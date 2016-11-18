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Организаторами несостоявшегося покушения на премьер-министра Черногории Мило Джукановича являются граждане России Эдуард Широков и Владимир Попов. Об этом сообщают Vijesti со ссылкой на прокуратуру страны.

Род деятельности Широкова и Попова не уточняется.

Массовыми беспорядками у Скупщины (парламента) должны были руководить арестованный ранее бывший командующий Жандармерией Сербии Братислав Дикич, а также некий черногорский политик из оппозиционного Демократического фронта, имя которого в сообщении прокуратуры не приводится.

В прошлом месяце черногорские власти задержали на границе с Сербией 20 граждан этой страны, в том числе Дикича. Как утверждалось, они готовились после парламентских выборов 16 октября захватить Скупщину, а также устроить стрельбу по участникам митинга оппозиции с целью спровоцировать штурм здания парламента. 25 октября эту информацию подтвердил премьер-министр Сербии Александр Вучич. При этом он добавил, что террористы планировали свои акции "в координации с иностранцами".

26 октября в Белград прибыл секретарь Совбеза России Николай Патрушев. Он встретился с высшими руководителями страны. При этом заранее визит не анонсировался, а его цель в официальных сообщениях ясно сформулирована не была.

28 октября, в последний день пребывания Патрушева в Белграде, сербские СМИ сообщили, что из страны выслана группа российских граждан, причастных к подготовке терактов в Черногории. Однако 30-го числа глава МВД страны Небойша Стефанович заявил, что в ходе встречи с Патрушевым "ни о каких гражданах речь не шла, Сербия никого не депортировала и не было ситуации, чтобы кто-то отбыл с господином Патрушевым, кто не прибыл с ним".

Позже в тот же день полиция нашла тайник с оружием недалеко от дома в белградском микрорайоне Яинцы, где живут родители премьера Вучича, к которым тот регулярно приезжает в гости. Оружие находилось в кустах у перекрестка, где кортеж Вучича сбрасывает скорость почти до 10 километров в час. В числе прочего были обнаружены гранатомет, ручные гранаты и патроны для винтовки.

6 ноября главный специальный прокурор Черногории Миливое Катнич заявил, что некие "националисты из России" готовили убийство Джукановича в случае победы его партии. Убив премьера, пояснил чиновник, заговорщики намеревались привести к власти оппозиционную силу - какую именно, он не уточнил.

"Преступная группа была сформирована на территориях Черногории, Сербии и России", - также рассказал прокурор. "Националисты из России" являлись организаторами заговора. Застрелить премьера должен был снайпер. Расследование заговора, добавил Катнич, ведется в сотрудничестве с сербскими властями.

7 ноября пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Кремль не причастен к подготовке убийства Джукановича. Когда у чиновника поинтересовались, обращались ли черногорские власти к российским с запросами в рамках проводимого расследования, тот ответил: "По официальной линии никаких запросов не было. Я не знаю, были ли запросы по линии спецслужб".

11 ноября The Guardian со ссылкой на некий источник, близкий к правительству Сербии, сообщила, что во время визита в Белград Патрушев принес извинения за россиян, готовивших переворот в Черногории. Он заверял, что заговорщики действовали без санкции Кремля. Отмечалось, что задержанных россиян депортировали из Сербии только после вмешательства секретаря Совбеза.

В пресс-службе Совбеза, однако, заявили, что Патрушев "ни перед кем не извинялся, так как не за что".

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова назвала публикацию The Guardian "классической провокацией, заключающейся в распространении заведомо ложной информации".