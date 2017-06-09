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Полиция возбудила административное дело против организатора антикоррупционного митинга 12 июня в Тольятти Сергея Ионова за репост во "Вконтакте" видеоролика лидера Партии прогресса Алексея Навального. Об этом сам Ионов рассказал "Idel. Реалиям".

По словам Ионова, репост он сделал примерно в 2011 году. В полиции же заявили, что в 2014 году ролик запретили к распространению. Также, рассказал активист, в деле фигурирует некая картинка с автомобилем "Mercedes" в музее, на которой полицейские нашли некую "запрещенную символику".

Можно предположить, что речь идет о ролике "Припомним Жуликам и Ворам их Манифест-2002", который Навальный выложил на своем YouЕube-канале в 2011 году в преддверии выборов в Госдуму. Видеозапись была признана экстремистской Кировским райсудом Новосибирска 21 июня 2013 года. В федеральном списке экстремистских материалов на сайте Минюста ролик находится под номером 2066.

В феврале Роскомнадзор потребовал удалить этот ролик с канала Навального. Известны случаи преследования за его распространение пятерых активистов из Татарстана в 2013 году, сопредседателя Казанского гражданского союза Бориса Бегаева в 2014-а и главы Могочинского района Забайкальского края Дмитрия Плюхина в 2015-м. В феврале 2015 года оштрафованные в Татарстане подали жалобу в Европейский суд по правам человека.

Ионов не уточнил, по какой именно статье административного кодекса его преследуют. Речь может идти о статье 20.29 (распространение экстремистских материалов) или 20.3 (публичное демонстрирование запрещенной символики) КоАП.

Дело против оппозиционера будет рассматривать Автозаводский райсуд Тольятти, дата заседания пока неизвестна.

Как рассказал активист, несколько дней назад ему пытались передать повестку из центра "Э" с "приглашением на беседу". Ионова не было дома, поэтому повестку отдали соседке. Потом оппозиционеру пришло смс-сообщение с просьбой "не игнорировать органы государственной власти и прийти в полицию". После этого Ионов явился в центр "Э" "по телефонному звонку" некого оперативника. Там оперативник провел с ним "беседу" о митинге 12 июня, затем в кабинет вошел участковый и сообщил Ионову о возбуждении против него административного дела за репост "запрещенных материалов".

Оппозиционер выразил уверенность, что возбуждение против него дела никак не повлияет на проведение митинга. Мэрия города согласовала проведение акции, она состоится на площадке картодрома Дворца детского и юношеского творчества, рядом с пересечением улиц Маршала Жукова и Спортивной.

Между тем согласно пункту 2 статьи 5 закона о митингах лица, которых два и более раза привлекали по статьям 20.29 и 20.3 КоАП в течение срока давности, составляющего для этих статей три месяца, теряют право быть организаторами публичных мероприятий до его окончания.

12 апреля Навальный призвал провести новую массовую антикоррупционную акцию 12 июня. Политик подчеркнул, что после акции 26 марта власти так и не дали ответов на вопросы, поставленные в расследовании ФБК "Он вам не Димон" о тайной недвижимости премьера Дмитрия Медведева. "Давайте 12 июня и выйдем на улицы с нашими прежними лозунгами и под государственными флагами. У нас есть два месяца подготовки. , - написал политик. - Где бы вы ни были, в каком бы городе ни жили. Даже в самом маленьком. Объединяйтесь с единомышленниками и начинайте подготовку к акции 12 июня. Пусть вас будет три-четыре человека, но зато вы будете знать, что рядом с вами - лучшие три человека".

29 мая Навальный подал заявку в мэрию на проведение шествия и митинга в центре Москвы. "Сегодня первый день, когда по закону можно подать уведомления властям о проведении наших антикоррупционных акций 12 июня. Ровно в 8 утра мэрия города Москвы была извещена, - написал Навальный. - Процесс пошел и в других городах. Причем в некоторых местах народ с ночи ждал открытия администраций своих городов, чтобы подать заявку первыми". Всего заявки поданы уже более чем в 220 городах

В Москве планировалось пройти шествием от площади Тверской заставы по 1-й Тверской-Ямской и Тверской улицам до Охотного Ряда, а там провести митинг. Однако чиновники потребовали перенести акцию либо на проспект Сахарова, либо на юго-восток столицы. 5 июня организаторы подали новое уведомление, выбрав проспект Сахарова.

В среду мэрия согласовала новую заявку. При этом руководитель штаба Навального Леонид Волков заявил, что маршрут шествия составляет лишь 300 метров и проводить его организаторы не будут, а сразу начнут митинг. Кроме того, мэрия отказалась согласовать установку экранов и дополнительного звукоусиления, сославшись на "соображения безопасности и борьбы с терроризмом".