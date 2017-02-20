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Также: США, Российско-американские отношения, Россия, Спецслужбы, Мир, Политика, Общество, Внутренняя политика США | Персоны: Сергей Лавров

новость Лавров: Американские спецслужбы прослушивали посла России в Вашингтоне

20.02.2017
Сергей Лавров. Фото: mid.ru
Сергей Лавров. Фото: mid.ru
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Американские спецслужбы прослушивают разговоры посла России в США Сергея Кисляка. Как передает Интерфакс, об этом заявил глава российского МИДа Сергей Лавров.

"Американские спецслужбы рассказывали журналистам, абсолютно официально, хотя и анонимно, о том, что коммуникации, как они выразились, нашего посла Кисляка рутинно прослушивались, включая его доклады в Москву, о том, что он делает в Вашингтоне, выполняя свои обязанности", - сказал Лавров.

По словам министра, информация о прослушке телефонных бесед посла появилась на фоне скандала с отставкой советника президента США по нацбезопасности Майкла Флинна.

Лавров призвал обращать внимание на действия тех, кто "давно доказал, что пытается отслеживать любые события по всему миру, в том числе, не вполне нелегитимными способами", отмечается в заметке.

13 февраля Флинн ушел в отставку, после того как выяснилось, что он дезинформировал вице-президента Майка Пенса относительно деталей своих бесед с Кисляком. Журналисты обнаружили, что в беседах, состоявшихся в декабре 2016 года, еще до инаугурации Трампа и Пенса, обсуждались вопросы американских санкций против России. Флинн, не будучи на тот момент официальным лицом, не имел права затрагивать эту тему в разговоре с российским послом.

Когда информация о беседах попала в СМИ, американский чиновник первоначально отрицал, что обсуждал с Кисляком вопросы санкций. Однако позже представитель Флинна заявил, что советник "не помнит обсуждения санкций, но не может быть уверен в том, что эта тема никогда не поднималась".

Позже Флинн рассказал, что в разговорах с послом он "не переходил черту". "Если бы это произошло, ФБР схватило бы меня за глотку, а мой допуск был бы отозван. Никаких границ я не переходил", - сказал Флинн.

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20.02.2017
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Виталий Портников

Умри, Денис

Виталий Портников, 17.02.2017

Любой клерк в администрации Путина знает больше и решает больше, чем депутат Думы. Но если один из депутатов поделился с украинскими следственными органами тем, что рассказал ему знакомый клерк, что же в этом плохого? В депутатской деятельности г-на Вороненкова появился хотя бы какой-то смысл.
Илья Мильштейн

Плюнуть и растеряться

Илья Мильштейн, 20.02.2017

Постигая устройство мира и каждый день открывая для себя что-то новое, Трамп пробует заниматься большой политикой. Раньше он думал, что это штука простая, надо лишь устраивать зрелища покруче, и пипл к тебе потянется. Ныне шоумен учится искусству лавирования, пытаясь их всех обхитрить: и Путина с его Крымом, и Америку с ее оголтелой демократией.
Владимир Абаринов

Увольнительная для генерала

Владимир Абаринов, 16.02.2017

Можно себе представить реакцию Пенса. Его использовали втемную, причем уже не в первый раз. Все политики лгут - но не работающие в одной команде друг другу. Это грубое нарушение аппаратной этики. Трампу пришлось пожертвовать Флинном - с формулировкой, с какой когда-то Медведев уволил Лужкова: "в связи с утратой доверия".


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