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новость Аресты "украинских диверсантов" Панова и Захтея продлены до 10 декабря

10.10.2016
Евгений Панов и Андрей Захтей на допросах. Кадры съемок ФСБ
Евгений Панов и Андрей Захтей на допросах. Кадры съемок ФСБ
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Подконтрольный России Киевский райсуд Симферополя продлил фигурантам сфабрикованного дела "украинских диверсантов" Евгению Панову и Андрею Захтею сроки содержания в СИЗО до 10 декабря. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на неназванный источник в правоохранительных структурах - украинских или российских, не уточняется.

Решения были вынесены на днях, рассказал источник. Когда именно состоялись заседания, он не пояснил.

6 октября на ФБ-странице Крымской правозащитной группы появилась информация о том, что Панова и Захтея, вероятно, вывезли из симферопольского СИЗО-1 в Россию.

На другой день руководительница этой НПО Ольга Скрипник в комментарии "Крым.Реалиям" объяснила такое предположение сведениями, полученными от семей политзеков. "Вывезли арестованных вместе с вещами, - рассказала правозащитница. - А так делают в случае дальнейшего этапирования".

Подтверждения это предположение пока не нашло, подчеркнула Скрипник. Она связалась с украинским омбудсменом Валерией Лутковской и МИДом, чтобы те попытались установить местонахождение политзеков.

"Если их вывезли в соседнюю Россию, то тогда представитель консульства Украины сможет посетить арестованных", - заметила правозащитница. В то же время, добавила она, "перемещение Захтея и Панова создает преграды для работы их адвокатов". Поэтому возможный этап политзеков из Крыма Скрипник расценила как "очень тревожную новость".

Относительно того, куда именно могли отправить Панова и Захтея, правозащитница предположила, что везут их либо в Москву, либо в Ростов-на-Дону.

Собеседник "Интерфакса-Украины" об этапировании политзеков из аннексированного Крыма не упомянул. С другой стороны, Крымская правозащитная группа не сообщала о продлении Панову и Захтею арестов.

За день до сообщения о возможном этапировании арестованных, 5 октября, появилась информация о первом с момента похищения посещении Панова независимым адвокатом. Тогда о продлении политзеку ареста также не сообщалось. В то же время не уточнялась и дата визита юриста к Панову.

39-летний Панов - житель города Энергодар Запорожской области, работал водителем на Запорожской АЭС. В августе 2014 - августе 2015 года добровольцем служил в зоне АТО. После демобилизации вступил в Самооборону Энергодара. Активист партии "Укроп"; по ее квоте был избран в исполком горсовета.

40-летний Захтей - уроженец Галичины. Имеет две судимости - за грабеж и мошенничество. В 2011 году выехал в Россию; затем поселился в аннексированном Крыму. В профиле на своей ВК-странице местом жительства указывал Евпаторию, однако на момент похищения снимал квартиру в соседних Саках. Жил на случайные заработки, в частности от строительных работ и частного извоза.

Панов был похищен 7 августа; в Крыму или на континенте - определенно не уточнялось. Родственники Панова уверены, что его похитили на континентальной Украине, после чего привезли на полуостров. Между тем в окружении активиста сообщали, что он действительно отправился в Крым по делам. В пользу такой версии говорит и то, что ни одно из ранее публиковавшихся в СМИ сообщений о похищениях активистов на континентальной Украине в дальнейшем не подтвердилось.

Захтея похитили вечером 6-го или в ночь на 7 августа, когда он отправился на заказ - отвозить пассажиров из села в районе Яны-Капу (Красноперекопска). 8-го числа он был арестован на 15 суток по статье 20.1 российского КоАП (мелкое хулиганство). Между тем уже утром 7-го оперативники ФСБ провели обыск в съемной квартире похищенного. После этого квартирная хозяйка выгнала жену Захтея вместе с восьмимесячной дочерью на улицу.

10 августа ФСБ сообщила о раскрытии группы диверсантов, направленной на полуостров Главным управлением разведки Минобороны Украины. Тогда же впервые была упомянута фамилия Панова. На другой день российский МИД сообщил, что еще одним фигурантом дела является Захтей.

Панова арестовали 11 августа, Захтея по уголовному делу - 13-го. В эти же дни ФСБ распространила видеозаписи с признательными показаниями как этих двух фигурантов, так и третьего - 27-летнего крымского татарина Ридвана Сулейманова, после аннексии полуострова поселившегося в Запорожье.

На записи допроса Панова видно, что он подвергался жестоким пыткам. Подробную информацию об этих пытках в начале октября сообщил правозащитникам независимый адвокат, посетивший политзека. Известно, что пытали и Захтея. Тем не менее в прошлом месяце сообщалось, что он отказался от части признательных показаний.

В зависимости от вменяемой роли Панову, Захтею и Сулейманову инкриминированы часть 1 статьи 30 - пункт "а" части 2 статьи 281 (приготовление к диверсии), статьи 208 (участие в незаконном вооруженном формировании) и 222 российского УК (незаконная перевозка оружия). Это дело расследует УФСБ по аннексированным Крыму и Севастополю. Известно также, что в отдельное производство выделено дело по статье 317 (посягательство на жизнь военного), открытое по фактам гибели ефрейтора-десантника и офицера спецназа ФСБ. Оно передано в управление СКР по Черноморскому флоту.

Жена Захтея сообщала, что 5 сентября ее мужу предъявили обвинение в пособничестве терроризму. Точную квалификацию она не указала - как можно предположить, имелась в виду либо статья 205.1 российского УК (содействие терроризму), либо часть 5 статьи 33 - статья 205 (пособничество в совершении теракта). Однако подтверждения эта информация пока не получила.

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10.10.2016

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