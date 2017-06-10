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Также: Полиция, Акции протеста, Регионы, Россия, Политика

новость Будет весело и страшно

Полиция предупреждает о возможности провокаций на антикоррупционной акции 12 июня
10.06.2017
ОМОН на протестной акции. Фото Евгении Михеевой
ОМОН на протестной акции. Фото Евгении Михеевой
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Московская полиция предупреждает о возможности провокаций на согласованной антикоррупционной акции 12 июня, полицейские будут жестко реагировать на любые нарушения. Об этом говорится в заявлении пресс-службы столичного главка МВД.

"В связи с поступающей информацией о возможных провокациях при проведении этого мероприятия (в частности, возможно появление людей в полумасках, которые попытаются использовать перцовые газовые баллончики и т.д.), что может привести к нарушениям общественного порядка, ГУ МВД России по Москве предупреждает организаторов и участников мероприятия о необходимости соблюдения закона. Столичная полиция будет жестко реагировать на правонарушения", - говорится в заявлении.

"Напоминаем, что ответственность за обеспечение безопасности участников мероприятия возлагается законом в том числе и на организаторов публичных мероприятий, - подчеркнули в МВД. - Органы правопорядка предпримут все необходимые меры для обеспечения безопасности жителей и гостей столицы, отмечающих национальный праздник".

29 мая лидер Партии прогресса Алексей Навальный подал заявку в мэрию на проведение шествия и митинга в центре Москвы. "Сегодня первый день, когда по закону можно подать уведомления властям о проведении наших антикоррупционных акций 12 июня. Ровно в 8 утра мэрия города Москвы была извещена, - написал Навальный. - Процесс пошел и в других городах. Причем в некоторых местах народ с ночи ждал открытия администраций своих городов, чтобы подать заявку первыми". Всего заявки поданы уже более чем в 220 городах.

В Москве планировалось пройти шествием от площади Тверской заставы по 1-й Тверской-Ямской и Тверской улицам до Охотного Ряда, а там провести митинг. Однако чиновники потребовали перенести акцию либо на проспект Сахарова, либо на юго-восток столицы. 5 июня организаторы подали новое уведомление, выбрав проспект Сахарова.

В среду мэрия согласовала новую заявку. При этом руководитель штаба Навального Леонид Волков заявил, что маршрут шествия составляет лишь 300 метров и проводить его организаторы не будут, а сразу начнут митинг. Кроме того, мэрия отказалась согласовать установку экранов и дополнительного звукоусиления, сославшись на "соображения безопасности и борьбы с терроризмом".

В пятницу глава департамента региональной безопасности столицы Владимир Черников заявил, что накануне массовых акций 12 июня московские власти установят на улицах города камеры видеонаблюдения с функцией распознавания лиц. "Видеокамеры будут располагаться по секторам и обеспечивать стопроцентный охват участников акций", - отметил чиновник.

"Мероприятий в городе запланировано много. В этот раз мы решили применить достаточно серьезные и эффективные технические средства в целях безопасности - будем устанавливать камеры видеонаблюдения с системой индексации личности", - заявил Черников. Он добавил, что эта система поддерживает функцию "распознавание портрета".

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10.06.2017
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