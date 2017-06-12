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Антону Шапошникову и Михаилу Давыдову, задержанным в Москве на несогласованной антикоррупционной акции на Тверской, вменяют нападение на силовиков с перцовыми баллончиками. Об этом сообщает ОВД-Инфо. Обоих увезли из ОП "Люблино" в СКР.

Как можно предположить, Шапошников и Давыдов подозреваются по части 1 статьи 318 УК (применение неопасного насилия к представителю власти), предусматривающей до пяти лет колонии.

На сайтах как центрального, так и московского главков СКР информация о возбуждении дела по факту нападений на силовиков во время протестов 12 июня отсутствует. Между тем об открытии "дела 26 марта" следственное ведомство сообщило сразу по окончании тогдашней акции.

Незадолго до 21 часа Интерфакс подтвердил со ссылкой на неназванный "осведомленный источник", что СКР открыл дело по 318-й статье и задержанных демонстрантов допрашивают.

Днем РИА "Новости" сообщило, что некий демонстрант якобы распылил газ из перцового баллончика в лицо омоновцу. Позже Интерфакс передал, что этот демонстрант задержан. Заявлялось, что омоновец получил ожог глаза.

По данным ОВД-Инфо примерно на 19 часов, всего во время акции на Тверской задержан как минимум 731 человек. Граждан развезли по 39 отделам полиции. Задержания производились крайне жестко. Полицейские и омоновцы избивали граждан дубинками и били их головой об автозак. В числе пострадавших - 12-летний подросток. Ему разбили губу резиновой дубинкой.

Фото: Евгений Фельдман