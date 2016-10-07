О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Украина | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Болотное дело
Читайте нас:
Доступное в России зеркало Граней: http://mirror710.graniru.info/opinion/portnikov/m.255283.html
Также: Портников, Президент, Российско-американские отношения, Экономика, Ядерное оружие, Ближний Восток, Колонки, Россия, США, Оружие, Мир, Политика, Война | Персоны: Виталий Портников, Владимир Путин

статья Демонстрация страха

Виталий Портников, 07.10.2016
Виталий Портников
Виталий Портников
Реклама
статья Статья

Пугающий Pu

Придерживая у себя излишки радиоактивного Pu, президент РФ создает новую интригу. Предлагается поломать голову над задачкой: а что он с ними собирается делать, с излишками? Может, дополнительно вооружаться? Или продавать их другим изгоям, учреждая тайное братство отщепенцев и террористов, умученных от проклятой Америки?

Илья Мильштейн
05.10.2016
383
Пара фраз 03.10.2016
в блоге Смирись, Америка!

Если бы Владимиру Владимировичу кто-то мог подсказать, что политика в чем-то похожа на его любимое дзюдо и что боец - если только это настоящий боец - не должен показывать сопернику, чего он боится на самом деле, то этого глупого просчета с плутониевым шантажом не произошло бы. Потому что дело, конечно же, не в плутонии. Дело в том, что Владимир Владимирович ясно и четко дал понять, что его беспокоит на самом деле. Что его не устраивают санкции. Что от "антисанкций" проблемы прежде всего у России, а не у Запада. Что его не устраивает, когда его чиновники, повинные в гибели Магнитского или в оккупации украинских территорий, не могут ездить за рубеж. Что он бесится, когда видит усиление позиций НАТО на востоке Европы.

Еще вчера путинские доброжелатели на Западе утверждали, что никакого смысла в санкциях нет. Что на Россию они все равно не действуют, что над ними насмехаются всеми "Искандерами", да еще и вводят в ответ "антисанкции", разрушающие западную экономику. И проблемы в результате только у западных бизнесменов, а не у российского руководства. А наиболее радикальные недоброжелатели говорили практически то же самое, но со знаком минус: что это никакие не санкции, что так Россию не угомонить, что Путин не обращает внимания на западные меры и нужны куда более серьезные шаги.

Теперь мы знаем, что все это не так. Что он обращает внимание. Что все это его весьма беспокоит. Что он ищет возможности для ослабления санкций - и не находит. Потому что понятно, что история с плутонием - совсем не то, что может повлиять на американцев. "Искандеров" у них таких, конечно же, нет, но смеяться они тоже умеют.

Теперь ясно, что санкции - это оружие. И оно работает. Что это ошейник, который сдерживает российского правителя. И от тех, кто держит в руках поводок, зависит, ослаблять или усиливать давление. Хищник изловлен, испуган, растерян. Начинается непростой процесс дрессировки.

Именно поэтому сейчас, когда Путин и Асад свирепствуют в Алеппо, в западных столицах обсуждают, не ввести ли против российского руководства новые санкции - уже в связи с Сирией. Да в новых и нет нужды - достаточно просто сохранить или усилить санкции по Донбассу и Крыму.

Так сложится парадоксальная ситуация. Путин влезал в Сирию, чтобы иметь возможность нейтрализовать последствия своей украинской авантюры. Чтобы с ним стали разговаривать, стали считаться. И на первом этапе вроде бы добился своего. Американцы так и говорили: мы будем разговаривать по Сирии - несмотря на то что не приемлем российского поведения в Крыму и в Донбассе. Но сейчас они же говорят прямо противоположное: мы будем разговаривать по Донбассу - несмотря на то что не приемлем российского поведения в Сирии. А это означает, что и давление по Донбассу можно использовать, чтобы менять поведение в Сирии, - и наоборот.

Этот замкнутый круг - вернее, все же ошейник, ошейник ведь тоже круглый - Путин изготовил собственными руками. И поводок он тоже смастерил сам, когда признался в своих санкционных страхах.

Осталось только посадить его на цепь.

Оставить комментарий Обсудить
Виталий Портников, 07.10.2016
статья Статьи по теме
Илья Мильштейн. Courtesy photo

Сбивчивое признание

Илья Мильштейн, 30.09.2016

Раньше последней линией обороны считалось признание в том, что малоопытные трактористы, защищая свою малую родину от киевских полчищ, коряво зарядили "Бук" и кривовато послали снаряд. Теперь, после официального обнародования информации о курских стрелках, с обещанием в обозримые сроки назвать их всех поименно, концепция меняется.
Виталий Портников. Фото с сайта www.day.ua

Вляпаться в Алеппо

Виталий Портников, 30.09.2016

Алеппо сравнивают со Сталинградом, Путину пишут открытые письма, страдания людей видят в прямом эфире миллионы западных телезрителей и пользователей интернета - а это значит, что времена, когда Россию воспринимали как партнера или хотя бы как государство со схожим представлением о гуманизме и цене человеческой жизни, кончились.


новость Новости по теме
03.10.2016 Путин увязал утилизацию плутония с отменой США санкций и "закона Магнитского" →
03.10.2016 Путин приостановил соглашение с США об утилизации плутония →
Фото и Видео
27321
Play own
Погром в Сахаровском центре
27320
Play own
Память Бабьего Яра
27271
Play own
Скандал в Центре Люмьеров
27199
Play own
"Чистые выборы" 18 сентября
Реклама
Наши спонсоры
18129
Avatar 34x34
10955
Стать спонсором →
Выбор читателей
новость Кадыров: Емельяненко - не богатырь
Федор Емельяненко. Фото: boxing-point.ru
новость Жучок в самоваре полковника
Сотрудник ФСБ. Фото с сайта www.ru.tsn.ua
новость Минобороны предупреждает США
Игорь Конашенков. Фото: arms-expo.ru
новость Новое дело о незаконном экспорте
Агенты ФБР. Фото: fbi.gov
статья Сапог раздавит кваканье
в блоге Ручка от чемодана Серова
196
РЕКЛАМА
Loading...
статья Пугающий Pu
Илья Мильштейн. Courtesy photo
новость Портрет Путина в Нью-Йорке
Пропутинский баннер на Манхеттенском мосту. Фото: mashable.com
в блоге Иерархия по потребностям
383
в блоге В бой за меридиан
383
новость Мутко заступился за ЦСКА
Медаль ЦСКА "За взятие Берлина". Фото: cskabasket.com
новость Песков: Детских боев никто не видел
Дмитрий Песков. Кадр интервью телеканалу "Россия-24"
новость Дело Панова: ЕСПЧ отказал
Евгений Панов дает показания. Кадр съемки ФСБ
новость Прокуратура проверяет Стёрджеса
Фрагмент работы Джока Стерджеса. С сайта photographer.ru
новость Протесты в Махачкале
Во время разгона митинга в Махачкале, 05.10.2016. Кадр видео "Кавказского узла"
новость Россия останется в Сирии
Авиабаза Хмеймим в Сирии. Фото: mil.ru
новость "Спикер" ЛНР в руках ФСБ
Алексей Карякин. Источник: investigator.org.ua
новость Запоздалый ответ Америке
Дмитрий Медведев на заседании Совета стран Баренцева региона. Фото: bellona.ru
новость Германия обсуждает новые санкции
Ангела Меркель. Фото: www.sueddeutsche.de
новость Бюст Сталина в Сургуте снесли
Установка бюста Сталина в Сургуте. Кадр видеозаписи