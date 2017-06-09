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Дело 26 марта | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Украина
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новость Борьба за непосещаемость акций

Ректорат петербургского вуза предостерег студентов от участия в акции 12 июня
09.06.2017
Здание СЗГМУ. Фото: szgmu.ru
Здание СЗГМУ. Фото: szgmu.ru
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Ректорат Северо-Западного государственного медицинского университета им. Мечникова обратился к студентам с призывом не участвовать в антикоррупционной акции 12 июня. Документ опубликован на сайте вуза.

"По достоверной информации, в вашей среде есть сторонники оппозиционного деятеля Алексея Навального, который, используя трудности сегодняшнего дня, планирует совершение ряда провокаций на мероприятиях, используя недовольство в студенческой среде", - говорится в обращении. Студентов просят "проявить стойкость и благоразумие", не поддаваться на провокации и не допускать беспорядков.

"Как эти действия могут отразиться на вас?! Не нанесет ли это вред вашему будущему, реализации ваших целей и становлению вас как будущих специалистов?! Подумайте о том, какой вред может быть нанесен престижу нашей страны, нашего города, нашего ВУЗа, в котором Вы получаете знания, умения, навыки", - предупредили в ректорате.

Студентам предлагают изменить жизнь в стране "законным и демократическим путем", "упорной работой и учебой". При этом руководство СЗГМУ отмечает, что в День России в Петербурге пройдут "официальные (разрешенные) мероприятия", цель которых - "поддержка незыблемого курса президента В.В. Путина на развитие демократии в России".

Ранее комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности Петербурга опубликовал памятку с предостережением от участия в несогласованных акциях протеста. Социальная реклама с аналогичными призывами появилась на улицах города. "Зовут участвовать в протестной акции? Думай головой, не ведись на провокации", - говорится на плакатах.

В Петербурге организаторам антикоррупционной акции пока не удалось договориться с городской администрацией о ее проведении.

12 апреля Навальный призвал провести новую массовую антикоррупционную акцию 12 июня. Политик подчеркнул, что после акции 26 марта власти так и не дали ответов на вопросы, поставленные в расследовании ФБК "Он вам не Димон" о тайной недвижимости премьера Дмитрия Медведева. "Давайте 12 июня и выйдем на улицы с нашими прежними лозунгами и под государственными флагами. У нас есть два месяца подготовки. , - написал политик. - Где бы вы ни были, в каком бы городе ни жили. Даже в самом маленьком. Объединяйтесь с единомышленниками и начинайте подготовку к акции 12 июня. Пусть вас будет три-четыре человека, но зато вы будете знать, что рядом с вами - лучшие три человека".

29 мая Навальный подал заявку в мэрию на проведение шествия и митинга в центре Москвы. "Сегодня первый день, когда по закону можно подать уведомления властям о проведении наших антикоррупционных акций 12 июня. Ровно в 8 утра мэрия города Москвы была извещена, - написал Навальный. - Процесс пошел и в других городах. Причем в некоторых местах народ с ночи ждал открытия администраций своих городов, чтобы подать заявку первыми". Всего заявки поданы уже более чем в 220 городах.

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09.06.2017
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