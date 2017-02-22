О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Украина | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Болотное дело
Читайте нас:
Доступные в России зеркала Граней: https://grani-ru-org.appspot.com/Politics/World/Europe/m.258992.html | http://mirror715.graniru.info/Politics/World/Europe/m.258992.html
Также: Европа, Россия, Право, Криминал, Спецслужбы, Война, Мир, Политика, Общество, Происшествия | Персоны: Мария Захарова

новость Захарова: За антироссийской кампанией в Черногории стоят местные власти

22.02.2017
Мария Захарова. Фото: mid.ru
Мария Захарова. Фото: mid.ru
Реклама

За новым витком антироссийской информационной кампании в Черногории стоят власти страны. Как передает ТАСС, об этом заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова.

"Это не новая кампания, она просто проходит новый этап своей раскрутки, - отметила дипломат. - Конечно, за этой кампанией стоят черногорские власти, как мы понимаем".

"Премьер-министр Черногории Душко Маркович не удержался от того, чтобы приобщиться к участию в использовании широко употребляемого в США и странах ЕС тезиса, и обвинил Москву и некие российские спецслужбы во вмешательства в избирательные процессы в этой стране, - указала Захарова. - Специальный прокурор Черногории Миливое Катнич пошел еще дальше и попытался эту мысль развить, упомянув о присутствии на черногорской территории спецназа ФСБ".

По ее словам, все эти заявление абсолютно безосновательны. "К сожалению, они тиражируются СМИ в принципе без учета российской позиции, а если она упоминается, то это делается вскользь и непропорционально объему той информации, которая публикуется, исходя из распространяемых данных, - указала официальный представитель МИДа. - Естественно, никаких свидетельств, которые способны были бы подтвердить данные объявления, ни черногорские официальные лица, ни западные СМИ не предоставляют".

"Мы констатируем, что эта дезинформация усугубляется тем, что публикаций становится все больше, отсутствуют факты, при этом практически не учитывается позиция российских официальных лиц, - подчеркнула Захарова. - Все это, конечно, наносит серьезный ущерб российско-черногорским отношениям".

В понедельник спецпрокурор Черногории Миливое Катнич заявил, что к попытке переворота в Черногории в октябре 2016 года причастны российские власти. По его словам, во главе группы, планировавшей переворот и убийство тогдашнего премьера Мило Джукановича, стоял гражданин России Эдуард Широков, чья настоящая фамилия Шишмаков.

"Он не Широков, а Эдуард Шишмаков, который в 2014 году был заместителем военного атташе в Польше, но выдворен из-за шпионажа в Россию как персона нон грата. Этот паспорт был ему выдан российскими органами, и он является членом российских служб безопасности", - сказал Катнич.

По утверждению прокурора, один из главных заговорщиков Александр Синджелич, проходящий по делу как сотрудничающий со следствием свидетель, посещал Москву по приглашению Широкова для проверки на возможность участия в операции.

"За этими событиями стоят националистические структуры в России, но сейчас мы знаем, что в них были включены и российские государственные органы. От российских государственных органов зависит проверка на предмет того, как все это произошло, и я ожидаю, что это будет сделано", - сказал Катнич. Он добавил, что к операции были причастны специальные силы Федеральной службы безопасности России.

"Это слишком серьезные слова, чтобы произносить их и не подкреплять какой-либо достоверной информацией. Это по меньшей мере безответственно", - заявил в свою очередь пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. Он отметил, что относится к заявлению спецпрокурора Черногории "весьма негативно".

"День за днем фиксируем какие-то абсурдные обвинения в адрес России, день за днем опровергаем эти обвинения, - констатировал он. - В том числе мы со всей ответственностью заявляем, что не может идти и речи о причастности официальной Москвы и официальной российской стороны к каким-то внутренним событиям в Черногории", - добавил чиновник.

18 ноября 2016 года прокуратура Черногории впервые упомянула в связи с делом о подготовке переворота имена россиян Эдуарда Широкова и Владимира Попова, предполагаемых сотрудников ГРУ. Несколькими днями позже стало известно, что Минюст страны направил в Москву просьбу о допросе обоих подозреваемых российскими следователями в присутствии черногорских коллег.

11 ноября 2016-го The Guardian передавала, что во время неожиданного октябрьского визита в Белград секретарь Совбеза России Николай Патрушев принес извинения за россиян, готовивших переворот в Черногории. Он заверял, что заговорщики действовали без санкции Кремля. Отмечалось, что задержанных россиян депортировали из Сербии только после вмешательства Патрушева. Однако в пресс-службе Совбеза эту информацию опровергли.

Оставить комментарий Обсудить
22.02.2017

новость Новости по теме
20.02.2017 Прокурор Черногории: Российские власти причастны к попытке госпереворота →
19.02.2017 У США и Британии есть доказательства причастности Кремля к подготовке переворота в Черногории →
16.01.2017 Россиянину Широкову вменено подстрекательство к убийству Джукановича →
28.12.2016 Черногория выдала ордера на арест подозреваемых в подготовке переворота россиян →
07.12.2016 Черногория объявила в розыск подозреваемых в подготовке переворота россиян →
22.11.2016 Минюст Черногории просит Россию допросить Широкова и Попова →
21.11.2016 СМИ: Организатор неудавшегося переворота в Черногории причастен к оккупации Крыма →
18.11.2016 Прокуратура: Покушение на Джукановича организовывали россияне Широков и Попов →
11.11.2016 The Guardian: Патрушев извинился за попытку переворота в Черногории →
07.11.2016 Песков: Кремль не причастен к подготовке покушения на Джукановича →
06.11.2016 Прокуратура: "Националисты из России" готовились убить премьера Черногории →
30.10.2016 У дома, где бывает премьер Сербии Вучич, нашли тайник с оружием →
29.10.2016 Сербские власти отрицают высылку из страны россиян →
28.10.2016 Из Сербии за подготовку терактов в Черногории выслана группа россиян →
Фото и Видео
28504
Play own
Блокада Донбасса
Авдеевка после обстрела. Фото: Иван Любыш-Кирдей для Граней
Авдеевка после обстрела (20 фото)
28407
Play own
Майдан за Курбединова
28124
Play own
Майдан в суде
Реклама


Наши спонсоры
18129
Avatar 34x34
10955
Стать спонсором →
Выбор читателей
статья Некроложная гуманность
Виталий Портников. Фото с сайта www.day.ua
статья Путин в 2018 году
Илья Мильштейн. Courtesy photo
новость Приговор Дадину отменили
Задержание Ильдара Дадина. 2014 г. Фото: Е.Михеева/Грани.Ру
новость Янукович: Донбассу - референдум
Виктор Янукович. Фото из красной карточки Интерпола
статья Фобия как парадигма
РЕКЛАМА
Loading...
новость Трамп готов на сделку с Россией
Дональд Трамп. Кадр CNN
в блоге Идеи губят Россию
383
новость Новый срок Путина
Владимир Путин на большой пресс-конференции 23.12.2016. Кадр трансляции
новость Британский "закон Магнитского"
Заседание Палаты общин. Фото: parliament.uk
в блоге Ваше величество женщина
383
новость Алиев назначил жену вице-президентом
Мехрибан Алиева. Фото: vzglyad.az
статья Трамп ворочает мешки
Илья Мильштейн
новость AI о правах человека в России
Обложка доклада Amnesty International
статья Исаакиевский скандал и РПЦ
Николай Митрохин. Фото из личного архива
статья Рада для колорада
Александр Скобов
в блоге Сделать правильные выборы
383
новость Умер Виталий Чуркин
Виталий Чуркин в ООН. Фото: mid.ru
новость Асташин: снова в ШИЗО
Иван Асташин. Фото с ФБ-страницы Владимира Акименкова
новость Украина: дело за план для Путина
Андрей Артеменко. Фото с личной ФБ-страницы
статья Депутат - враг народа
Виталий Портников