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Также: Россия, США, Внутренняя политика США, Политика, Мир | Персоны: Дмитрий Песков

новость Знакомство ничего не значит

Песков назвал встречи российского посла в США "обычной работой дипломата"
11.03.2017
Сергей Кисляк. Фото: mid.ru
Сергей Кисляк. Фото: mid.ru
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Посол России в США Сергей Кисляк выполнял обычную работу дипломата, встречаясь со многими американскими чиновниками. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, сообщает Би-Би-Си.

"Это его работа. Он разговаривал о двусторонних отношениях, он разговаривал о том, что происходит в Соединенных Штатах, чтобы у нас было лучшее понимание в Москве. Это то, что делается любым российским послом за рубежом, любым послом США за рубежом, в том числе в Москве, потому что чем с большим числом людей посол разговаривает в стране своего пребывания, тем лучшую работу он делает", - сказал Песков.

Пресс-секретарь президента также отметил, что Кисляк неоднократно встречался с людьми из окружения кандидатов в президенты, как Дональда Трампа, так и Хиллари Клинтон. Однако на таких встречах речь не шла о выборах в США, подчеркнул Песков. "Не было встреч, посвященных выборам, электоральному процессу. Это ни в коем случае не должно восприниматься как вмешательство в электоральный процесс", - сказал он.

Фрагменты интервью с Песковым были показаны CNN в анонсе документального фильма "Самый могущественный человек в мире", который посвящен Владимиру Путину и должен выйти в эфир 13 марта.

Встречи сотрудников Трампа с российским послом до вступления президента в должность стали поводом для многочисленных скандалов. 13 февраля ушел в отставку советник Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн. Выяснилось, что он дезинформировал вице-президента Майка Пенса относительно деталей своих бесед с Кисляком. Журналисты обнаружили, что в беседах, состоявшихся в декабре 2016 года, еще до инаугурации Трампа и Пенса, обсуждались вопросы американских санкций против России. Флинн, не будучи на тот момент официальным лицом, не имел права затрагивать эту тему в разговоре с российским послом.

Когда информация о беседах попала в СМИ, американский чиновник первоначально отрицал, что обсуждал с Кисляком вопросы санкций. Однако позже представитель Флинна заявил, что советник "не помнит обсуждения санкций, но не может быть уверен в том, что эта тема никогда не поднималась". Позже Флинн рассказал, что в разговорах с послом он "не переходил черту". "Если бы это произошло, ФБР схватило бы меня за глотку, а мой допуск был бы отозван. Никаких границ я не переходил", - сказал Флинн.

2 марта Washington Post сообщила, что нынешний министр юстиции США Джефф Сешнс в 2016 году дважды встречался с российским послом Сергеем Кисляком. Утверждалось, что Сешнс не упомянул о них на слушаниях в Сенате, когда тот рассматривал его кандидатуру на пост главы Минюста. Демократы потребовали немедленной отставки Сешнса.

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11.03.2017
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Владимир Абаринов

Russia хаос

Владимир Абаринов, 09.03.2017

Иногда закрадывается подозрение, что у Кремля и администрации Трампа общий отдел пропаганды. Трамп публикует фотографии лидеров демократов в обществе Путина и Медведева и в своей фиглярской манере требует расследования - Мария Захарова по-нашистски троллит американского посла, о чем с гордостью сообщает в фейсбуке.
Илья Мильштейн

Плюнуть и растеряться

Илья Мильштейн, 20.02.2017

Постигая устройство мира и каждый день открывая для себя что-то новое, Трамп пробует заниматься большой политикой. Раньше он думал, что это штука простая, надо лишь устраивать зрелища покруче, и пипл к тебе потянется. Ныне шоумен учится искусству лавирования, пытаясь их всех обхитрить: и Путина с его Крымом, и Америку с ее оголтелой демократией.

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