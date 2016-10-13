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Фигуранты сфабрикованного дела "украинских диверсантов" Евгений Панов и Андрей Захтей доставлены из аннексированного Крыма в Москву и помещены в СИЗО-2 центрального главка ФСИН "Лефортово", неофициально контролируемый ФСБ. Об этом сообщает "Открытая Россия" со ссылкой на члена столичной ОНК Зою Светову.

В российскую столицу политзеков привезли в ночь на 7 октября. Как рассказал Панов, из Крыма в Россию их перебросили на вертолете, а затем доставили машиной в Москву.

У обоих арестантов до сих пор сохраняются шрамы, полученные при похищении в августе: у Панова - на лбу, у Захтея - на переносице. Также у них заметны синяки на руках и кровавые раны от наручников. Политзеки рассказали, что эти травмы у них тоже остались с августа. При этапировании из Симферополя в Москву конвоиры выдавали Панову и Захтею пластыри и не сильно затягивали наручники, чтобы не задевать раны на запястьях.

Политзеки рассказали, что своих адвокатов в Симферополе видели лишь один-два раза, а в Москве защитники их еще не посещали. Следственных действий в "Лефортове" с ними также не проводится.

Панов заявил о желании встретиться с консулом Украины, а также попросил, чтобы родственники собрали ему передачу и положили деньги на его счет в СИЗО. Захтей также попросил, чтобы жена прислала ему посылку с едой и одеждой.

Как отмечается, наряду с украинским гражданством Захтей имеет и российское.

Впервые о возможном этапировании Панова и Захтея в Россию сообщила 6 октября Крымская правозащитная группа. От семей политзеков поступила информация, что их вывезли из симферопольского СИЗО-1 с вещами.

10 октября "Интерфакс-Украина" передавал, что подконтрольный России Киевский райсуд Симферополя продлил обоим политзекам аресты до 10 декабря. Сообщалось, что решения вынесены на днях, однако не уточнялось, когда именно. При этом об этапировании Панова и Захтея из Крыма агентство не упоминало.

39-летний Панов - житель города Энергодар Запорожской области, работал водителем на Запорожской АЭС. В августе 2014 - августе 2015 года добровольцем служил в зоне АТО. После демобилизации вступил в Самооборону Энергодара. Активист партии "Укроп"; по ее квоте был избран в исполком горсовета.

40-летний Захтей - уроженец Галичины. Имеет две судимости - за грабеж и мошенничество. В 2011 году выехал в Россию; затем поселился в аннексированном Крыму. В профиле на своей ВК-странице местом жительства указывал Евпаторию, однако на момент похищения снимал квартиру в соседних Саках. Жил на случайные заработки, в частности от строительных работ и частного извоза.

Панов был похищен 7 августа; в Крыму или на континенте - определенно до сих пор не известно. Родственники Панова уверены, что его похитили на континентальной Украине, после чего привезли на полуостров. Между тем в окружении активиста сообщали, что он действительно отправился в Крым по делам. В пользу такой версии говорит и то, что ни одно из ранее публиковавшихся в СМИ сообщений о похищениях активистов на континентальной Украине в дальнейшем не подтвердилось.

Захтея похитили вечером 6-го или в ночь на 7 августа, когда он отправился на заказ - отвозить пассажиров из села в районе Яны-Капу (Красноперекопска). 8-го числа он был арестован на 15 суток по статье 20.1 российского КоАП (мелкое хулиганство). Между тем уже утром 7-го оперативники ФСБ провели обыск в съемной квартире похищенного. После этого квартирная хозяйка выгнала жену Захтея вместе с восьмимесячной дочерью на улицу.

10 августа ФСБ сообщила о раскрытии группы диверсантов, направленной на полуостров Главным управлением разведки Минобороны Украины. Тогда же впервые была упомянута фамилия Панова. На другой день российский МИД сообщил, что еще одним фигурантом дела является Захтей.

Панова арестовали 11 августа, Захтея по уголовному делу - 13-го. В эти же дни ФСБ распространила видеозаписи с признательными показаниями как этих двух фигурантов, так и третьего - 27-летнего крымского татарина Ридвана Сулейманова, после аннексии полуострова поселившегося в Запорожье.

На записи допроса Панова видно, что он подвергался жестоким пыткам. Подробную информацию об этих пытках в начале октября сообщил правозащитникам независимый адвокат, посетивший политзека. Известно, что пытали и Захтея. Тем не менее в прошлом месяце сообщалось, что он отказался от части признательных показаний.

В зависимости от вменяемой роли Панову, Захтею и Сулейманову инкриминированы часть 1 статьи 30 - пункт "а" части 2 статьи 281 (приготовление к диверсии), статьи 208 (участие в незаконном вооруженном формировании) и 222 российского УК (незаконная перевозка оружия). Это дело расследует УФСБ по аннексированным Крыму и Севастополю. Известно также, что в отдельное производство выделено дело по статье 317 (посягательство на жизнь военного), открытое по фактам гибели ефрейтора-десантника и офицера спецназа ФСБ. Оно передано в управление СКР по Черноморскому флоту.

Жена Захтея сообщала, что 5 сентября ее мужу предъявили обвинение в пособничестве терроризму. Точную квалификацию она не указала - как можно предположить, имелась в виду либо статья 205.1 российского УК (содействие терроризму), либо часть 5 статьи 33 - статья 205 (пособничество в совершении теракта). Однако подтверждения эта информация пока не получила.

15 августа сообщалось, что всего по делу "украинских диверсантов" задержаны девять человек. Имена фигурантов не приводились. Сообщалось также, что арестованы лишь двое подозреваемых. Поскольку к тому времени уже было известно об аресте Панова и Захтея, можно предположить, что Сулейманов в СИЗО отправлен не был. В пользу такого заключения говорит и то, что его, в отличие от Панова и Захтея, в Москву не доставили.