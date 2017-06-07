О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Украина | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Болотное дело
Читайте нас:
Доступные в России зеркала Граней: https://grani-ru-org.appspot.com/tags/police/m.261496.html | http://mirror715.graniru.info/tags/police/m.261496.html
Также: Полиция, Регионы, Акции протеста, Россия, Политика | Персоны: Алексей Навальный, Леонид Волков

новость Вошли в тираж

В Томске сотрудники центра "Э" изъяли тираж листовок к митингу 12 июня
07.06.2017
Фрагмент листовки к акциям 12 июня
Фрагмент листовки к акциям 12 июня
Реклама

В одной из типографий Томска сотрудники центра "Э" изъяли весь тираж листовок об антикоррупционном митинге, который запланирован на 12 июня сторонниками лидера Партии прогресса Алексея Навального. Об этом сообщает издание Vtomske.Ru.

"До этого при поиске типографии, которая напечатала бы листовки, мы столкнулись с проблемами — везде отказывались брать заказ по разным причинам. Наконец одна из типографий согласилась. Мы заказали ей тираж в десять тысяч экземпляров, а сегодня нам позвонили и сообщили, что сотрудники Центра "Э" изъяли все листовки якобы для проведения экспертизы на предмет экстремизма. При том, что макет листовок у нас один на все города, но почему-то именно в Томске решили его проверить. Вроде сотрудники Центра "Э" работают по поступившему к ним заявлению. Это все, что нам пока известно", - рассказала координатор штаба Навального в Томске Алена Хлестунова.

По словам Хлестуновой, активисты намерены обратиться в Следственный комитет и прокуратуру с жалобой на действия сотрудников центра "Э" по статьям о превышении должностных полномочий и воспрепятствованию проведению митинга.

Сотрудники штаба Навального подали заявки на проведение антикоррупционного митинга в Томске 12 июня на нескольких площадках. Власти ни одну из них не согласовали, однако предложили провести акцию на улице Елизаровых. Активисты согласились, но намеревались оспорить это решение. Тем не менее на листовках значился указанный адрес.

"Это немного забавно, потому что в листовках нет ничего, кроме информации о согласованном митинге, листовки типовые и на всю страну одинаковые, а для "экспертизы" хватило бы одной штучки", - прокомментировал ситуацию руководитель кампании Леонид Волков.

12 апреля Навальный призвал провести новую массовую антикоррупционную акцию 12 июня. Политик подчеркнул, что после акции 26 марта власти так и не дали ответов на вопросы, поставленные в расследовании ФБК "Он вам не Димон" о тайной недвижимости премьера Дмитрия Медведева. "Давайте 12 июня и выйдем на улицы с нашими прежними лозунгами и под государственными флагами. У нас есть два месяца подготовки. , - написал политик. - Где бы вы ни были, в каком бы городе ни жили. Даже в самом маленьком. Объединяйтесь с единомышленниками и начинайте подготовку к акции 12 июня. Пусть вас будет три-четыре человека, но зато вы будете знать, что рядом с вами - лучшие три человека".

29 мая Навальный подал заявку в мэрию на проведение шествия и митинга в центре Москвы. "Сегодня первый день, когда по закону можно подать уведомления властям о проведении наших антикоррупционных акций 12 июня. Ровно в 8 утра мэрия города Москвы была извещена, - написал Навальный. - Процесс пошел и в других городах. Причем в некоторых местах народ с ночи ждал открытия администраций своих городов, чтобы подать заявку первыми".

В московской заявке маршрут шествия указан от площади Тверской заставы до Охотного Ряда, где запланирован митинг. Предполагаемое число участников - 15 тысяч человек. Цель акции обозначена как "Выступление в поддержку требования расследовать факты коррупции высших должностных лиц России".

31 мая власти Москвы предложили перенести акцию с Тверской улицы на проспект Сахарова либо на юго-восток города. Организаторы согласились провести шествие и митинг на проспекте Сахарова при условии что сцену передвинут в сторону Садового кольца.

Оставить комментарий Обсудить
07.06.2017
статья Статьи по теме
Илья Мильштейн

Выводная пошлина

Илья Мильштейн, 15.05.2017

Об этом, забыв про пятиэтажки, полемизирует в своих соцсетях вся мыслящая Россия. Почему так случилось: люди вышли протестовать против столичных и прочих властей, но мало кто уже помнит, что там неслось с трибун, а про Навального - помнят? Отчего неудачная его попытка выступить со сцены не то просто рядом со сценой постоять вызывает столько эмоций у публики?
Екатерина Мельникова. Кадр Грани.Ру

Как выходила Катюша

03.04.2017

Вышли на свободу осужденные к семи суткам ареста участники антикоррупционной акции 26 марта. За решеткой остаются полсотни демонстрантов, получивших сроки от 10 до 25 суток. Сотрудница "Мемориала" Екатерина Мельникова была задержана в офисе ФБК как один из организаторов онлайн-трансляции. В соседней камере бирюлевского изолятора отбывал арест ее бойфренд. ВИДЕО.

Ефим и Михаил на Манежной. Кадр видео Грани.Ру

Спрашивайте, мальчики

02.04.2017

26 марта на антикоррупционных акциях было непривычно много школьников. Всю неделю эту новую реальность комментировали социологи и политологи. А неделю спустя некоторые из подростков вышли снова. Ефим и Михаил устроили на Манежной публичные политические дебаты, после того как их друга увели в автозак. Оппонент им попался взрослый и не самый благожелательный.

новость Новости по теме
03.06.2017 В Новороссийске арестовали на пять суток избитого заявителя акции 12 июня →
31.05.2017 В Иркутске избили сына арендодателя штаба Навального →
31.05.2017 Суд постановил удалить фильм "Он вам не Димон" →
31.05.2017 В Казани арестованы на 12 суток трое участников пикета в поддержку Навального →
29.05.2017 Навальный подал заявку на шествие и митинг в центре Москвы 12 июня →
10.05.2017 Путин ввел ограничения на митинги во время международных соревнований по футболу →
25.04.2017 Бюджет связанных с Медведевым фондов превысил 3,8 миллиарда рублей →
19.04.2017 Медведев назвал расследование ФБК "лживым продуктом политических проходимцев" →
12.04.2017 Навальный призвал провести новую массовую акцию 12 июня →
01.04.2017 Песков назвал "популистскими" обвинения Медведева в коррупции →
28.03.2017 МВД пригрозило действовать жестче "в случае нарастания провокационных действий в стране" →
26.03.2017 В Москве задержаны более тысячи участников антикоррупционной акции →
26.03.2017 По всей России проходят антикоррупционные акции →
Фото и Видео
28955
Play own
ЛГБТ в гайд-парке
28954
Play own
Жаркие дискуссии вместо беспорядков
28950
Play own
Суды над задержанными 26 марта
28831
Play own
Акция против коррупции в Москве
Реклама
Наши спонсоры
12863
18129
Avatar 34x34
Стать спонсором →
Выбор читателей
в блоге Порасплодили выблядков
383
статья Клятва на паспорте
Илья Мильштейн
новость СФ и Чайка против НКО
Юрий Чайка. Фото: genproc.gov.ru
новость Зам Вагнера тронулся умом
Андрей Трошев и Владимир Путин. Источник: ВК-группа War News Today
статья 1000 лет русофобии
новость Протест против реновации
Протест у Госдумы. Кадр видеотрансляции
РЕКЛАМА
Loading...
новость Приказ о проверке девственности отменен
Минздрав Саратовской области. Фото: saratov.gov.ru
статья Питерский кураж Путина
Илья Мильштейн. Courtesy photo
новость Российская кибератака на Катар
Здание QNA в Дохе. Фото: nna-leb.gov.lb
новость Нападение на парламент Ирана
Самоподрыв террориста в Тегеране. Фото: @HUBTVnews
новость Мэй об ограничении прав человека
Тереза Мэй. Фото: gov.uk
в блоге История с порнографией
7
в блоге Не наш Рабинович
383
новость Третий удар США по Асаду
Самолеты США над Сирией. Фото: afcent.af.mil
новость Амриев сбежал от кадыровцев
Мурад Амриев. Фото с сайта КППП
новость Генерал подтвердил передачу взятки
Алексей Лаушкин. Источник: ohrana.ru
новость Утечка из АНБ о кибератаке ГРУ
Реалити Ли Виннер. Фото с личной ФБ-страницы
новость Офшоры дороже Путина
Доллары. Фото: myanmarbusinessnews.com
в блоге Поклонская и мужчины
383
новость Миллиардный выкуп Катара
Эмир Катара Тамим бин Хамад ат-Тани. Фото: qna.org.qa