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Иногда закрадывается подозрение, что у Кремля и администрации Трампа общий отдел пропаганды. Не успел Дональд Трамп написать 2 марта твит о том, что неприятности министра юстиции Сешнса - это "охота на ведьм", как 3 марта с разницей в один час министр иностранных дел России и пресс-секретарь Кремля полностью одобрили это высказывание. Сергей Лавров сделал это в безличной форме:

Могу только сослаться на цитату, которую сегодня распространили СМИ: все это очень похоже на охоту на ведьм или на времена маккартизма, которые, мы думали, давно в США как в цивилизованной стране миновали.

А Дмитрий Песков прямо сослался на Трампа:

После исчерпывающей дефиниции президента Трампа нам добавить больше нечего.

Лавров, конечно, прекрасно понимает, что история, приключившаяся с Джеффом Сешнсом, а до него с Майклом Флинном, с маккартизмом ничего общего не имеет, но отступить от формулы не может. "Охота на ведьм" - штамп, банальность, но одинаковы и приемы. Президент Трамп публикует фотографии лидеров демократов в обществе Путина и Медведева и в своей фиглярской манере требует расследования - директор департамента информации МИДа Мария Захарова по-нашистски троллит американского посла, о чем с гордостью сообщает в фейсбуке:

Захожу в МИД. Навстречу выходит посол США в Москве Дж. Теффт.

- Вы подвергаете себя опасности, общаясь с российскими дипломатами, - а вдруг CNN "узнает", - пожелала я партнеру доброго утра.

А в другом сообщении с искрометным юмором выражается так:

Мне кажется, если сейчас опубликовать все контакты Сергея Кисляка в Вашингтоне, в США возобновится Гражданская война Севера и Юга.

И Трамп, и Захарова, и ее начальник старательно делают вид, что Сешнс страдает из-за своих контактов с послом. Но суть претензий совершенно не в факте контактов. А в том, что Майкл Флинн и Джефф Сешнс сочли за благо этот факт скрыть. Их можно понять: сказавши А, нужно говорить и Б. Сешнса и спросили про Б, как только он признал факт встречи с Кисляком. Свой разговор с послом 8 сентября прошлого года министр излагает таким образом:

Разговор был самый обыкновенный. Многого я не помню, но помню, что сказал, что бывал в России в 1991 году с группой верующих, а он сказал, что сам он неверующий, но рад, что в Россию приезжают верующие. Вообще я думаю, что он такой старорежимный посол советского типа. Ну, поговорили немного о терроризме, насколько я могу припомнить. И каким-то образом вышли на украинскую тему. Послушать его - так Россия вообще ничего плохого нигде не делает, а вот все остальные ведут себя неправильно в украинском вопросе. Об этом он говорил несколько раздраженно. Ну а под конец он пригласил меня на обед. Я отказался, и никакого обеда у нас никогда не было.

Разумеется, о президентских выборах не сказали ни слова. И встречался Сешнс с послом в качестве члена сенатского комитета по делам вооруженных сил, хотя в своих показаниях Сенату он и признавал, что "раз или два во время этой кампании меня просили исполнить роль доверенного лица" кандидата Трампа. Видимо, это был не тот раз.

Но иногда бывает полезно посмотреть, что происходило до и после события, которое нас интересует. 5 сентября в Ханчжоу президент Путин и президент Обама встретились "на полях" саммита двадцатки. В своем комментарии для прессы Путин всячески подчеркивал, что дожидается выборов:

Да, санкционная тематика затрагивалась, но вскользь, ничего подробно мы не обсуждали, да я и не вижу смысла обсуждать какие-то вопросы подобного рода... Думаю, что, видимо, это дело будущего - обсуждать эти вопросы... Надеюсь, что когда нибудь это произойдет...

7 сентября директор национальной разведки Джеймс Клэппер впервые публично заявил, что взлом серверов Национального комитета Демократической партии, всего вероятнее, дело рук российской разведки.

8 сентября - в день встречи Сешнса с Кисляком, но после нее - Дональд Трамп дал интервью российской телекомпании RT в лице Ларри Кинга. Между собеседниками состоялся следующий диалог:

- Путин недавно назвал взлом серверов Национального комитета Демократической партии услугой обществу. Вы согласны?

- У меня нет мнения на этот счет. Я ничего об этом не знаю. Я не знаю, кто взломал серверы. Скажите мне, кто это сделал. Но никакого мнения по этому поводу у меня нет. Не знаю, не слышал этого заявления.

- Сообщается, что разведка и правоохранительные службы США начали расследование: они подозревают, что Россия проводит тайную операцию, пытаясь сорвать выборы 2016 года в США. Что вы об этом думаете?

- Не знаю. Да, я слышал и даже читал об этом, но отношусь к этому весьма скептически. Может, демократы специально распространяют эти слухи? Кто знает... На мой взгляд, это очень маловероятно. Тем не менее - все может быть. Если такие попытки действительно предпринимаются, то, надеюсь, их удастся выявить и пресечь. Ведь это абсолютно неприемлемо.

В тот же вечер Дональд Трамп принял участие в ток-шоу NBC News "Форум главнокомандующих". Ведущий Мэтт Лауэр попросил его рассказать о его отношении к Путину.

ДОНАЛЬД ТРАМП: У него рейтинг 82 процента по разным опросам - в том числе, между прочим, и нашим.

МЭТТ ЛАУЭР: А еще этот парень захватил Крым, вторгся на Украину, поддерживает Асада в Сирии, поддерживает Иран, пытается подорвать наше влияние в ключевых регионах мира и, по мнению нашего разведсообщества, он, возможно, главный подозреваемый во взломе компьютеров национального комитета Демократической партии.

ДОНАЛЬД ТРАМП: Никто не знает этого наверняка. Хотите, чтобы я начал перечислять, что натворил президент Обама в то же самое время?

МЭТТ ЛАУЭР: А вы хотите слушать комплименты бывшего офицера КГБ?

ДОНАЛЬД ТРАМП: Ну, когда он назвал меня блестящим лидером - да, я принял этот комплимент. На самом деле это не дает ему никаких преимуществ. Я переговорщик. Тот факт, что он назвал меня блестящим или как-то иначе, не будет иметь никаких последствий.

МЭТТ ЛАУЭР: Вы полагаете, что в тот день, когда вы станете президентом Соединенных Штатов, он изменит свою позицию по этим ключевым вопросам?

ДОНАЛЬД ТРАМП: Возможно. Не знаю, Мэтт. Возможно. И это не будет иметь никаких последствий. Если он говорит обо мне прекрасные вещи, я тоже буду прекрасно говорить о нем. Он лидер в высшей степени. Конечно, вы можете сказать: ах, это так ужасно - он держит страну под строгим контролем. Это совсем другая система. Так уж вышло, что мне она не нравится. Но для той системы он определенно гораздо лучший лидер, чем наш президент для нашей.



Практически слово в слово последнюю фразу повторил кандидат в вице-президенты Майк Пенс на CNN.



А в Москве все в тот же день, 8 сентября, но до обоих интервью Трампа и встречи Сешнса с Кисляком Дмитрий Песков одобрительно отозвался на позитивные высказывания Трампа о России и Путине и дал понять, что с действующим президентом Кремль дела иметь не будет:

Мы надеемся, по завершении избирательной кампании мы будем наблюдать политическую волю в сторону выстраивания добрых отношений со стороны Вашингтона.

К этому стоит добавить, что Джефф Сешнс был первым сенатором, поддержавшим кандидата Трампа. Он сделал это еще 28 февраля прошлого года, когда борьба за партийную номинацию шла полным ходом. Уже 3 марта Дональд Трамп заявил, что Сешнс возглавит комитет его советников по национальной безопасности. Так что он не доверенное, а довереннейшее лицо, что и доказывает его назначение на один из самых значительных государственных постов.



Конечно, мне возразят, что это конспирология и нельзя случайные совпадения выдавать за причинно-следственную связь. Но что-то много случайных совпадений. Вот еще одна цепочка.



12 августа Guccifer 2.0 (этим сайтом никогда, вероятно, не существовавшего "румынского хакера" пользовались реальные взломщики для публикации похищенных материалов) публикует номера мобильных телефонов и электронные адреса почти всех демократов нижней палаты Конгресса, а другой подобный сайт, DC Leaks, - электронную переписку двух республиканцев, наиболее жестко настроенных в отношении России, - сенаторов Джона Маккейна и Линдси Грэма. Послание более чем прозрачное. 14 августа The New York Times сообщает что Национальное антикоррупционное бюро Украины обнаружило платежную ведомость, по которой руководителю избирательного штаба Трампа Полу Манафорту причитается почти 13 миллионов долларов. Манафорт, как известно, был советником Виктора Януковича, но получил ли он эти деньги, неясно. 17 августа разведка проводит для Трампа первый секретный брифинг, на котором докладывает ему, что существует прямая связь между взломом почты и российским государством. 19 августа Манафорт уходит в отставку. Трамп продолжает заявлять (и делает это по сей день), что связь не доказана и что ее вообще невозможно установить. 21 августа вашингтонский лоббист и советник Трампа Роджер Стоун объявляет, что руководитель избирательного штаба Хиллари Клинтон Джон Подеста скоро останется без работы. WikiLeaks начинает публикацию взломанной корреспонденции Подесты 7 октября.

Что это, если не война компроматов?

Позднее выяснилось, что ФБР расследует российские связи Стоуна (наряду со связями Манафорта, Картера Пейджа и Майкла Флинна) и что он поддерживал контакт с основателем WikiLeaks Джулианом Ассанжем.

Таких цепочек множество. И уж вряд ли возможно признать случайным совпадением публикацию WikiLeaks досье о хакерской деятельности ЦРУ, последовавшую спустя считанные дни после того, как президент Трамп обвинил президента Обаму в незаконной прослушке его избирательного штаба. Какие ордера, какой секретный суд? Обама слушал Трампа через телевизор!

Судя по всему, "русский вопрос" еще долго будет сотрясать американскую политику. Москва в известном смысле добилась своего, если в ее планы входило создать хаос в Вашингтоне. Но вряд ли это хаос управляемый. И учинить новую перезагрузку не получилось. Россия сегодня для Белого Дома токсична.