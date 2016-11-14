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Арестованные в Севастополе "украинские диверсанты" признались в подготовке спецопераций. Как передает Интерфакс, ссылаясь на сообщение Центра общественных связей ФСБ, это следует из допроса одного из задержанных - Дмитрия Штыбликова.

По его словам, в задачи группы входили "сбор разведывательной информации о дислокации и организации новых частей вооруженных сил России на территории Крыма, подбор объектов для совершения диверсий, сбор разведывательной информации и данных о составе, дислокации, организационно-штатной структуре воинских подразделении на территории Крыма".

По словам Штыбликова, отдельной задачей ставилось получение информации о целях и этапах учений российских ВС России, проводившихся на полуострове.

Как подчеркивается в сообщении, "Штыбликов также сообщил, что по легенде работал гражданским в министерстве обороны РФ". По его словам, до вхождения Крыма в состав России его легенда состояла в том, что он работал журналистом в центре "Номос".

"Как перед общественной организацией, перед ним (центром "Номос". - Ред.) стояли цели изучения безопасности черноморского региона, разведывательные цели, были сбор сведений о частях Черноморского флота, находящихся на территории Крыма, изучение внутриполитической обстановки и изучения национальных организаций, в том числе крымскотатарских", - пояснил Штыбликов.

Штыбликов, как следует из видео допроса, родился в Чите 8 ноября 1970 года. Он окончил Киевское высшее общевойсковое командное училище им. Фрунзе в 1992 году. "Я являюсь военнослужащим Украины с 1992 года. По окончании в 1998 году военно-дипломатического института при Национальной академии Минобороны Украины стал офицером ГУР", - сказал он.

По словам Штыбликова, его куратором сначала был Александр Налетов - офицер ГУР Минобороны Украины, потом другой офицер по имени Сергей.

"Сведения передавал в ГУР через интернет с помощью программы шифрования. Четкого графика не было. Раз - два в неделю обязательно", - говорит на видео Штыбликов. Также он признается в получении денежного вознаграждения. "Деньги передавали кураторы при посещении мной материковой Украины", - рассказал Штыбликов.

Второй арестованный - уроженец Новгородской области, 1976 года рождения, Алексей Бесарабов. Он также сообщил, что является военнослужащим Минобороны Украины, проходил службу в информационно-аналитическом отделе морского разведцентра ВМС Украины в Одессе, после этого - в отделе специальной разведки разведуправления штаба ВМС Украины. "С 2008 года состою на службе офицером действующего оперативного резерва 14-го департамента ГУР МО Украины, полковник", - сказал Бесарабов.

ФСБ заявила о задержании "украинских диверсантов" в Севастополе 10 ноября. В спецслужбе отметили, что они планировали "совершение диверсионных акций на объектах военной инфраструктуры и жизнеобеспечения полуострова Крым". "У задержанных изъяты взрывные устройства большой мощности, оружие и боеприпасы, средства специальной связи и другие вещественные доказательства их преступной деятельности, в том числе карты-схемы объектов предполагаемых диверсий", - говорилось в сообщении.

Днем позже Ленинский райсуд Севастополя на закрытом заседании избрал всем троим задержанным меру пресечения в виде ареста сроком на два месяца.

В Министерстве обороны Украины информацию ФСБ опровергли. "В реальности никаких диверсантов ФСБ не задерживала, поскольку их в Крыму и Севастополе нет. Российские спецслужбы таким образом пытаются показать свою эффективность, вводя в очередной раз в заблуждение высшее российское руководство, народ и международное сообщество", - заявил представитель Минобороны Украины Лысенко.

Позднее информацию о диверсантах в Крыму опровергло и главное управление разведки Минобороны Украины. "Этот очередной фейк российских спецслужб направлен на сокрытие репрессивных действий против жителей полуострова, а также с целью дискредитации Украины в глазах международного сообщества", - говорилось в заявлении ГУР.

В субботу выяснилось, что оружие, которое изъяли у "диверсантов", оказалось предназначенным для игры в страйкбол. В частности, на записи ФСБ фигурирует страйкбольный автомат АК KTR CYMA CM040J. Видны характерные для этой модели провода для подключения аккумулятора. Другие образцы изъятого оружия были опознаны как автомат Ср-3 "Вихрь", также предназначенный для игры в страйкбол, пневматический пистолет MP-654K, страйкбольные гранаты с наполнителем из гороха РГС-4.

Кроме того, на видео запечатлены пустые бланки с печатью военной части Министерства обороны Украины № А-0235. До 2014 года она располагалась в Севастополе. В настоящее время этой части уже не существует.