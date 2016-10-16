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Фигуранта дела "украинских диверсантов" Евгения Панова будет защищать адвокат "Агоры" Дмитрий Динзе. Об этом сообщает Крымская правозащитная группа со ссылкой на живущего во Львове Игоря Котелянца, брата политзека.

Динзе - один из самых известных в России адвокатов по политическим делам. В числе его доверителей крымский узник Олег Сенцов, художники Петр Павленский, Олег Воротников и Леонид Николаев, политик Даниил Константинов, активист движения "За ответственную власть!" Александр Соколов, ряд фигурантов Болотного дела.

В четверг стало известно, что Панов и другой обвиняемый по делу, Андрей Захтей, еще в ночь на 7 октября были доставлены из аннексированного Крыма в московский СИЗО "Лефортово", неофициально контролируемый ФСБ. Как сообщали в столичной ОНК, у обоих политзеков заметны следы от пыток, которым оперативники ФСБ подвергали их после похищения в августе.

Панову 39 лет. Он житель города Энергодар Запорожской области Украины, работал водителем на Запорожской АЭС. В августе 2014 - августе 2015 года добровольцем служил в зоне АТО. После демобилизации вступил в Самооборону Энергодара. Активист партии "Укроп"; по ее квоте был избран в исполком горсовета.

Активиста похитили 7 августа; в Крыму или на континенте - определенно до сих пор не известно. Родственники Панова уверены, что он был похищен на континентальной Украине, после чего доставлен на полуостров. Между тем в окружении активиста сообщали, что он действительно отправился в Крым по делам. В пользу такой версии говорит и то, что ни одно из ранее публиковавшихся в СМИ сообщений о похищениях российскими силовками на континентальной Украине в дальнейшем не подтвердилось.

10 августа ФСБ сообщила о раскрытии группы диверсантов, направленной на полуостров Главным управлением разведки Минобороны Украины. Тогда же впервые была упомянута фамилия Панова. На другой день активист был арестован. Одновременно ФСБ распространила видеозапись с его признательными показаниями.

На записи допроса Панова видно, что он подвергался жестоким пыткам. Подробную информацию об этих пытках, продолжавшихся около недели, в начале октября сообщил правозащитникам независимый адвокат, посетивший политзека.

15 августа сообщалось, что всего по делу "украинских диверсантов" задержаны девять человек. При этом имена всех девятерых фигурантов не приводились - помимо Панова и Захтея упоминалось только имя крымского татарина Ридвана Сулейманова. Тогда же утверждалось, что арестованы лишь двое подозреваемых. Поскольку к тому времени уже было известно об аресте Панова и Захтея, можно предположить, что Сулейманов в СИЗО отправлен не был. В пользу такого заключения говорит и то, что его, в отличие от Панова и Захтея, в Москву не доставили.

В зависимости от вменяемой роли Панову, Захтею и Сулейманову инкриминированы часть 1 статьи 30 - пункт "а" части 2 статьи 281 (приготовление к диверсии), статьи 208 (участие в незаконном вооруженном формировании) и 222 российского УК (незаконная перевозка оружия). Это дело расследует УФСБ по аннексированным Крыму и Севастополю. Известно также, что в отдельное производство выделено дело по статье 317 (посягательство на жизнь военного), открытое по фактам гибели ефрейтора-десантника и офицера спецназа ФСБ. Оно передано в управление СКР по Черноморскому флоту.

В конце августа Украинская Хельсинкская группа обратилась в ЕСПЧ с просьбой в порядке правила 39 регламента суда (обеспечительные судебные меры) предпринять шаги для освобождения Панова и его возвращения на континентальную Украину. ЕСПЧ коммуницировал письмо.

Однако после обещания России самостоятельно расследовать получение Пановым травм Страсбургский суд отказал в ходатайстве правозащитников.

22 сентября жена политзека Екатерина Панова обратилась с открытым письмом к президенту Украины Петру Порошенко, главе МИДа Павлу Климкину, генконсулу в Ростове Виталию Москаленко, омбудсмену Лутковской и первому вице-спикеру Верховной рады Ирине Геращенко, занимающейся вопросом освобождения пленных. Панова сообщила, что ничего не знает о судьбе мужа, и поинтересовалась, "что конкретно делает государство для освобождения своего гражданина из плена".