорщики действовали без санкции Кремля. Отмечалось, что задержанных россиян депортировали из Сербии только после вмешательства Патрушева. Однако в пресс-службе Совбеза эту информацию опровергли.