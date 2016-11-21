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Лидер шовинистской организации "Сербские волки" Александр Синджелич, в начале ноября арестованный в своей стране как один из организаторов неудавшейся попытки переворота в Черногории, в 2014 году был причастен к оккупации Крыма. Об этом сообщают "Крым.Реалии" со ссылкой на политолога Венцислава Буича, директора фонда СЕАС ("Српско-евро-атлантска сарадња" - "Сербско-евроатлантическое сотрудничество").

Буич предоставил изданию видео своего разговора по "Скайпу" с Синджеличем. По утверждению политолога, беседа состоялась 11 марта 2015 года.

Из разговора следует, что Синджелич участвовал в отборе "четников" - сербских боевиков, которые прибыли на крымский "референдум" 16 марта 2014 года и вместе с российскими казаками дежурили на блокпостах оккупантов. Лидер "Сербских волков" давал "четникам" рекомендации, на основании которых российское Минобороны допускало их к операции захвата полуострова.

В беседе с политологом Синджелич также похвалялся своими связями в Минобороны России. Заявив о своем недовольстве "четником" Братиславом Живковичем, который в марте 2015-го был приглашен в Крым на торжества по случаю годовщины аннексии, лидер "Сербских волков" заметил: "Я завтра буду в Москве. Братислав Живкович будет там через два дня, и я сразу пойду в Министерство обороны России и объясню им, что его надо арестовать".

"Я и так хотел объявить его в международный розыск, но хорошо, что теперь его пригласили в Крым", - добавил Синджелич.

Между тем, заметил Буич "Крым.Реалиям", недавно в сербская пресса сообщала, что процессуальный статус Синджелича может быть изменен с обвиняемого на свидетеля. Это вызывает тревогу, заключил политолог, поскольку характер связей лидера "Сербских волков" с Россией указывает, что тот непосредственно участвовал в реализации планов Кремля.

The Insider в начале ноября писал, что Синджелич принимал личное участие в войне на востоке Украины на стороне пророссийских террористов. Власти в Киеве объявили его в розыск.

"Крым.Реалии" также отмечают, что Синджелич был не единственным сербским радикалом, сотрудничающим с Москвой. В начале ноября Blic передавал, что к попытке переворота в Черногории причастно "Балканское казачье войско". Как отмечалось, его атаман Виктор Заплатин поддерживает тесные отношения с Леонидом Решетниковым, директором Российского института стратегических исследований. Ранее РИСИ был структурой СВР, а затем его перевели в подчинение администрации президента.

При этом на сайте "казачьего войска" отмечалось, что 11-16 октября, то есть непосредственно перед попыткой переворота в Черногории, делегация этой структуры побывала в Москве, где встречалась с Решетниковым.

В пятницу прокуратура Черногории сообщила, что организаторами несостоявшегося покушения на премьер-министра страны Мило Джукановича являются граждане России Эдуард Широков и Владимир Попов. Род деятельности россиян не уточнялся.

Сообщалось также, что массовыми беспорядками у Скупщины (парламента) должны были руководить бывший командующий Жандармерией Сербии Братислав Дикич, а также некий черногорский политик из оппозиционного Демократического фронта, имя которого в сообщении прокуратуры не приводилось.

В прошлом месяце черногорские власти задержали на границе с Сербией 20 граждан этой страны, в том числе Дикича. Как утверждалось, они готовились после парламентских выборов 16 октября захватить Скупщину, а также устроить стрельбу по участникам митинга оппозиции с целью спровоцировать штурм здания парламента. 25 октября премьер-министр Сербии Александр Вучич подтвердил эту информацию, добавив, что террористы планировали свои акции "в координации с иностранцами".

26 октября в Белград прибыл секретарь Совбеза России Николай Патрушев. Он встретился с высшими руководителями страны. При этом заранее визит не анонсировался, а его цель в официальных сообщениях ясно сформулирована не была.

28 октября, в последний день пребывания Патрушева в Белграде, сербские СМИ сообщили, что из страны выслана группа российских граждан, причастных к подготовке терактов в Черногории. Однако 30-го числа глава МВД страны Небойша Стефанович заявил, что в ходе встречи с Патрушевым "ни о каких гражданах речь не шла, Сербия никого не депортировала и не было ситуации, чтобы кто-то отбыл с господином Патрушевым, кто не прибыл с ним".

Позже в тот же день полиция нашла тайник с оружием недалеко от дома в белградском микрорайоне Яинцы, где живут родители премьера Вучича, к которым тот регулярно приезжает в гости.

6 ноября главный специальный прокурор Черногории Миливое Катнич заявил, что некие "националисты из России" готовили убийство Джукановича в случае победы его партии. Убив премьера, пояснил чиновник, заговорщики намеревались привести к власти оппозиционную силу - какую именно, он не уточнил. "Преступная группа была сформирована на территориях Черногории, Сербии и России", - также рассказал прокурор. "Националисты из России" являлись организаторами заговора.

7 ноября пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Кремль не причастен к подготовке убийства Джукановича.

11 ноября The Guardian со ссылкой на некий источник, близкий к правительству Сербии, сообщила, что во время визита в Белград Патрушев принес извинения за россиян, готовивших переворот в Черногории. Он заверял, что заговорщики действовали без санкции Кремля. Отмечалось, что задержанных россиян депортировали из Сербии только после вмешательства секретаря Совбеза.

В пресс-службе Совбеза, однако, заявили, что Патрушев "ни перед кем не извинялся, так как не за что".