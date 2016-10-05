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Гражданина Украины Евгения Панова, арестованного в Крыму по сфабрикованному делу о подготовке диверсий, первые дни после задержания избивали металлической трубой. Об этом сообщает Крымская правозащитная группа со ссылкой на живущего во Евгения Котелянца, брата политзека.

Котелянец, в свою очередь, получил информацию от независимого адвоката, который защищает Панова. Как можно предположить, это упоминаемый в публикации Александр Заруцкий, который сотрудничает с центром стратегических дел Украинской Хельсинкской группы.

В среду Котелянец сообщил на своей ФБ-странице, что независимый адвокат впервые сумел "прорваться" к политзеку. "Ни одна наша передача к Жене не дошла, - заметил брат Панова. - Он измученный пытками, два месяца в холоде, без одежды, средств гигиены и других вещей первой необходимости".

Как рассказал юрист после встречи с клиентом, на руках у Панова шрамы от наручников, а на правой ноге множество синяков.

Политзек сообщил юристу, что был похищен 7 августа оперативниками ФСБ. Где именно схватили Панова - в Крыму или на континентальной Украине, - в публикациях не уточняется. При похищении Панову нанесли удар в лоб, от которого он получил рассечение, заметное на фото и видео, распространенных силовиками.

С 7 по 12 августа Панова удерживали на севере Крыма; где именно, он не знает. Все эти дни похищенного пытали. Кто именно вел пытки, политзек не знает, поскольку ему на голову надевали непрозрачный мешок, который закрепляли скотчем. Из-за этого он потерял ориентацию во времени и пространстве. Все это время Панова не кормили, а давали лишь воду.

Как утверждается, политзек семь дней находился в плотно зафиксированных наручниках. Одна из пыток состояла в том, что Панову сковывали наручниками руки под коленями, после чего поднимали его вверх на палке и били по голеням металлической трубой. Кроме того, политзек сообщил, что его избивали и, как передает Крымская правозащитная группа, "применяли пытки к половым органам".

Затем Панова доставили в Симферополь; там пытки продолжились. Панов сообщил, что его привязывали скотчем к стулу, присоединяли к оголенным частям тела провода и били током. Это продолжалось около суток. Политзек сильно кричал от боли и просил прекратить пытки. В ответ над ним смеялись.

Наряду с физическими пытками, рассказал Панов, к нему применялись и психологические.

В результате издевательств политзек был вынужден оговорить себя и подписать протоколы, составленные силовиками. На допросе, видеозапись которого распространила ФСБ, Панов отвечал на вопросы по заранее подготовленной для него бумаге.

О пытках арестованный рассказал адвокату по назначению, однако, как написал в среду Котелянец, та не предприняла никаких действий.

В конце августа Украинская Хельсинкская группа обратилась в ЕСПЧ с просьбой в порядке правила 39 регламента суда (обеспечительные судебные меры) предпринять шаги для освобождения Панова и его возвращения на континентальную Украину. ЕСПЧ коммуницировал письмо.

"В результате, - рассказал адвокат Заруцкий, - Европейский суд получил от России документы о состоянии здоровья Панова, в которых описываются его жалобы и травмы и говорится, что Россия сама будет расследовать, как он получил эти травмы. Европейский суд этим удовлетворился и принял решение отказать в применении правила 39".