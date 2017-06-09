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Накануне массовых акций 12 июня московские власти установят на улицах города камеры видеонаблюдения с функцией распознавания лиц. Об этом заявил глава департамента региональной безопасности столицы Владимир Черников, передает Интерфакс.

"Мероприятий в городе запланировано много. В этот раз мы решили применить достаточно серьезные и эффективные технические средства в целях безопасности - будем устанавливать камеры видеонаблюдения с системой индексации личности", - заявил Черников. Он добавил, что эта система поддерживает функцию "распознавание потрета".

"Видеокамеры будут располагаться по секторам и обеспечивать стопроцентный охват участников акций", - отметил чиновник.

Между тем в МВД накануне отказались комментировать использование ведомством технологии распознавания лиц. "Использование любых технических средств является информацией ограниченного доступа", - сказала официальный представитель МВД Ирина Вовк.

Во вторник Life сообщил со ссылкой на источники в силовых структурах, что правоохранители собираются выяснять личности участников "незаконных митингов" в Москве и других городах с помощью системы видеонаблюдения и распознавания лиц "Сова". В публикации говорилось, что МВД будет добиваться отчисления из вузов замеченных на несогласованных акциях студентов, а "ректоры уже предупреждены".

Кроме того, на акциях по-прежнему будут использоваться металлодетекторы. По словам Черникова, на проспекте Сахарова, где пройдет заявленный лидером Партии прогресса Алексеем Навальным антикоррупционный митинг, силовики установят 35 рамок-металлоискателей.

29 мая Навальный подал заявку в мэрию на проведение шествия и митинга в центре Москвы. "Сегодня первый день, когда по закону можно подать уведомления властям о проведении наших антикоррупционных акций 12 июня. Ровно в 8 утра мэрия города Москвы была извещена, - написал Навальный. - Процесс пошел и в других городах. Причем в некоторых местах народ с ночи ждал открытия администраций своих городов, чтобы подать заявку первыми". Всего заявки поданы уже более чем в 220 городах.

В Москве планировалось пройти шествием от площади Тверской заставы по 1-й Тверской-Ямской и Тверской улицам до Охотного Ряда, а там провести митинг. Однако чиновники потребовали перенести акцию либо на проспект Сахарова, либо на юго-восток столицы. 5 июня организаторы подали новое уведомление, выбрав проспект Сахарова.

В среду мэрия согласовала новую заявку. При этом руководитель штаба Навального Леонид Волков заявил, что маршрут шествия составляет лишь 300 метров и проводить его организаторы не будут, а сразу начнут митинг. Кроме того, мэрия отказалась согласовать установку экранов и дополнительного звукоусиления, сославшись на "соображения безопасности и борьбы с терроризмом".