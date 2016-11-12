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новость Шуты гороховые

Изъятое у "украинских диверсантов" оружие оказалось страйкбольным
12.11.2016
Кадр оперативной съемки ФСБ
Кадр оперативной съемки ФСБ
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Оружие, которое изъяли у задержанных в Крыму "украинских диверсантов", оказалось предназначенным для игры в страйкбол. Об этом сообщается на сайте проекта InformNapalm.

Волонтеры проанализировали опубликованную Федеральной службой безопасности видеозапись задержания "диверсантов" и идентифицировали показанное на ней оружие. В частности, на записи фигурирует страйкбольный автомат АК KTR CYMA CM040J. Видны характерные для этой модели провода для подключения аккумулятора. Другие образцы изъятого оружия были опознаны как автомат Ср-3 "Вихрь", также предназначенный для игры в страйкбол, пневматический пистолет MP-654K, страйкбольные гранаты с наполнителем из гороха РГС-4.

На одном из кадров виден баллон с газом для заправки страйкбольного оружия Puff Dino PDGG-1100 Green Gas.

Как отмечает "Крым-Реалии", задержанный Дмитрий Штыбликов, судя по его страницам в социальных сетях, в последнее время активно увлекался страйкболом.

На видеозаписи также фигурируют военная форма, элементы бронежилетов и другой экипировки. Все эти предметы легко найти в открытой продаже и все они используются для страйкбола.

Кроме того, на видео запечатлены пустые бланки с печатью военной части Министерства обороны Украины № А-0235. До 2014 года она располагалась в Севастополе. В настоящее время этой части уже не существует. Также на видео показана визитка "Правого сектора, якобы найденная в квартире одного из задержанных.

Задержание "украинских диверсантов. Съемка ФСБ:

Задержанные Штыбликов, Алексей Бессарабов и Владимир Дудка Дудка были близкими друзьями, часто виделись и общались, сообщил их общий друг Павел Лакийчук. Все трое отучились на факультетах разведки военных училищ, служили в украинской армии и по разным причинам уволились еще в 2000-х. Друзья и близкие задержанных считают, что именно поэтому они подошли российским спецслужбам для фабрикации дела об "украинских диверсантах".

В среду ФСБ заявила о задержании группы "украинских диверсантов" в Севастополе. "Задержаны члены диверсионно-террористической группы Главного управления разведки Министерства обороны Украины, планировавшие совершение диверсионных акций на объектах военной инфраструктуры и жизнеобеспечения полуострова Крым, - говорилось в сообщении. - У задержанных изъяты взрывные устройства большой мощности, оружие и боеприпасы, средства специальной связи и другие вещественные доказательства их преступной деятельности, в том числе карты-схемы объектов предполагаемых диверсий".

Днем в четверг Ленинский райсуд Севастополя на закрытом заседании избрал всем троим задержанным меру пресечения в виде ареста сроком на два месяца.

Как заявил источник Интерфакса, задержанные уже признали вину и начали давать показания. Все они, подчеркнул источник, являются кадровыми разведчиками. По его словам, "с учетом опроса задержанных установлено, что они готовили, по предварительным данным, диверсии на электростанциях, станциях очистки воды, а также газораспределительных сетях Крыма".

В Министерстве обороны Украины информацию ФСБ опровергли. "В реальности никаких диверсантов ФСБ не задерживала, поскольку их в Крыму и Севастополе нет. Российские спецслужбы таким образом пытаются показать свою эффективность, вводя в очередной раз в заблуждение высшее российское руководство, народ и международное сообщество", - заявил представитель Минобороны Украины Лысенко.

Позднее информацию о диверсантах в Крыму опровергло и главное управление разведки Минобороны Украины. "Этот очередной фейк российских спецслужб направлен на сокрытие репрессивных действий против жителей полуострова, а также с целью дискредитации Украины в глазах международного сообщества", - говорилось в заявлении ГУР.

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12.11.2016

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