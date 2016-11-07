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Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Кремль не причастен к подготовке убийства премьер-министра Черногории Мило Джукановича. "Мы категорически отрицаем возможность официальной причастности к каким бы то ни было попыткам организации каких-то противоправных действий", - передает Интерфакс слова чиновника.

Когда у Пескова поинтересовались, обращались ли черногорские власти к российским с запросами в рамках проводимого расследования, тот ответил: "По официальной линии никаких запросов не было. Я не знаю, были ли запросы по линии спецслужб".

Накануне главный специальный прокурор Черногории Миливое Катнич заявил, что некие "националисты из России" готовили убийство Джукановича в случае победы его партии на очередных выборах в Скупщину, состоявшихся 16 октября. Убив премьера, пояснил чиновник, заговорщики намеревались привести к власти оппозиционную партию - какую именно, он не уточнил.

"Преступная группа была сформирована на территориях Черногории, Сербии и России", - также рассказал прокурор. "Националисты из России" являлись организаторами заговора. Застрелить премьера должен был снайпер.

Расследование заговора, добавил Катнич, ведется в сотрудничестве с сербскими властями.

Правительство Джукановича договорилось о вступлении Черногории в НАТО. Россия пытается сорвать эту договоренность.

На октябрьских выборах Демократическая партия социалистов Черногории, которую возглавляет премьер, заняла первое место, однако получила недостаточно голосов для формирования парламентского большинства. Таким образом, Джукановичу придется вести коалиционные переговоры.

В октябре черногорские власти задержали на границе 20 граждан Сербии. Тогда утверждалось, что они готовились захватить Скупщину, а также устроить стрельбу по участникам митинга оппозиции с целью спровоцировать штурм здания парламента. 25 октября эту информацию подтвердил премьер-министр Сербии Александр Вучич. При этом он добавил, что террористы планировали свои акции "в координации с иностранцами".

26-го числа в Белград прибыл секретарь Совбеза России Николай Патрушев. Он встретился с высшими руководителями страны. При этом заранее визит не анонсировался, а его цель в официальных сообщениях ясно сформулирована не была.

28 октября, в последний день пребывания Патрушева в Белграде, сербские СМИ сообщили, что из страны выслана группа российских граждан, причастных к подготовке терактов в Черногории. Однако 30-го числа глава МВД страны Небойша Стефанович заявил, что в ходе встречи с Патрушевым "ни о каких гражданах речь не шла, Сербия никого не депортировала и не было ситуации, чтобы кто-то отбыл с господином Патрушевым, кто не прибыл с ним".

Однако позже в тот же день полиция нашла тайник с оружием недалеко от дома в белградском микрорайоне Яинцы, где живут родители премьера Вучича, к которым тот регулярно приезжает в гости. Оружие находилось в кустах у перекрестка, где кортеж Вучича сбрасывает скорость почти до 10 километров в час. В числе прочего были обнаружены гранатомет, ручные гранаты и патроны для винтовки.

Задержаний в рамках начатого расследования на тот момент не производилось.