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Из Сербии за подготовку терактов в Черногории выслана группа россиян, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на местные СМИ. С этим скандалом связывают неожиданный визит в Белград секретаря российского Совбеза Николая Патрушева.

В понедельник Черногория сообщила об аресте группы сербов, готовивших после выборов 16 октября захват парламента в Подгорице, а также стрельбу по участникам митинга оппозиции с намерением спровоцировать штурм парламента. Во вторник сербский премьер Александр Вучич подтвердил эту информацию, добавив, что террористы планировали свои акции "в координации с иностранцами".

"Существуют неопровержимые доказательства, что определенные лица следили буквально за каждым шагом премьера Черногории и информировали об этом других людей, которые должны были действовать в соответствии с их инструкциями. Мы нашли у них 125 тысяч евро, специальную униформу, другие вещи. За премьером Черногории следили с помощью самого современного оборудования" - приводит слова сербского премьера "Коммерсант".

Уже на следующий день после заявления Вучича в Белград приехал Патрушев. Официальной целью визита, который не анонсировался заранее, была объявлена подготовка подписания меморандума о взаимопонимании в области безопасности между Москвой и Белградом.

В четверг, последний день пребывания Патрушева в Белграде, сербские СМИ сообщили, что из страны выслана группа российских граждан, причастных к подготовке захвата госучреждений Черногории. В нее, по данным белградского издание Danas, входили "члены правых организаций, бывшие члены военизированных организаций и боевики, которые воевали на стороне России в Донбассе". Сербские официальные лица не стали опровергать эту информацию.

"Местные эксперты убеждены, что главная цель визита - обсуждение "черногорского случая" и попытка не допустить скандала в российско-сербских отношениях", - отмечает "Коммерсант".

В ходе визита Патрушев Патрушев встретился с президентом Томиславом Николичем, Вучичем, главами МИДа и МВД. Все переговоры прошли в строго закрытом режиме. По окончании визита появилось лишь краткое сообщение. "Констатировано, что службы безопасности России и Сербии успешно сотрудничают", - говорилось в нем.

Сообщения о выдворении из Сербии российских граждан, якобы готовивших теракты в Черногории, не соответствует действительности, заявил пресс-атташе российского посольства в Белграде Юрий Пичугин.

"Официальных уведомлений сербской стороны в посольство не поступало. Дополнительной информации по данным спекуляциям СМИ не располагаем", - сказал дипломат.