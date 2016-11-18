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Также: Религия, Арт, Регионы, Право, Общество, Культура, Россия | Персоны: Михаил Пиотровский

новость В РПЦ выступили против выставки работ Яна Фабра в Эрмитаже

18.11.2016
Работа Яна Фабра в Эрмитаже. Фото: hermitagemuseum.org
Работа Яна Фабра в Эрмитаже. Фото: hermitagemuseum.org
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В РПЦ раскритиковали выставку работ современного бельгийского художника Яна Фабра "Рыцарь отчаяния - воин красоты", открывшуюся в Эрмитаже. В интервью "Интерфакс-Религии" начальник отдела Петербургской епархии по взаимоотношениям церкви и общества протоиерей Александр Пелин заявил, что "все это выглядит достаточно позорно".

"Дело не в том, что церковь против, - оговорился Пелин. - Нам до Яна Фабра особого дела нет, но для чего нам в России такое искусство?!" По утверждению клирика, "даже сами сотрудники Эрмитажа возмущены, они говорят, что такое неуместно", а "в интернете много протестов простых людей".

От прямого ответа на вопрос, поступали ли в Петербургскую митрополию жалобы в связи с выставкой, Пелин уклонился. "Ну, к епархии это не относится, - заметил он. - Не мы же организаторы, поэтому нам-то чего жаловаться?"

Более определенно клирик высказался относительно того, стоит ли "предпринять какие-то меры в связи с этой выставкой". "Если народ будет писать возмущенные письма губернатору, (директору Эрмитажа Михаилу) Пиотровскому или Министерству культуры, то я думаю, что, конечно, должны предпринять какие-то меры", - заявил Пелин.

Он, в частности, обратил внимание на то, что, хотя при входе на выставку есть табличка с пометкой "16+", "там не стоят люди и не говорят: знаете, вам в этот зал нельзя". Таким образом, туда могут попасть и дети. "А это уже нарушение закона", - подчеркнул протоиерей.

Свои работы Фабр изготавливает из чучел животных, панцирей жуков, скелетов и рогов. Одна из работ - кошка, висящая на кресте. Как указывается, животные, трупы которых использованы художников, были сбиты на автострадах.

Выставка проходит в рамках 5-го петербургского международного культурного форума. На ней представлены около 200 работ художника.

В середине ноября в соцсетях был запущен хэштэг #позорэрмитажу. Против выставки выступил, в частности, депутат Госдумы от "Единой России" Виталий Милонов. Между тем администрация Эрмитажа заявила, что не намерена закрывать выставку, а Минкульт отказался вмешиваться в ситуацию, пояснив, что выставка относится к зоне ответственности музея.

Выставка, открывшаяся 22 октября, должна продлиться до 9 апреля 2017 года.

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18.11.2016

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