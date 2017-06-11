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На сайте прокуратуры Ярославской области неизвестные поместили предупреждение с требованием не участвовать в антикоррупционном митинге 12 июня и фильм Фонда борьбы с коррупцией "Он вам не Димон". Сам сайт ведомства по крайней мере с 11:40 воскресенья не открывается, однако архивированная копия публикации сохранилась в кэше Google.

Сообщение, озаглавленное "Празднование Дня России. Даже мирно. Даже под Российскими Флагами", гласит: "Прокуратура г. Ярославля призывает граждан не поддаваться на провокации и не ходить на несанкционированные мероприятиях! Сидите дома. Скорее мы вас посадим, а не Димона" (орфография оригинала. - Ред.).

Под этим текстом и помещен фильм ФБК.

Как передают "Ярновости", в прокуратуре заявили о хакерской атаке. Старший помощник областного прокурора по взаимодействию со СМИ Яна Смирнова сообщила о начале проверки, к которой "будут привлечены специализированные подразделения правоохранительных органов области".

Митинг 12 июня в Ярославле согласован. Он пройдет в Парке мира на пересечении улицы Свободы и проспекта Ленина. Начало в 13 часов.

В пятницу ректорат Северо-Западного медицинского университета им. Мечникова в Петербурге потребовал от студентов не участвовать в антикоррупционной акции 12 июня. "Не нанесет ли это вред вашему будущему, реализации ваших целей и становлению вас как будущих специалистов?!" - говорилось в обращении на сайте вуза.

В тот же день мэрия Москвы объявила, что в преддверии акции установит на улицах столицы камеры видеонаблюдения с функцией распознавания лиц. Такое решение, по словам чиновников, принимается "в целях безопасности".