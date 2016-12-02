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Прокуратура Петербурга проверит Эрмитаж после поступивших жалоб на выставку современного бельгийского художника Яна Фабра "Рыцарь отчаяния - воин красоты". Как передает "Эхо Москвы", об этом сообщили несколько сотрудников музея. Обратившиеся с жалобами граждане недовольны тем, что художник использовал в своих работах чучела животных.

До конца недели прокурорские работники посетят Зимний дворец, где работы Яна Фабра соседствуют с картинами фламандских мастеров. Проверить экспозицию в Главном штабе Эрмитажа ведомство пока не может, поскольку там проходит Культурный форум, доступ на который контролирует Федеральная служба охраны.

Пресс-служба Эрмитажа и прокуратура Петербурга пока эту информацию не комментируют. Куратор экспозиции Дмитрий Озерков ранее пояснял, что претензии зоозащитников не имеют оснований, так как Фабр для создания своих работ использовал тела животных, сбитых машинами на магистралях.

18 ноября экспозицию раскритиковали в РПЦ. По словам начальника отдела Петербургской епархии по взаимоотношениям церкви и общества протоиерея Александра Пелина, "все это выглядит достаточно позорно".

"Дело не в том, что церковь против, - оговорился Пелин. - Нам до Яна Фабра особого дела нет, но для чего нам в России такое искусство?!" По утверждению клирика, "даже сами сотрудники Эрмитажа возмущены, они говорят, что такое неуместно", а "в интернете много протестов простых людей".

Также он обратил внимание на то, что, хотя при входе на выставку есть табличка с пометкой "16+", "там не стоят люди и не говорят: знаете, вам в этот зал нельзя". Таким образом, туда могут попасть и дети. "А это уже нарушение закона", - подчеркнул протоиерей.

Свои работы Фабр изготавливает из чучел животных, панцирей жуков, скелетов и рогов. Одна из работ - кошка, висящая на кресте.

Выставка проходит в рамках 5-го петербургского международного культурного форума. На ней представлены около 200 работ художника.

В середине ноября в соцсетях был запущен хэштэг #позорэрмитажу. Против выставки выступил, в частности, депутат Госдумы от "Единой России" Виталий Милонов. Между тем администрация Эрмитажа заявила, что не намерена закрывать выставку, а Минкульт отказался вмешиваться в ситуацию, пояснив, что выставка относится к зоне ответственности музея.

Выставка, открывшаяся 22 октября, должна продлиться до 9 апреля 2017 года.