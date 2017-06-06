Реклама

В Красноярске возбуждено дело об экстремизме против Оксаны Походун - местной активистки проекта Вячеслава Мальцева "Артподготовка". Об этом сообщает "Радио Свобода". Как уточняет "Медиазона", дело квалифицировано по статье 282 УК (возбуждение ненависти либо вражды).

Утром во вторник оперативники ФСБ остановили Походун и еще двух сторонников Мальцева - Сергея Зинова и Александра Зайцева, - когда они направлялись на работу. Активистам предъявили постановления об обысках в их квартирах, изданные Центральным райсудом Красноярска.

На обыски вместе с оперативниками явились понятые и спецназовцы в масках. Силовики изъяли компьютеры, фотоаппараты и мобильники; также активистов допросили. Протоколов обысков никому из троих на руки не выдали. Когда оппозиционеры приехали за протоколами в краевое УФСБ, там их допросили повторно.

При этом Зинова пытались склонить к сотрудничеству. Как рассказал активист, силовики убеждали его информировать их об активистах, которых можно арестовать "для галочки".

Сам Зинов, так же как и Зайцев, подозреваемыми по делу не являются.

Поводом к преследованию Походун стала публикация ею в марте - апреле нынешнего года на личной ВК-странице неких изображений, которые спецслужба называет экстремистскими. По словам Зинова, речь идет о тех же изображениях, по обвинению в репосте которых несколько месяцев назад оштрафовали местного активиста ПАРНАС Евгения Бахотского.

Между тем, как передавал центр "Сова", против Бахотского было возбуждено не уголовное, а административное дело - ему вменялась часть 1 статьи 20.3 КоАП (публичное демонстрирование нацистской символики). В числе прочего активисту вменили публикацию коллажей, на одном из которых Владимир Путин был изображен в форме СС, а на другом - с усами Адольфа Гитлера; второй коллаж сопровождался подписью "Вон из Украины".

Сам Бахотский настаивал, что этих коллажей не помещал. Тем не менее 4 октября 2016 года Октябрьский райсуд Красноярска оштрафовал активиста на 2 тысячи рублей.

Согласно статье 151 УПК (подследственность) дела по 282-й статье УК возбуждает и расследует СКР. По какой причине следственные действия в Красноярске вела ФСБ, в СМИ не уточняется.

Ранее на красноярских активистов "Артподготовки" был совершен ряд атак. В частности, во время регулярных прогулок неизвестные забрасывали их яйцами и зеленкой. За день до митинга против строительства церкви в центре города оппозиционерам залили краской машины и разрезали покрышки на колесах.

Походун, Зинов и Зайцев помогают в подготовке нового антикоррупционного митинга в рамках всероссийской акции 12 июня. Митинг в Красноярске согласован; он пройдет с 14 до 15 часов в сквере Космонавтов.