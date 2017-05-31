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Судья Вахитовского райсуда Казани Дамир Гатыршин арестовал на 12 суток троих участников прошедшего 14 мая агитационного пикета в поддержку основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального. Об этом сообщает "Idel. Реалии".

Были арестованы активисты Искандер Гумербаев, Азат Шаймухаметов и Андрей Бояршинов. Такое наказание им было назначено по части 1 статьи 19.3 КоАП (неповиновение законному требованию сотрудника полиции). Кроме того, участников пикета также признали виновными по части 5 статьи 20.2 КоАП (нарушение порядка проведения публичного мероприятия) и назначили по 35 часов обязательных работ.

Накануне был признан виновным в организации пикета и арестован на 10 суток по части 2 статьи 20.2 КоАП (проведение публичного мероприятия без подачи уведомления) юрист местного штаба Навального Азат Габдульвалеев.

15 мая, на следующий день после акции, также на 10 суток под арест попал один из активистов, гражданин Австралии и России Альберт Абузаров. При этом Абузарова признали виновным только по части 1 статьи 19.3, административное дело против него по части 5 статьи 20.2 КоАП суд прекратил.

Дела остальных задержанных рассмотрели позже, так как все они были членами участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса, и для их привлечения к административной ответственности нужна санкция прокурора Татарстана.

Пикет в поддержку Навального прошел в центре Казани у памятника Муллануру Вахитову. Активисты заранее подали в мэрию уведомление о мероприятии, однако городские власти ответили организаторам отказом в согласовании позже положенного по закону срока. При попытке установить агитационный куб полиция задержала пять человек.

В казанском штабе Навального настаивают, что акция была законной, а чиновники "не исполнили своих обязательств" по ее согласованию. Активисты утверждают, что не отказывались исполнять требование полицейских разбирать куб, но не могли этого сделать, поскольку правоохранители отобрали у Габдульвалеева необходимые инструменты. Сторонники основателя ФБК намерены обжаловать судебные решения по участникам пикета. Однако арест Абузарова Верховный суд Татарстана уже признал законным.