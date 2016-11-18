О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Украина | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Болотное дело
Читайте нас:
Доступное в России зеркало Граней: http://mirror715.graniru.info/Politics/World/Europe/m.256749.html
Также: Европа, Россия, Криминал, Война, Право, Мир, Политика, Происшествия, Общество

новость Есть такая пара

Прокуратура: Покушение на Джукановича организовывали россияне Широков и Попов
18.11.2016
Владимир Путин и Мило Джуканович, 2006 год. Фото: kremlin.ru
Владимир Путин и Мило Джуканович, 2006 год. Фото: kremlin.ru
Реклама

Организаторами несостоявшегося покушения на премьер-министра Черногории Мило Джукановича являются граждане России Эдуард Широков и Владимир Попов. Об этом сообщают Vijesti со ссылкой на прокуратуру страны.

Род деятельности Широкова и Попова не уточняется.

Массовыми беспорядками у Скупщины (парламента) должны были руководить арестованный ранее бывший командующий Жандармерией Сербии Братислав Дикич, а также некий черногорский политик из оппозиционного Демократического фронта, имя которого в сообщении прокуратуры не приводится.

В прошлом месяце черногорские власти задержали на границе с Сербией 20 граждан этой страны, в том числе Дикича. Как утверждалось, они готовились после парламентских выборов 16 октября захватить Скупщину, а также устроить стрельбу по участникам митинга оппозиции с целью спровоцировать штурм здания парламента. 25 октября эту информацию подтвердил премьер-министр Сербии Александр Вучич. При этом он добавил, что террористы планировали свои акции "в координации с иностранцами".

26 октября в Белград прибыл секретарь Совбеза России Николай Патрушев. Он встретился с высшими руководителями страны. При этом заранее визит не анонсировался, а его цель в официальных сообщениях ясно сформулирована не была.

28 октября, в последний день пребывания Патрушева в Белграде, сербские СМИ сообщили, что из страны выслана группа российских граждан, причастных к подготовке терактов в Черногории. Однако 30-го числа глава МВД страны Небойша Стефанович заявил, что в ходе встречи с Патрушевым "ни о каких гражданах речь не шла, Сербия никого не депортировала и не было ситуации, чтобы кто-то отбыл с господином Патрушевым, кто не прибыл с ним".

Позже в тот же день полиция нашла тайник с оружием недалеко от дома в белградском микрорайоне Яинцы, где живут родители премьера Вучича, к которым тот регулярно приезжает в гости. Оружие находилось в кустах у перекрестка, где кортеж Вучича сбрасывает скорость почти до 10 километров в час. В числе прочего были обнаружены гранатомет, ручные гранаты и патроны для винтовки.

6 ноября главный специальный прокурор Черногории Миливое Катнич заявил, что некие "националисты из России" готовили убийство Джукановича в случае победы его партии. Убив премьера, пояснил чиновник, заговорщики намеревались привести к власти оппозиционную силу - какую именно, он не уточнил.

"Преступная группа была сформирована на территориях Черногории, Сербии и России", - также рассказал прокурор. "Националисты из России" являлись организаторами заговора. Застрелить премьера должен был снайпер. Расследование заговора, добавил Катнич, ведется в сотрудничестве с сербскими властями.

7 ноября пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Кремль не причастен к подготовке убийства Джукановича. Когда у чиновника поинтересовались, обращались ли черногорские власти к российским с запросами в рамках проводимого расследования, тот ответил: "По официальной линии никаких запросов не было. Я не знаю, были ли запросы по линии спецслужб".

11 ноября The Guardian со ссылкой на некий источник, близкий к правительству Сербии, сообщила, что во время визита в Белград Патрушев принес извинения за россиян, готовивших переворот в Черногории. Он заверял, что заговорщики действовали без санкции Кремля. Отмечалось, что задержанных россиян депортировали из Сербии только после вмешательства секретаря Совбеза.

В пресс-службе Совбеза, однако, заявили, что Патрушев "ни перед кем не извинялся, так как не за что".

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова назвала публикацию The Guardian "классической провокацией, заключающейся в распространении заведомо ложной информации".

Оставить комментарий Обсудить
18.11.2016

новость Новости по теме
11.11.2016 The Guardian: Патрушев извинился за попытку переворота в Черногории →
07.11.2016 Песков: Кремль не причастен к подготовке покушения на Джукановича →
06.11.2016 Прокуратура: "Националисты из России" готовились убить премьера Черногории →
30.10.2016 У дома, где бывает премьер Сербии Вучич, нашли тайник с оружием →
29.10.2016 Сербские власти отрицают высылку из страны россиян →
28.10.2016 Из Сербии за подготовку терактов в Черногории выслана группа россиян →
Фото и Видео
27554
Play own
Апелляция Карпюка и Клыха. Савченко в Москве
27502
Play own
Сирийцы и украинцы: "Путин - убийца"
27442
Play own
"Марш нации" в Киеве
27410
Play own
Шабаш "добровольцев Донбасса"
Реклама
Наши спонсоры
18129
Avatar 34x34
10955
Стать спонсором →
Выбор читателей
статья Империя на плите
статья Улюкаев и Крым
Виталий Портников. Фото с сайта www.day.ua
статья Говорухин против Путина
Илья Мильштейн
новость Дадину грозит новое дело
Ильдар Дадин в карельской ИК-7, 01.11.2016. Фото: ФСИН, источник: mk.ru
статья Россия после Крымнаша: анализ
Кирилл Рогов. Кадр Грани-ТВ
РЕКЛАМА
Loading...
новость США: закон о российском хулиганстве
Бен Кардин. Фото: senate.gov
статья Улюкаев как предчувствие
Илья Мильштейн. Courtesy photo
в блоге Патриоту плюют в душу
383
новость Выемка документов в Центробанке
Управление Центробанка по ЦФО. Фото: wikimapia.org
новость РПЦ об искусстве не для России
Работа Яна Фабра в Эрмитаже. Фото: hermitagemuseum.org
новость ФАС против РЖД
Главный офис РЖД в Москве. Фото: Википедия
новость Обама: Подход к Москве надо сохранить
Дональд Трамп и Барак Обама. Кадр АВС
новость Песков: Незаконный указ законен
Ельцин передает Путину "президентский" экземпляр Конституции. Фото: kremlin.ru
новость Учения ФСО в Кремле
Кремль в тумане. Фото Д.Борко/Грани.Ру
новость ЕС одобрил отмену виз для украинцев
Флаги Украины и Евросоюза
в блоге Русская мечта для мира
383
новость Говорухин выступил за цензуру
Станислав Говорухин. Фото: er.ru
новость Ракетоносцы атакуют Сирию
Запуск крылатой ракеты с ТУ-95МС. Фото: mil.ru
новость Алиева отправили в психбольницу
Муслим Алиев. Фото с личной ФБ-страницы
в блоге А нечего троллить Путина
383