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Фигурантов дела "украинских диверсантов" Евгения Панова и Андрея Захтея в московском СИЗО "Лефортово" в отсутствие адвокатов посещают некие оперативники. Об этом сообщила на своей ФБ-странице член столичной ОНК Зоя Светова со ссылкой на самих политзеков.

Что именно силовики пытаются навязать арестованным, в публикации не уточняется.

Когда Панов рассказал наблюдателям о визитах оперативников, добавила Светова, фсиновец, присутствовавший при беседе, схватил политзека за плечи и силой вывел из камеры, где проходила встреча. Между тем прерывать свидание тюремщик права не имел.

В "Лефортово", формально подведомственное центральному главку ФСИН, а неофициально контролируемое ФСБ, Панова и Захтея доставили в ночь на 7 октября из аннексированного Крыма. В столичной ОНК сообщали, что у обоих политзеков заметны следы от пыток, которым оперативники ФСБ подвергали их после похищения в августе.

В середине месяца стало известно, что за защиту Панова взялся адвокат Дмитрий Динзе. Информация о том, есть ли защитник по доверенности у Захтея, в СМИ не публиковалась.

39-летний Панов - житель города Энергодар Запорожской области, работал водителем на Запорожской АЭС. В августе 2014 - августе 2015 года добровольцем служил в зоне АТО. После демобилизации вступил в Самооборону Энергодара. Активист партии "Укроп"; по ее квоте был избран в исполком горсовета.

40-летний Захтей - уроженец Галичины. Имеет две судимости - за грабеж и мошенничество. В 2011 году выехал в Россию; затем поселился в аннексированном Крыму. В профиле на своей ВК-странице местом жительства указывал Евпаторию, однако на момент похищения снимал квартиру в соседних Саках. Жил на случайные заработки, в том числе от строительных работ и частного извоза.

Панов был похищен 7 августа; в Крыму или на континенте - определенно до сих пор не известно. Родственники Панова уверены, что его похитили на континентальной Украине, после чего привезли на полуостров. Между тем в окружении активиста сообщали, что он действительно отправился в Крым по делам. В пользу такой версии говорит и то, что ни одно из ранее публиковавшихся в СМИ сообщений о похищениях активистов на континентальной Украине в дальнейшем не подтвердилось.

Захтея похитили вечером 6-го или в ночь на 7 августа, когда он отправился на заказ - отвозить пассажиров из села в районе Яны-Капу (Красноперекопска). 8-го числа он был арестован на 15 суток по статье 20.1 российского КоАП (мелкое хулиганство). Между тем уже утром 7-го оперативники ФСБ провели обыск в съемной квартире похищенного. После этого квартирная хозяйка выгнала жену Захтея вместе с восьмимесячной дочерью на улицу.

10 августа ФСБ сообщила о раскрытии группы диверсантов, направленной на полуостров Главным управлением разведки Минобороны Украины. Тогда же впервые была упомянута фамилия Панова. На другой день российский МИД сообщил, что еще одним фигурантом дела является Захтей.

Панова арестовали 11 августа, Захтея по уголовному делу - 13-го. В эти же дни ФСБ распространила видеозаписи с признательными показаниями как этих двух фигурантов, так и третьего - 27-летнего крымского татарина Ридвана Сулейманова, после аннексии полуострова поселившегося в Запорожье.

На записи допроса Панова видно, что он подвергался жестоким пыткам. Подробную информацию об этих пытках в начале октября сообщил правозащитникам независимый адвокат, посетивший политзека. Известно, что пытали и Захтея. Тем не менее в сентябре сообщалось, что он отказался от части признательных показаний.

В зависимости от вменяемой роли Панову, Захтею и Сулейманову инкриминированы часть 1 статьи 30 - пункт "а" части 2 статьи 281 (приготовление к диверсии), статьи 208 (участие в незаконном вооруженном формировании) и 222 российского УК (незаконная перевозка оружия). Это дело расследует УФСБ по аннексированным Крыму и Севастополю. Известно также, что в отдельное производство выделено дело по статье 317 (посягательство на жизнь военного), открытое по фактам гибели начальника отдела крымского УФСБ подполковника Романа Каменева и ефрейтора 247-го десантно-штурмового полка Семена Сычева. Оно передано в управление СКР по Черноморскому флоту.

Жена Захтея сообщала, что 5 сентября ее мужу предъявили обвинение в пособничестве терроризму. Точную квалификацию она не указала - как можно предположить, имелась в виду либо статья 205.1 российского УК (содействие терроризму), либо часть 5 статьи 33 - статья 205 (пособничество в совершении теракта). Однако подтверждения эта информация пока не получила.

15 августа сообщалось, что всего по делу "украинских диверсантов" задержаны девять человек. Имена фигурантов не приводились. Сообщалось также, что арестованы лишь двое подозреваемых. Поскольку к тому времени уже было известно об аресте Панова и Захтея, можно предположить, что Сулейманов в СИЗО отправлен не был. В пользу такого заключения говорит и то, что его, в отличие от Панова и Захтея, в Москву не доставили.