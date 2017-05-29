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Лидер Партии прогресса Алексей Навальный подал заявку в мэрию на проведение шествия и митинга в центре Москвы в День России, 12 июня. Об этом политик сообщает на своем сайте.

"Сегодня первый день, когда по закону можно подать уведомления властям о проведении наших антикоррупционных акций 12 июня. Ровно в 8 утра мэрия города Москвы была извещена, - написал Навальный. - Процесс пошел и в других городах. Причем в некоторых местах народ с ночи ждал открытия администраций своих городов, чтобы подать заявку первыми".

В московской заявке маршрут шествия указан от площади Тверской заставы до Охотного Ряда, где запланирован митинг. Предполагаемое число участников - 15 тысяч человек. Цель акции обозначена как "Выступление в поддержку требования расследовать факты коррупции высших должностных лиц России".

12 апреля Навальный призвал провести новую массовую антикоррупционную акцию 12 июня. Политик подчеркнул, что после акции 26 марта власти так и не дали ответов на вопросы, поставленные в расследовании ФБК "Он вам не Димон" о тайной недвижимости премьера Дмитрия Медведева. "Давайте 12 июня и выйдем на улицы с нашими прежними лозунгами и под государственными флагами. У нас есть два месяца подготовки. , - написал политик. - Где бы вы ни были, в каком бы городе ни жили. Даже в самом маленьком. Объединяйтесь с единомышленниками и начинайте подготовку к акции 12 июня. Пусть вас будет три-четыре человека, но зато вы будете знать, что рядом с вами - лучшие три человека".

По словам Навального, ему легко ответить, надо ли выходить на новую акцию против коррупции. "Для этого надо просто использовать слова тех задержанных на акции 26-го, кого я периодически встречал в прогулочном дворике спецприемника №2. Они не спрашивали у меня: "Надо ли выходить?" Они спрашивали: "Когда снова выходим?" - отметил лидер Партии прогресса.

10 мая Владимир Путин подписал указ об усилении мер безопасности во время соревнований Кубка конфедераций FIFA 2017 года и Чемпионата мира по футболу 2018 года. В частности, особый порядок проведения массовых мероприятий введут с 1 июня по 12 июля 2017 года в Москве, Петербурге, Татарстане и Краснодарском крае.

Все митинги, шествия, демонстрации и другие акции, которые не связаны со спортивными событиями, должны будут проводиться только в тех местах и в то время, которое определят местные власти по согласованию с ФСБ. Таким образом ограничивается стандартный порядок проведения публичных мероприятий, которые по закону возможны в любом месте с 7 утра до 22 вечера.