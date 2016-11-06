О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Украина | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Болотное дело
Читайте нас:
Доступное в России зеркало Граней: http://mirror715.graniru.info/Politics/World/Europe/m.256288.html
Также: Европа, Россия, Криминал, Война, Право, Мир, Политика, Происшествия, Общество

новость Прокуратура: "Националисты из России" готовились убить премьера Черногории

06.11.2016
Мило Джуканович с Сергеем Лавровым. Фото: gov.me
Мило Джуканович с Сергеем Лавровым. Фото: gov.me
Реклама

Некие "националисты из России" готовили убийство премьер-министра Черногории Мило Джукановича в случае победы его партии на очередных выборах в Скупщину (парламент), состоявшихся 16 октября. Как сообщает Reuters, об этом заявил главный специальный прокурор страны Миливое Катнич.

Убив Джукановича, продолжил чиновник, заговорщики намеревались привести к власти некую оппозиционную партию. Какая именно партия имеется в виду, Катнич не уточнил.

"Государственные власти обнаружили, что преступная группа была сформирована на территориях Черногории, Сербии и России", - рассказал прокурор. "Националисты из России" являлись организаторами заговора. Застрелить премьера должен был снайпер.

Расследование заговора, заметил Катнич, ведется в сотрудничестве с сербскими властями.

Правительство Джукановича договорилось о вступлении Черногории в НАТО. Россия пытается сорвать эту договоренность.

На октябрьских выборах Демократическая партия социалистов Черногории, которую возглавляет премьер, заняла первое место, однако получила недостаточно голосов для формирования парламентского большинства. Таким образом, Джукановичу придется вести коалиционные переговоры.

В октябре черногорские власти задержали на границе 20 граждан Сербии. Тогда утверждалось, что они готовились захватить Скупщину, а также устроить стрельбу по участникам митинга оппозиции с целью спровоцировать штурм здания парламента. 25 октября эту информацию подтвердил премьер-министр Сербии Александр Вучич. При этом он добавил, что террористы планировали свои акции "в координации с иностранцами".

26-го числа в Белград прибыл секретарь Совбеза России Николай Патрушев. Официальной целью визита, который не анонсировался заранее, была объявлена подготовка к подписанию сербско-российского меморандума о взаимопонимании в сфере безопасности.

Патрушев встретился с Вучичем, президентом страны Томиславом Николичем, а также главами МИДа Ивицей Дачичем и МВД Небойшей Стефановичем. Все переговоры прошли в закрытом режиме. По окончании визита появилось лишь краткое сообщение, в котором утверждалось, что "службы безопасности России и Сербии успешно сотрудничают".

Между тем 28 октября, в последний день пребывания Патрушева в Белграде, сербские СМИ сообщили, что из страны выслана группа российских граждан, причастных к подготовке терактов в Черногории. Сербские официальные лица тогда не стали опровергать эту информацию.

В то же время в российском посольстве в Белграде утверждали, что соответствующей информации от сербских властей не получали.

30 октября Стефанович также заявил, что в ходе встречи с Патрушевым "ни о каких гражданах речь не шла, Сербия никого не депортировала и не было ситуации, чтобы кто-то отбыл с господином Патрушевым, кто не прибыл с ним".

Однако позже в тот же день полиция нашла тайник с оружием недалеко от дома в белградском микрорайоне Яинцы, где живут родители премьера Вучича, к которым тот регулярно приезжает в гости. Оружие находилось в кустах у перекрестка, где кортеж Вучича сбрасывает скорость почти до 10 километров в час. В числе прочего были обнаружены гранатомет, ручные гранаты и патроны для винтовки.

Задержаний в рамках начатого расследования на тот момент не производилось.

Оставить комментарий Обсудить
06.11.2016

новость Новости по теме
30.10.2016 У дома, где бывает премьер Сербии Вучич, нашли тайник с оружием →
29.10.2016 Сербские власти отрицают высылку из страны россиян →
28.10.2016 Из Сербии за подготовку терактов в Черногории выслана группа россиян →
Фото и Видео
27554
Play own
Апелляция Карпюка и Клыха. Савченко в Москве
27502
Play own
Сирийцы и украинцы: "Путин - убийца"
27442
Play own
"Марш нации" в Киеве
27410
Play own
Шабаш "добровольцев Донбасса"
Реклама
Наши спонсоры
18129
Avatar 34x34
10955
Стать спонсором →
Выбор читателей
новость Безумный марш патриотов: ВИДЕО
Нодовцы на Тверской 4 ноября 2016 года. Фото Дмитрия Борко/Грани.Ру
новость Вертухаи о Дадине и суициде
Ильдар Дадин протестует в ШИЗО, 12.09.2016. Кадр видеозаписи фсиновцев; источник: vesti.ru
новость Второй фронт против ИГ
Ракка после российской бомбежки, ноябрь 2015. Источник: longwarjournal.org
в блоге Пыток без вины не бывает
26
новость Русский марш за политзеков: ВИДЕО
Русский марш в Люблине 4 ноября 2016 года. Фото: Грани.Ру
статья Коварство Хиллари
РЕКЛАМА
Loading...
в блоге Познер и диссиденты
383
новость NBC: Российские сети уязвимы для США
Компьютер. Фото: gov.ru
новость Взрыв газа в Иванове
После взрыва в Иванове. Фото: 37.mchs.gov.ru
статья Путин создает нацию
Виталий Портников. Фото с сайта www.day.ua
статья Национальный вопрос к Путину
Николай Митрохин. Фото из личного архива
новость Зиничев вернулся в ФСБ
Евгений Зиничев. Фото: gov39.ru
в блоге Толстой против Толстого
383
новость Шпионку лишили гражданства
Виктория Дрессен. Фото: delfi.ee
новость "Черный список" Украины
Дуэт Александра Захарченко и Иосифа Кобзона. Кадр видеозаписи.
статья Прозрение Райкина
Виталий Портников
новость В Мосуле ИГ казнит заложников
Беженцы из Мосула. Фото: un.org
новость Открыт памятник отцу народов
Открытие памятника князю Владимиру. Кадр видеотрансляции
статья Вместе против Путина: ВИДЕО
Флаги Сирии и Украины на акции в Париже. Фото: Грани.Ру
новость Штраф за поддержку Дадина
Анастасия Андреева. Фото: facebook.com/DinarSpbRu