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Также: Президент, Российско-американские отношения, Россия, США, Политика, Мир | Персоны: Владимир Путин, Барак Обама

новость Неравный Барак

Путин: Диалог с США сложно вести из-за попыток диктата со стороны Вашингтона
12.10.2016
Владимир Путин. Фото пресс-службы Кремля
Владимир Путин. Фото пресс-службы Кремля
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статья Статья

Утилизация всей страны

Аргументов в нормальной полемике у Лаврова нет. Остается только плутоний, и это, конечно, важный аргумент, с которым нельзя не считаться. А также "русофобия" в качестве ясного доказательства того, что подкреплять сей аргумент нечем и незачем. Он самодостаточен.

Илья Мильштейн
10.10.2016

Диалог с с администрацией президента США Барака Обамы сложно вести, потому что он больше походит на попытку американской стороны навязать свои условия. Об этом заявил Владимир Путин на форуме ВТБ "Россия зовет", сообщает ТАСС.

"Вы знаете, с действующей администрацией очень сложно вести диалог. Ведь диалога практически нет. Он как выглядит? Администрация формулирует, что ей нужно, а потом настаивает на том, чтобы это было исполнено. Но это не диалог, это диктат какой-то. И так почти по каждому вопросу", - сказал Путин.

Россия готова к сотрудничеству с США при условии, что и Москва, и Вашингтон будут уважать интересы друг друга, подчеркнул президент. "Что нужно сделать для того, чтобы ситуация нормализовалась? Нужно вести себя по-партнерски и учитывать интересы друг друга. Мы к этому готовы", - сказал Путин.

При этом Путин признал, что Москва озабочена ухудшением российско-американских отношений. "Мы тоже озабочены ухудшением российско-американских отношений. Это не наш выбор, мы к этому никогда не стремились, наоборот, мы хотим иметь отношения дружеские с такой огромной великой страной, с ведущей экономикой мира, как американская экономика", - заявил Путин.

Касаясь темы американских выборов, президент заявил, что Москва будет работать с любым лидером, которого изберет американский народ. "Американский народ сделает выбор, который посчитает нужным. При любом раскладе мы будем работать с любым лидером Соединенных Штатов, кто бы ни был президентом, если руководитель Соединенных Штатов хочет работать с нами", - сказал Путин. При этом он назвал недопустимым использовать во внутриполитической борьбе в США тему России. "Нельзя в качестве разменной монеты во внутриполитической борьбе использовать Россию и наносить ущерб межгосударственным отношениям", - сказал президент.

В последнее время российско-американские отношения заметно ухудшились. 3 октября Путин подписал указ, приостанавливающий действие соглашения об утилизации плутония. Он сослался на "коренное изменение обстоятельств, возникновение угрозы стратегической стабильности в результате недружественных действий Соединенных Штатов Америки в отношении Российской Федерации и неспособности Соединенных Штатов Америки обеспечить выполнение принятых обязательств по утилизации избыточного оружейного плутония".

В направленном в Госдуму соответствующем законопроекте Путин увязал возобновление действия соглашения с "отказом Соединенных Штатов Америки от недружественной политики в отношении Российской Федерации". В частности, Путин потребовал отменить "закон Магнитского" и "направленные против России положения закона Соединенных Штатов Америки 2014 года о поддержке свободы Украины". Наряду с этим он заявил о необходимости отмены всех санкций, введенных против России за последние два года. Наконец, Путин поставил условие "компенсации ущерба, понесенного Российской Федерацией в результате введения санкций... включая потери от введения вынужденных контрсанкций в отношении Соединенных Штатов Америки".

Комментарии 28 комментариев | Оставить комментарий Обсудить
12.10.2016
статья Статьи по теме
Виталий Портников

Демонстрация страха

Виталий Портников, 07.10.2016

Дело в том, что Владимир Владимирович ясно и четко дал понять, что его беспокоит на самом деле. Что его не устраивают санкции. Что от "антисанкций" проблемы прежде всего у России, а не у Запада. он ищет возможности для ослабления санкций - и не находит. Потому что понятно, что история с плутонием - совсем не то, что может повлиять на американцев.
Илья Мильштейн. Courtesy photo

Пугающий Pu

Илья Мильштейн, 05.10.2016

Придерживая у себя излишки радиоактивного Pu, президент РФ создает новую интригу. Предлагается поломать голову над задачкой: а что он с ними собирается делать, с излишками? Может, дополнительно вооружаться? Или продавать их другим изгоям, учреждая тайное братство отщепенцев и террористов, умученных от проклятой Америки?

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