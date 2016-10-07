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На Манхэттенском мосту в Нью-Йорке неизвестные вывесили баннер с портретом Владимира Путина и надписью "Миротворец". Как передает Би-Би-Си, баннер площадью шесть на десять метров успел провисеть около часа, прежде чем его сняла полиция.

На полотнище Путин изображен в деловом костюме на фоне флага России. Внизу на баннере видны две зеленые пятиконечные звезды на белом фоне, как те, которые присутствуют на флаге Сирийской Арабской Республики.

Пока неизвестно, кто стоит за акцией. Полиция изучает записи камер наблюдения.

По словам очевидцев, баннер развернули два человека. "Мы поняли, что это Путин и российский флаг и что там надпись "миротворец", но что это должно выражать, было не очень ясно", - рассказал один из свидетелей происшедшего.

Задержания и аресты по делу пока не производились.

7 октября Владимир Путин отмечает день рождения. Ему исполняется 64 года.