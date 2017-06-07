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В одной из типографий Томска сотрудники центра "Э" изъяли весь тираж листовок об антикоррупционном митинге, который запланирован на 12 июня сторонниками лидера Партии прогресса Алексея Навального. Об этом сообщает издание Vtomske.Ru.

"До этого при поиске типографии, которая напечатала бы листовки, мы столкнулись с проблемами — везде отказывались брать заказ по разным причинам. Наконец одна из типографий согласилась. Мы заказали ей тираж в десять тысяч экземпляров, а сегодня нам позвонили и сообщили, что сотрудники Центра "Э" изъяли все листовки якобы для проведения экспертизы на предмет экстремизма. При том, что макет листовок у нас один на все города, но почему-то именно в Томске решили его проверить. Вроде сотрудники Центра "Э" работают по поступившему к ним заявлению. Это все, что нам пока известно", - рассказала координатор штаба Навального в Томске Алена Хлестунова.

По словам Хлестуновой, активисты намерены обратиться в Следственный комитет и прокуратуру с жалобой на действия сотрудников центра "Э" по статьям о превышении должностных полномочий и воспрепятствованию проведению митинга.

Сотрудники штаба Навального подали заявки на проведение антикоррупционного митинга в Томске 12 июня на нескольких площадках. Власти ни одну из них не согласовали, однако предложили провести акцию на улице Елизаровых. Активисты согласились, но намеревались оспорить это решение. Тем не менее на листовках значился указанный адрес.

"Это немного забавно, потому что в листовках нет ничего, кроме информации о согласованном митинге, листовки типовые и на всю страну одинаковые, а для "экспертизы" хватило бы одной штучки", - прокомментировал ситуацию руководитель кампании Леонид Волков.

12 апреля Навальный призвал провести новую массовую антикоррупционную акцию 12 июня. Политик подчеркнул, что после акции 26 марта власти так и не дали ответов на вопросы, поставленные в расследовании ФБК "Он вам не Димон" о тайной недвижимости премьера Дмитрия Медведева. "Давайте 12 июня и выйдем на улицы с нашими прежними лозунгами и под государственными флагами. У нас есть два месяца подготовки. , - написал политик. - Где бы вы ни были, в каком бы городе ни жили. Даже в самом маленьком. Объединяйтесь с единомышленниками и начинайте подготовку к акции 12 июня. Пусть вас будет три-четыре человека, но зато вы будете знать, что рядом с вами - лучшие три человека".

29 мая Навальный подал заявку в мэрию на проведение шествия и митинга в центре Москвы. "Сегодня первый день, когда по закону можно подать уведомления властям о проведении наших антикоррупционных акций 12 июня. Ровно в 8 утра мэрия города Москвы была извещена, - написал Навальный. - Процесс пошел и в других городах. Причем в некоторых местах народ с ночи ждал открытия администраций своих городов, чтобы подать заявку первыми".

В московской заявке маршрут шествия указан от площади Тверской заставы до Охотного Ряда, где запланирован митинг. Предполагаемое число участников - 15 тысяч человек. Цель акции обозначена как "Выступление в поддержку требования расследовать факты коррупции высших должностных лиц России".

31 мая власти Москвы предложили перенести акцию с Тверской улицы на проспект Сахарова либо на юго-восток города. Организаторы согласились провести шествие и митинг на проспекте Сахарова при условии что сцену передвинут в сторону Садового кольца.