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Некие "националисты из России" готовили убийство премьер-министра Черногории Мило Джукановича в случае победы его партии на очередных выборах в Скупщину (парламент), состоявшихся 16 октября. Как сообщает Reuters, об этом заявил главный специальный прокурор страны Миливое Катнич.

Убив Джукановича, продолжил чиновник, заговорщики намеревались привести к власти некую оппозиционную партию. Какая именно партия имеется в виду, Катнич не уточнил.

"Государственные власти обнаружили, что преступная группа была сформирована на территориях Черногории, Сербии и России", - рассказал прокурор. "Националисты из России" являлись организаторами заговора. Застрелить премьера должен был снайпер.

Расследование заговора, заметил Катнич, ведется в сотрудничестве с сербскими властями.

Правительство Джукановича договорилось о вступлении Черногории в НАТО. Россия пытается сорвать эту договоренность.

На октябрьских выборах Демократическая партия социалистов Черногории, которую возглавляет премьер, заняла первое место, однако получила недостаточно голосов для формирования парламентского большинства. Таким образом, Джукановичу придется вести коалиционные переговоры.

В октябре черногорские власти задержали на границе 20 граждан Сербии. Тогда утверждалось, что они готовились захватить Скупщину, а также устроить стрельбу по участникам митинга оппозиции с целью спровоцировать штурм здания парламента. 25 октября эту информацию подтвердил премьер-министр Сербии Александр Вучич. При этом он добавил, что террористы планировали свои акции "в координации с иностранцами".

26-го числа в Белград прибыл секретарь Совбеза России Николай Патрушев. Официальной целью визита, который не анонсировался заранее, была объявлена подготовка к подписанию сербско-российского меморандума о взаимопонимании в сфере безопасности.

Патрушев встретился с Вучичем, президентом страны Томиславом Николичем, а также главами МИДа Ивицей Дачичем и МВД Небойшей Стефановичем. Все переговоры прошли в закрытом режиме. По окончании визита появилось лишь краткое сообщение, в котором утверждалось, что "службы безопасности России и Сербии успешно сотрудничают".

Между тем 28 октября, в последний день пребывания Патрушева в Белграде, сербские СМИ сообщили, что из страны выслана группа российских граждан, причастных к подготовке терактов в Черногории. Сербские официальные лица тогда не стали опровергать эту информацию.

В то же время в российском посольстве в Белграде утверждали, что соответствующей информации от сербских властей не получали.

30 октября Стефанович также заявил, что в ходе встречи с Патрушевым "ни о каких гражданах речь не шла, Сербия никого не депортировала и не было ситуации, чтобы кто-то отбыл с господином Патрушевым, кто не прибыл с ним".

Однако позже в тот же день полиция нашла тайник с оружием недалеко от дома в белградском микрорайоне Яинцы, где живут родители премьера Вучича, к которым тот регулярно приезжает в гости. Оружие находилось в кустах у перекрестка, где кортеж Вучича сбрасывает скорость почти до 10 километров в час. В числе прочего были обнаружены гранатомет, ручные гранаты и патроны для винтовки.

Задержаний в рамках начатого расследования на тот момент не производилось.