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новость Затяжные побои

В Новороссийске арестовали на пять суток избитого заявителя акции 12 июня
03.06.2017
Николай Ежов (лежит) после избиения. Кадр видеозаписи
Николай Ежов (лежит) после избиения. Кадр видеозаписи
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Суд в Новороссийске арестовал на пять суток активиста Николая Ежова, накануне пытавшегося подать заявку на проведение антикоррупционной акции 12 июня и избитого в здании горадминистрации. Об этом сообщает "Медуза" со ссылкой на управление МВД по Краснодарскому краю.​

Ежова обвинили по статье 20.1 КоАП (мелкое хулиганство). Кроме того, по той же статье был арестован 31-летний мужчина, также задержанный в здании администрации за агрессивное поведение. По словам полицейских, в городской администрации пожаловались, что он "бьет ногами по столу, раскидывает документы". При этом в МВД заявили, что "никто никого не избивал".

Накануне об избиении Ежова сообщили в сообществе "Новороссийск Онлайн" в соцсети "ВКонтакте".Несколько активистов пришли к зданию администрации Новороссийска, чтобы подать заявку на митинг. К ним присоединились двое неизвестных мужчин, которые сказали, что пришли поддержать организаторов акции. В здание поначалу никого не пускали, но потом эти двое договорились с сотрудниками администрации, что внутрь пройдут они с Ежовым - якобы для того, чтобы подать заявку.

Примерно через 10 минут полицейские вывели из здания Ежова, который выглядел очень плохо. По его словам, его избили те двое мужчин, которые зашли вместе с ним. По пути к полицейской машине Ежов, у которого проблемы со здоровьем, потерял сознание. На полицейской машине его отвезли в больницу, а затем в отдел полиции.

При этом, по словам активистов, провокаторы в штатском и казаки выкрикивали в их адрес оскорбления и угрожали прохожим, пытавшимся помочь лежащему на земле Ежову.

Организаторы акции в Новороссийске собирались подать заявку еще 29 мая, однако одна из них, Ангелина Раевская, перестала выходить на связь. 1 и 2 июня попытки подать заявку также сорвались. Активистам не давали пройти в здание горадминистрации. Им угрожал заместитель главы Новороссийска Александр Яменсков, который занимается взаимодействием с правоохранительными органами.

12 апреля лидер Партии прогресса Алексей Навальный призвал провести новую массовую антикоррупционную акцию 12 июня. Политик подчеркнул, что после акции 26 марта власти так и не дали ответов на вопросы, поставленные в расследовании ФБК "Он вам не Димон" о тайной недвижимости премьера Дмитрия Медведева. "Давайте 12 июня и выйдем на улицы с нашими прежними лозунгами и под государственными флагами. У нас есть два месяца подготовки. , - написал политик. - Где бы вы ни были, в каком бы городе ни жили. Даже в самом маленьком. Объединяйтесь с единомышленниками и начинайте подготовку к акции 12 июня. Пусть вас будет три-четыре человека, но зато вы будете знать, что рядом с вами - лучшие три человека".

29 мая Навальный подал заявку в мэрию на проведение шествия и митинга в центре Москвы. "Сегодня первый день, когда по закону можно подать уведомления властям о проведении наших антикоррупционных акций 12 июня. Ровно в 8 утра мэрия города Москвы была извещена, - написал Навальный. - Процесс пошел и в других городах. Причем в некоторых местах народ с ночи ждал открытия администраций своих городов, чтобы подать заявку первыми".

В московской заявке маршрут шествия указан от площади Тверской заставы до Охотного Ряда, где запланирован митинг. Предполагаемое число участников - 15 тысяч человек. Цель акции обозначена как "Выступление в поддержку требования расследовать факты коррупции высших должностных лиц России".

31 мая власти Москвы предложили организаторам перенести акцию с Тверской улицы на проспект Сахарова либо на юго-восток города. Организаторы заявили, что будут настаивать на первоначальном варианте маршрута.

Комментарии 13 комментариев | Оставить комментарий Обсудить
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