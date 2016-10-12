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Диалог с с администрацией президента США Барака Обамы сложно вести, потому что он больше походит на попытку американской стороны навязать свои условия. Об этом заявил Владимир Путин на форуме ВТБ "Россия зовет", сообщает ТАСС.

"Вы знаете, с действующей администрацией очень сложно вести диалог. Ведь диалога практически нет. Он как выглядит? Администрация формулирует, что ей нужно, а потом настаивает на том, чтобы это было исполнено. Но это не диалог, это диктат какой-то. И так почти по каждому вопросу", - сказал Путин.

Россия готова к сотрудничеству с США при условии, что и Москва, и Вашингтон будут уважать интересы друг друга, подчеркнул президент. "Что нужно сделать для того, чтобы ситуация нормализовалась? Нужно вести себя по-партнерски и учитывать интересы друг друга. Мы к этому готовы", - сказал Путин.

При этом Путин признал, что Москва озабочена ухудшением российско-американских отношений. "Мы тоже озабочены ухудшением российско-американских отношений. Это не наш выбор, мы к этому никогда не стремились, наоборот, мы хотим иметь отношения дружеские с такой огромной великой страной, с ведущей экономикой мира, как американская экономика", - заявил Путин.

Касаясь темы американских выборов, президент заявил, что Москва будет работать с любым лидером, которого изберет американский народ. "Американский народ сделает выбор, который посчитает нужным. При любом раскладе мы будем работать с любым лидером Соединенных Штатов, кто бы ни был президентом, если руководитель Соединенных Штатов хочет работать с нами", - сказал Путин. При этом он назвал недопустимым использовать во внутриполитической борьбе в США тему России. "Нельзя в качестве разменной монеты во внутриполитической борьбе использовать Россию и наносить ущерб межгосударственным отношениям", - сказал президент.

В последнее время российско-американские отношения заметно ухудшились. 3 октября Путин подписал указ, приостанавливающий действие соглашения об утилизации плутония. Он сослался на "коренное изменение обстоятельств, возникновение угрозы стратегической стабильности в результате недружественных действий Соединенных Штатов Америки в отношении Российской Федерации и неспособности Соединенных Штатов Америки обеспечить выполнение принятых обязательств по утилизации избыточного оружейного плутония".

В направленном в Госдуму соответствующем законопроекте Путин увязал возобновление действия соглашения с "отказом Соединенных Штатов Америки от недружественной политики в отношении Российской Федерации". В частности, Путин потребовал отменить "закон Магнитского" и "направленные против России положения закона Соединенных Штатов Америки 2014 года о поддержке свободы Украины". Наряду с этим он заявил о необходимости отмены всех санкций, введенных против России за последние два года. Наконец, Путин поставил условие "компенсации ущерба, понесенного Российской Федерацией в результате введения санкций... включая потери от введения вынужденных контрсанкций в отношении Соединенных Штатов Америки".