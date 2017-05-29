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новость В московском аэропорту Домодедово был задержан черногорский депутат Вукович

29.05.2017
Миодраг Вукович. Фото: vijesti.me
Миодраг Вукович. Фото: vijesti.me
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В московском аэропорту Домодедово вечером 28 мая был задержан депутат Скупщины Черногории от правящей Демократической партии социалистов Миодраг (Мишко) Вукович. Об этом сообщается на сайте черногорского МИДа.

Как передают Vijesti, 62-летний Вукович прибыл в Москву, чтобы оттуда вылететь в Минск на съезд парламентариев стран Центральноевропейской инициативы. Пограничники сообщили политику, что он объявлен персоной нон грата.

У Вуковича отобрали паспорт, после чего он был препровожден в транзитную зону аэропорта. Пользоваться телефоном силовики иностранцу не разрешили. Также депутата не допускали в туалет и умывальник, заявляя, что эти помещения находятся в другой части аэропорта.

Политику стало плохо, однако помощь ему оказана не была. Лишь около полуночи другой черногорский депутат, летевший в Минск, сумел передать коллеге лекарства.

Сотруднице черногорского посольства в Москве силовики некоторое время не позволяли встретиться с Вуковичем. Тем не менее в итоге она сумела добиться допуска.

Посол Черногории Игорь Йовович связался с послом России в Подгорице Сергеем Грицаем и изложил ситуацию. Однако российский дипломат ответил, что не может поверить сказанному и в любом случае уже поздно как-либо вмешиваться в ситуацию.

Ночью депутата освободили и разрешили проследовать дальше в Минск. Однако он решил прервать поездку. Платить за обратный билет политик отказался, и его депортировали на родину за счет России.

В понедельник посол Грицай был вызван в черногорский МИД, где ему вручили ноту протеста.

Накануне министр иностранных дел страны Срджан Дарманович заявил, что Россия открыто вмешивается во внутреннюю политику Черногории и пытается сорвать ее вступление в НАТО. Он обвинил российскую разведку в явной поддержке черногорской оппозиции, которая выступала против членства страны в Североатлантическом альянсе и готовила переворот.

Между Черногорией и Россией есть экономические связи, добавил Дарманович, но Москва "не главный партнер" страны. В Черногорию приезжает много туристов из России, однако российские инвестиции в страну "неэффективны", заметил он.

28 апреля Скупщина ратифицировала соглашение о вступлении страны в НАТО. Черногория станет полноправным членом альянса, когда документ одобрят все страны альянса. К нынешнему моменту осталось получить одобрение только Испании.

Россия пыталась сорвать этот процесс. В октябре в Черногории была предотвращена попытка государственного переворота, в ходе которого планировалось убить тогдашнего премьер-министра Мило Джукановича.

Черногорская прокуратура обвиняет российские власти в причастности к преступлению. Она выдала ордера на арест двух россиян - Эдуарда Шишмакова (псевдоним Широков) и Владимира Попова.

24 мая в Черногории начался суд по делу о попытке пророссийского переворота. В обвинительном заключении говорится, что объявленные в розыск Шишмаков и Попов с начала прошлого года до 18 октября руководили преступной организацией, действовавшей на территории Черногории, Сербии и России. Попова называют агентом ГРУ. Обвинения предъявлены также гражданам Сербии и Черногории, в том числе лидерам пророссийской партии "Демократический фронт" Андрии Мандичу и Милану Кнежевичу.

Комментарии 11 комментариев | Оставить комментарий Обсудить
29.05.2017
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