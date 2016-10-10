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Также: Мильштейн, Российско-американские отношения, Президент, Правительство, Ядерное оружие, Ближний Восток, Право, Колонки, США, Россия, Оружие, Мир, Общество, Политика, Война | Персоны: Илья Мильштейн, Владимир Путин, Сергей Лавров, Сергей Шойгу, Барак Обама

статья Утилизация всей страны

Илья Мильштейн, 10.10.2016
Илья Мильштейн. Courtesy photo
Илья Мильштейн. Courtesy photo
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статья Статья

Пугающий Pu

Придерживая у себя излишки радиоактивного Pu, президент РФ создает новую интригу. Предлагается поломать голову над задачкой: а что он с ними собирается делать, с излишками? Может, дополнительно вооружаться? Или продавать их другим изгоям, учреждая тайное братство отщепенцев и террористов, умученных от проклятой Америки?

Илья Мильштейн
05.10.2016
статья Статья

Демонстрация страха

Дело в том, что Владимир Владимирович ясно и четко дал понять, что его беспокоит на самом деле. Что его не устраивают санкции. Что от "антисанкций" проблемы прежде всего у России, а не у Запада. он ищет возможности для ослабления санкций - и не находит. Потому что понятно, что история с плутонием - совсем не то, что может повлиять на американцев.

Виталий Портников
07.10.2016
статья Статья

Снискавший Лавров

У Лаврова другая задача. Выражать озабоченность. Печалиться и сокрушаться. Короче, демонстрировать миру путинизм с человеческим лицом, и у министра это получается, по мнению начальства, настолько хорошо, что в день своего 65-летия он стал полным кавалером ордена "За заслуги перед Отечеством".

Илья Мильштейн
25.03.2015

Редкий случай на гостелеканале. Корреспондент поинтересовался у министра Лаврова, как увязать разрыв соглашения по плутонию с санкциями, и тот поблагодарил журналиста ("Хорошо, что вы этот вопрос задали..."), но толком ответить не сумел. То есть говорил министр долго, упоминая Венскую конвенцию, обозревая пещеры и лакуны применительно к способам переработки радиоактивного Pu и посвящая зрителей в тонкости переговоров с американскими партнерами по проблемам энергетики, а по сути так ничего и не сказал.

Осталось тайной, как эти события связаны: отказ от договора по оружейному плутонию и ультиматум Путина. Почему, собственно, для возобновления сотрудничества в этой сфере Обама должен отменить закон Магнитского, прекратить санкции и компенсировать ущерб. Ну и еще отстегнуть за контрсанкции.

Единственным доводом в полемике с Белым Домом стала "русофобия". Дескать, в Кремле "зафиксировали коренное изменение обстоятельств в том, что касается агрессивной русофобии, которая сейчас лежит в основе политики США в отношении России", и потому решили придержать плутоний у себя. Это прозвучало особенно убедительно на фоне упреков министра в адрес партнеров, которые, понимаете ли, не умеют "выстраивать" отношения с РФ "по-взрослому... без детских обид" и прямо-таки соревнуются в том, чтобы побольней уколоть президента Путина.

Получалось, что русофобия, то есть ненависть к России и к русским, - это когда огорчают Владимира Владимировича. Получалось, что дикие условия ультиматума продиктованы его детской обидой. Получалось, что на заранее согласованный вопрос (на гостелеканалах вопросы все более или менее согласованные, а ежели министр отдельно за него благодарит, то значит, велели задать) так и не придумали, что ответить. Точнее, Сергей Викторович счел ответ удовлетворительным, но это его личные проблемы. Да и что, по совести, скажешь, будь ты хоть трижды талейран, пытаясь объяснить, в честь какого праздника американцы будут оплачивать раздавленные в России помидоры.

Разумеется, министр не ставил перед собой этой цели: кого-нибудь на Западе переубедить или хоть связно изложить некую разумную концепцию взаимоотношений с НАТО и США. В последние два с половиной года такая задача перед МИД РФ не ставится, поскольку не собираются ее решать и в Кремле. Послание, по укоренившейся традиции, сводилось к устрашению вероятного противника. Вслед за Путиным и Шойгу с присущим ему Конашенковым Лавров предупреждал, что Россия готова воевать с Америкой, о чем говорил прямо. Указывая на "группу лиц" в Вашингтоне, "которая подает голос в пользу того", чтобы "вдарить" по аэродромам Асада. Против этих "всплесков агрессивности" и возвышал он свой голос, сообщая, что на военно-воздушных базах в Сирии имеются "средства ПВО для защиты наших объектов".

Собственно, для того министр и приглашал к себе корреспондента Первого телеканала, чтобы потолковать о грядущей войне. После обстрела гуманитарного конвоя в Алеппо и разрушения больниц, после российского вето на предложенный Францией проект резолюции СБ ООН ситуация в Сирии обострилась до предела, и слово "изгой" применительно к РФ обрело конкретность политического приговора, вынесенного мировым сообществом. Аргументов в нормальной полемике у Лаврова нет. Остается только плутоний, и это, конечно, важный аргумент, с которым нельзя не считаться. А также "русофобия" в качестве ясного доказательства того, что подкреплять сей аргумент нечем и незачем. Он самодостаточен.

О контрдоводах, которые подыскивают сегодня в Белом Доме, в Госдепе, в Пентагоне, пока можно только гадать. Не исключено, что в пылу борьбы с Трампом, за которой с таким злорадством наблюдают в Кремле, правительство США захочет по примеру Путина мобилизовать своих граждан, и тут шантажные речи Лаврова и прочих окажутся весьма кстати. Ибо так называемая мировая война - это уравненьице со многими неизвестными, и мало кто, за исключением засекреченных узких специалистов, способен разрабатывать ее сценарии и судить о последствиях. Стоит лишь заметить, что, стремясь закошмарить американцев, российская власть одновременно ввергает их в соблазн.

Потому что впервые за всю свою историю они реально сталкиваются с угрозой тотального уничтожения. Буквально заглядывают в бездну, и велико, наверное, искушение от этих страхов раз и навсегда избавиться. Боюсь, что в Москве, где обидчивое самонадеянное начальство так увлеченно и азартно играет в войнушку, не вполне учитывают это обстоятельство и недооценивают риски. Или намеренно притягивают беду, избывая личные геополитические катастрофы, что еще хуже.

Вообще, если всерьез говорить о русофобии, то проявляется она по-всякому. В представлениях об идеальном государстве, для которого отдельный живой человек - это пыль под ногами, замордованный крепостной, безымянный зека, покорный раб, зомбированный телезритель. В памятниках разным душегубам, которые уничтожали соотечественников целыми городами. А если брать политику, то в том и выражается патологическая ненависть к русскому народу, что никого не жалко и можно, уповая на крепость стен в спецбомбоубежищах, подставлять целую страну.

Как это делал Хрущев, желая "запустить американцам ежа в штаны". Как это делает Путин со своими спикерами, для которых русофобия - это пропагандистская хрень, которую за границей никто не воспринимает, однако обмороченный пипл охотно заглатывает. Они и есть главные русофобы.

Оттого в дискуссиях с ними, вероятно, эффективна и та стратегия, которой следует до сих пор нынешняя американская администрация. Стратегия частичного бойкота, болезненных санкций и терпеливого выжидания. Стратегия, основанная на том, что враждебная всем народам, начиная с русского, власть должна рушиться сама - под бременем своих военных преступлений, политических беснований и экономических просчетов. Это тоже скверный для России сценарий, но все же лучше, чем война. О которой на наших телеканалах теперь, как заведенные, талдычат "эксперты", а вчера величаво высказался Лавров. Беря на понт, как он один умеет.

Комментарии 3 комментария | Оставить комментарий Обсудить
Илья Мильштейн, 10.10.2016
в блоге Блоги
383
Пара фраз 03.10.2016
в блоге Смирись, Америка!
383
Пара фраз 22.11.2014
в блоге Не бери на понт, мусор
168
Николай Руденский 26.10.2011
в блоге Министр-демагог
статья Статьи по теме
Владимир Абаринов

Министр-репликант

Владимир Абаринов, 29.09.2014

Главная претензия Лаврова к западным визави состоит в том, что они не расстались с "менталитетом холодной войны", а потому холодная война в сущности никогда не прекращалась. И это зеркальное отражение аналогичных обвинений по адресу Москвы. В действительности и в США, и в Европе политики как огня боятся слов "холодная война".
Илья Мильштейн

Мистер мат

Илья Мильштейн, 27.07.2016

"Кто ты на хер такой, чтобы меня учить?.. Дебилы, б... Западные партнеры хотели нас взять на понт". Все эти слова и выражения, которые не колеблясь назовем крылатыми, давно уже стали неотъемлемой частью образа нашего министра внешних сношений. В них равно заключены его поразительный дар общения и стиль внешней политики.

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