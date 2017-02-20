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Дня три назад президент США описал эту коллизию, используя в качестве иллюстрации простой, понятный сюжет. Российский разведывательный корабль обследовал восточное побережье Америки, и Трамп поделился с публикой своими мыслями на сей счет. "Самая отличная вещь, которую я бы мог сделать, - сообщил он, - это стрелять в тот корабль". Вся страна ему бы рукоплескала. Но президент не гонится за дешевой популярностью. "Я хочу поладить с Россией", - подытожил Трамп, как бы закрывая тему, но не был услышан.

Такая уж это коллизия. Такая проблема. Вроде бы решенная в свое время самим девелопером, когда он еще только баллотировался в президенты и взывал, обращаясь к Обаме: "Ты должен стрелять!" Однако не до конца решенная, поскольку вступивший в должность миллиардер внезапно стал проявлять нерешительность и даже, в том себе не сознаваясь, Обаму копировать. Лишний раз подтвердив справедливость русской народной поговорки насчет того, что предвыборные речи произносить - это не мешки ворочать.

Хуже того. Теперь, когда он избран и ежечасно вынужден ворочать мешки, изнемогая под их тяжестью, Дональд Трамп оказался между двух огней. С одной стороны, ему постоянно приходится отбиваться от обвинений в личных и опосредованных связях с Кремлем. С другой стороны, единоборствуя с Хиллари Клинтон, претендент не только клялся бить врага беспощадно. Он успешно использовал экзистенциальные страхи американцев перед ядерной войной и обещал с Путиным договориться - и вот они уже пару раз созвонились и "очень мило", по словам Трампа, побеседовали. Но что ему дальше делать и как развивать отношения с милым другом - о том американский лидер не ведает.

Хакерские атаки на США, досье Стила, скандал с Флинном и отставка Флинна - это мир, в котором живет законно избранный. И если опять-таки вспоминать русский фольклор, то Трампа следует уподобить витязю на распутье. Пойти налево, то есть резко задружиться с Путиным, отменяя санкции, он не может: лживая подозрительная пресса сразу припомнит ему и хакеров, и проституток в московском отеле, и секретные переговоры советника с послом Кисляком. Точнее, тональность обсуждения этих вопросов резко обострится. Пойти направо, выполняя предвыборные обещания обстреливать все российское, тоже стремно, ибо ядерная катастрофа, как доложили недавно Трампу, "будет непохожа ни на какую другую". Некий прямой путь вообще не просматривается. Отсюда и метания - то вправо, то влево.

Когда в ходе брифинга журналисты припирают его к стенке и настойчиво расспрашивают про Флинна, про российский шпионский корабль и про самолет, круживший над американским эсминцем, Трамп не без оснований заговаривает про ужасы ядерной войны. Стремясь покончить со слухами относительно его связей с Москвой, он через пресс-секретаря извещает далекого друга, что тому пора бы "свернуть агрессию против Украины" и положить Крым на место, откуда взял. И в том же духе задолго до пресс-секретаря высказывается новый посол США в ООН. Но тут возникают иные риски.

Услышав про Крым, потрясенные россияне (как по команде) скопом разочаровываются в Трампе и спикер Володин справедливо указывает неверному другу, что надо бы выполнять предвыборные обещания. А тех, кто слово не держит, у нас наказывают известно как: отлучают от телевизора. Ну и злосчастный истеблишмент подливает масла в огонь. Вице-президент Майк Пенс, лично оскорбленный лукавым Флинном, говорит о намерении "привлечь Россию к ответственности" за Донбасс и усилить армию США с целью поддержки ЕС и НАТО. А сенатор-республиканец Линдси Грэм вообще не выбирает выражений. Дадим, грозится, России пинка под зад в наступившем году, и эти его слова я еще перевожу с предельной мягкостью, дабы не усугублять ситуацию.

Спрашивается, как Трампу "поладить" с Путиным в создавшихся условиях? У себя дома он имеет дело с рассвирепевшим истеблишментом и "врагами народа", как именует прессу. Того гляди импичмент начнут объявлять, глубоко покопавшись в недавнем прошлом миллиардера. А в Москве, судя по тому, что военно-морской троллинг против Америки возобновляется, уже и разлюбили друга. Так что в конце концов только и остается, что уходить в глухую несознанку. Я, мол, не скажу вам, что собираюсь делать с Северной Кореей, с Ираном, с Россией, и знаете почему? "Потому что они не должны об этом знать".

При этом складывается впечатление, что запутавшийся, растерянный, обозленный человек на вершине американского Олимпа сам не знает, что ему с ними со всеми делать. Медленно постигая устройство мира и каждый день открывая для себя что-нибудь новое, он пытается, в меру сил, заниматься большой политикой. Раньше он думал, что это штука простая, надо лишь устраивать зрелища покруче и поярче, и пипл к тебе потянется. Ныне шоумен учится искусству лавирования, пытаясь их всех обхитрить: и Путина с его Крымом, и Америку с ее оголтелой демократией.

Получается пародия на лавирование. Речи одновременно примитивные и противоречивые. Помыслы хитроумные, но равно враждебные всем подряд: и американским элитам, и европейским, и путинским. Ядерная бомба в одной отдельно взятой голове. Но, к счастью, пока без катастрофы, непохожей на все остальные. Оказывается, "слабый" Обама бывал иногда прав, когда вел себя сдержанно, но Трамп плохо помнит сказанное им самим.