О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Дело 26 марта | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Украина
Читайте нас:
Доступные в России зеркала Граней: https://grani-ru-org.appspot.com/Society/Law/m.261542.html | http://mirror715.graniru.info/Society/Law/m.261542.html
Также: Право, Полиция, Акции протеста, Регионы, Общество, Политика, Россия

новость Против организатора митинга 12 июня в Тольяти возбудили административное дело за репост

09.06.2017
Сергей Ионов. Фото: idelreal.org
Сергей Ионов. Фото: idelreal.org
Реклама

Полиция возбудила административное дело против организатора антикоррупционного митинга 12 июня в Тольятти Сергея Ионова за репост во "Вконтакте" видеоролика лидера Партии прогресса Алексея Навального. Об этом сам Ионов рассказал "Idel. Реалиям".

По словам Ионова, репост он сделал примерно в 2011 году. В полиции же заявили, что в 2014 году ролик запретили к распространению. Также, рассказал активист, в деле фигурирует некая картинка с автомобилем "Mercedes" в музее, на которой полицейские нашли некую "запрещенную символику".

Можно предположить, что речь идет о ролике "Припомним Жуликам и Ворам их Манифест-2002", который Навальный выложил на своем YouЕube-канале в 2011 году в преддверии выборов в Госдуму. Видеозапись была признана экстремистской Кировским райсудом Новосибирска 21 июня 2013 года. В федеральном списке экстремистских материалов на сайте Минюста ролик находится под номером 2066.

В феврале Роскомнадзор потребовал удалить этот ролик с канала Навального. Известны случаи преследования за его распространение пятерых активистов из Татарстана в 2013 году, сопредседателя Казанского гражданского союза Бориса Бегаева в 2014-а и главы Могочинского района Забайкальского края Дмитрия Плюхина в 2015-м. В феврале 2015 года оштрафованные в Татарстане подали жалобу в Европейский суд по правам человека.

Ионов не уточнил, по какой именно статье административного кодекса его преследуют. Речь может идти о статье 20.29 (распространение экстремистских материалов) или 20.3 (публичное демонстрирование запрещенной символики) КоАП.

Дело против оппозиционера будет рассматривать Автозаводский райсуд Тольятти, дата заседания пока неизвестна.

Как рассказал активист, несколько дней назад ему пытались передать повестку из центра "Э" с "приглашением на беседу". Ионова не было дома, поэтому повестку отдали соседке. Потом оппозиционеру пришло смс-сообщение с просьбой "не игнорировать органы государственной власти и прийти в полицию". После этого Ионов явился в центр "Э" "по телефонному звонку" некого оперативника. Там оперативник провел с ним "беседу" о митинге 12 июня, затем в кабинет вошел участковый и сообщил Ионову о возбуждении против него административного дела за репост "запрещенных материалов".

Оппозиционер выразил уверенность, что возбуждение против него дела никак не повлияет на проведение митинга. Мэрия города согласовала проведение акции, она состоится на площадке картодрома Дворца детского и юношеского творчества, рядом с пересечением улиц Маршала Жукова и Спортивной.

Между тем согласно пункту 2 статьи 5 закона о митингах лица, которых два и более раза привлекали по статьям 20.29 и 20.3 КоАП в течение срока давности, составляющего для этих статей три месяца, теряют право быть организаторами публичных мероприятий до его окончания.

12 апреля Навальный призвал провести новую массовую антикоррупционную акцию 12 июня. Политик подчеркнул, что после акции 26 марта власти так и не дали ответов на вопросы, поставленные в расследовании ФБК "Он вам не Димон" о тайной недвижимости премьера Дмитрия Медведева. "Давайте 12 июня и выйдем на улицы с нашими прежними лозунгами и под государственными флагами. У нас есть два месяца подготовки. , - написал политик. - Где бы вы ни были, в каком бы городе ни жили. Даже в самом маленьком. Объединяйтесь с единомышленниками и начинайте подготовку к акции 12 июня. Пусть вас будет три-четыре человека, но зато вы будете знать, что рядом с вами - лучшие три человека".

29 мая Навальный подал заявку в мэрию на проведение шествия и митинга в центре Москвы. "Сегодня первый день, когда по закону можно подать уведомления властям о проведении наших антикоррупционных акций 12 июня. Ровно в 8 утра мэрия города Москвы была извещена, - написал Навальный. - Процесс пошел и в других городах. Причем в некоторых местах народ с ночи ждал открытия администраций своих городов, чтобы подать заявку первыми". Всего заявки поданы уже более чем в 220 городах

В Москве планировалось пройти шествием от площади Тверской заставы по 1-й Тверской-Ямской и Тверской улицам до Охотного Ряда, а там провести митинг. Однако чиновники потребовали перенести акцию либо на проспект Сахарова, либо на юго-восток столицы. 5 июня организаторы подали новое уведомление, выбрав проспект Сахарова.

В среду мэрия согласовала новую заявку. При этом руководитель штаба Навального Леонид Волков заявил, что маршрут шествия составляет лишь 300 метров и проводить его организаторы не будут, а сразу начнут митинг. Кроме того, мэрия отказалась согласовать установку экранов и дополнительного звукоусиления, сославшись на "соображения безопасности и борьбы с терроризмом".

Оставить комментарий Обсудить
09.06.2017
новость Новости по теме
09.06.2017 Координатора штаба Навального в Хабаровске оштрафовали на 150 тысяч рублей →
07.06.2017 Антикоррупционная акция 12 июня в Москве согласована →
07.06.2017 В Томске сотрудники центра "Э" изъяли тираж листовок к митингу 12 июня →
06.06.2017 Против красноярской активистки "Артподготовки" Походун возбуждено дело об экстремизме →
03.06.2017 В Новороссийске арестовали на пять суток избитого заявителя акции 12 июня →
29.05.2017 Навальный подал заявку на шествие и митинг в центре Москвы 12 июня →
15.02.2017 РКН потребовал удалить ролик об обещаниях "Единой России" с канала Навального →
30.06.2015 В Забайкалье главу района оштрафовали за распространение ролика "о жуликах и ворах" →
20.05.2015 Роскомнадзор предупреждает Фейсбук, Твиттер и Google о возможных санкциях →
24.02.2015 Запрет на распространение ролика Навального про "Единую Россию" оспорили в ЕСПЧ →
18.02.2015 Суд признал законной блокировку сайта Навального →
31.10.2014 ВС отменил решение о штрафе провайдеру за неблокировку "экстремистского" контента →
28.07.2014 Мосгорсуд отклонил апелляцию Навального о блокировке блога →
02.07.2014 Суд в Казани оштрафовал активиста за размещение в сети ролика о "жуликах и ворах" →
23.05.2014 В Казани возбуждено дело об экстремизме за ролик о "Единой России" →
Фото и Видео
29957
Play own
Дело Дмитриева: говорят дочь, адвокат и соратник
29457
Play own
Последнее слово Соколовского
29459
Play own
Роман Сущенко: журналист в заложниках
29458
Play own
В поддержку Ивана Непомнящих
Реклама
Наши спонсоры
12863
18129
Avatar 34x34
Стать спонсором →
Выбор читателей
статья Украина обязана Путину
Виталий Портников
статья Коми изобличил Трампа
Владимир Абаринов
статья Терпение и блуд
Илья Мильштейн. Courtesy photo
новость Амриева выдали кадыровцам
Мурад Амриев. Фото: gottstat.com
статья 1000 лет русофобии
РЕКЛАМА
Loading...
новость Коми о русском вмешательстве
Джеймс Коми в Сенате США. Кадр NBC
в блоге Хайку выше Конституции
383
в блоге Парад, которого не было
383
в блоге Философ и голая баба
383
новость Британцы "подвесили" парламент
Британский парламент. Фото: london-sights.net
статья Клятва на паспорте
Илья Мильштейн
новость Россия требует вернуть дачи
Посольская дача в Мэриленде. Кадр съемки wusa9.com
новость Тайная хата Поклонской
Наталья Поклонская. Фото с личной страницы в "Одноклассниках"
новость Протест у Госдумы
Акция противников реновации. Кадр видео Ольги Кузнецовой
новость За разблокировку заблокируют
Цензура в интернете. Иллюстрация с сайта "Белорусский партизан"
в блоге Порасплодили выблядков
383
новость Патриарх: 200 храмов мало
Противостояние в парке Торфянка. Фото: Грани.Ру
новость Зам Вагнера тронулся умом
Андрей Трошев и Владимир Путин. Источник: ВК-группа War News Today
новость Украина: закон о вступлении в НАТО
Верховная рада Украины. Фото: rada.gov.ua
новость Борисову предъявили обвинение
Дмитрий Борисов. Фото с ФБ-страницы Андрея Зубца