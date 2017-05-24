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В Черногории начался суд по делу о попытке пророссийского переворота в стране. Прокуратура обвиняет в его организации россиян. Это следует из обвинительного заключения, сообщает "Медиазона". Документ издание получило от черногорской газеты Vijesti.

В обвинительном заключении говорится, что объявленные в розыск россияне Эдуард Шишмаков и Владимир Попов с начала прошлого года до 18 октября руководили созданной на территории Черногории, Сербии и России преступной организацией. Попова называют агентом ГРУ. Обвинения предъявлены также гражданам Сербии Братиславу Дикичу, Предрагу Богичевичу, Неманье Ристичу, Милошу Йовановичу, Србролюбу Джорджевичу, Кристине Христич, Бранко Миличу, Милану Душичу и Драгану Максичу и черногорцам Михайло Чадженовичу, Андрии Мандичу и Милану Кнежевичу. Мандич и Кнежевич - лидеры пророссийской партии "Демократический фронт".

По версии следствия, обвиняемые в день парламентских выборов 16 октября хотели спровоцировать столкновения с силовиками у здания черногорского парламента, прорваться внутрь и занять его. В это время другая группа участников заговора из 50 человек, переодетых в полицейскую форму, якобы должна была нейтрализовать сотрудников Специального антитеррористическое подразделения черногорской полиции, расквартированного деревне Златица рядом с Подгорицей. После этого переодетые заговорщики должны были атаковать силовиков у парламента, чтобы создать иллюзию раскола в среде правоохранителей. Путчисты планировали продержаться в здании парламента двое суток, пока не было бы объявлено о победе "Демократического фронта" на выборах. Окончить переворот планировалось арестом бывшего тогда премьером Черногории Мило Джукановича.

Обвинение основывается на показаниях участников группы серба Александра Синджелича и выходца из Косово Мирко Велимировича. Синджелич, который пошел на сделку со следствием и проходит свидетелем по делу, описал, как с мая 2014 по сентябрь 2016 года несколько раз ездил в Россию, где получал деньги и инструкции от Шишмакова, а в Черногории вербовал для участия в перевороте националистов. Велимирович подтвердил, что по поручению Синджелича занимался поиском оружия и денег. Однако, когда Велимирович дал показания и вышел на свободу, он уехал в Сербию и отказался от прежних заявлений, назвав их "сфабрикованными".

Шишмакову и Попову предъявлены обвинения по статье 20 и части 1 статьи 447 УК Черногории (покушение на понуждение Черногории к действию либо бездействию при помощи угрозы жизни, здоровью и свободе других людей; наказывается сроком от пяти лет лишения свободы), по части 1 статьи 401а (создание преступной организации с целью совершения преступлений, наказания за которые составляют от четырех лет и выше, наказывается сроками от трех до 15 лет лишения свободы), отдельно Шишмакову предъявлено обвинение по части 2 статьи 24 и части 1 статьи 373 (подстрекательство к совершению покушения на жизнь высокопоставленного представителя руководства Черногории, наказывается сроком от 10 до 40 лет лишения свободы). Дикичу, Богичевичу и Ристичу и другим фигурантам дела предъявлены обвинения по статьям 447 и 401а как участникам преступной организации. Шишмакова и Попова прокуратура предлагает судить заочно, Богичевич и Ристич находятся в Сербии, власти страны отказались их экстрадировать.

4 апреля в России по запросу Интерпола был задержан подозреваемый в участии в попытке переворота гражданин Черногории Анание Никич. Никич - переводчик с русского языка, сотрудничавший с политиками из сербской оппозиционной коалиции "Молодой фронт". О его участии в заговоре рассказал бывший сотрудник сербской разведки Славко Никич. По его словам, Анание Никич беседовал с ним в присутствии человека, представившегося агентом ФСБ. После провала попытки переворота Анание Никич выехал в Россию. Вопрос об экстрадиции Никича все еще рассматривается.

23 марта сообщалось, что на расследующего попытку переворота в Черногории специального прокурора Миливое Катнича готовилось покушение. Информацию об этом передали спецслужбам страны зарубежные коллеги.

27 февраля кишеневское издание Deshide.md сообщало, что агент ГРУ Владимир Попов, которого Черногория объявила в розыск, участвовал также в провокации беспорядков в Молдавии в 2014 году.

28 декабря 2016 года спецпрокуратура Черногории выдала ордера на арест участвовавших в попытке переворота россиян.

В конце февраля Катнич обвинил российские спецслужбы в причастности к организации госпереворота в Черногории.

Возникшим в результате переворота хаосом должна была воспользоваться одна из оппозиционных партий, которая бы захватила власть и изменила бы внешнеполитический курс Черногории - отказалась бы от планов по вступлению НАТО и взяла бы курс на сближение с Москвой.